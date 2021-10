NAM zet, zoals beloofd aan Groningers, alle olie- en gasvelden te koop

Een locatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij waar gas wordt gewonnen. Beeld ANP

De NAM gaat reorganiseren om de verkoop voor te bereiden. Het brengt alle kleinere gas- en olievelden onder in vier bv’s en biedt die te koop aan. Het Groningenveld blijft onder de NAM vallen, maar uit dat veld wordt volgens kabinetsplannen al binnen een jaar vrijwel geen gas meer gehaald.

‘De ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM’, zegt directeur Johan Atema in een verklaring. De gasproductie uit die velden is in het afgelopen decennium met zo’n tweederde gedaald, waardoor de kosten steeds verder oplopen. Volgens Atema is het beter als de kleine velden worden overgenomen door ‘een operator die meer investeringsruimte heeft’.

Dat ExxonMobil en Shell – beide voor de helft eigenaar van de NAM – zich terugtrekken past bij een trend: meer bedrijven hebben hun olie- en gasvelden in Nederland de laatste jaren te koop gezet. Een woordvoerder van Shell zegt tegen het FD dat de beslissing ‘volgt op een wereldwijde evaluatie’ van de activiteit in het oppompen van fossiele brandstoffen.

Naast een economische component speelt in die evaluatie mogelijk ook de overweging mee om de fossiele activiteit terug te schroeven. In mei dit jaar vonniste de rechtbank in Den Haag dat het concern zijn CO2-uitstoot voor 2030 met 45 procent moet verlagen. De oliegigant gaat tegen die uitspraak nog in beroep.

De NAM behoudt naast het Groningenveld ook twee ondergrondse opslagvelden. Daar wordt gas uit het Groningenveld opgeslagen voor de piekvraag in de winter. Volgens de verklaring van de NAM merken medewerkers voorlopig niet veel van de reorganisatie, die over ongeveer een jaar afgerond moet zijn.