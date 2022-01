NAM zegt afvalwater in Drenthe te gaan achterlaten en moet direct excuses maken

Leidingen voor olie, gas en stoom in Schoonebeek. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De aankondiging werd dinsdagavond gedaan door NAM-manager Simon Vroemen, die de gemeenteraad van het Twentse Dinkelland informeerde. ‘De lusten en lasten zijn niet in balans in Twente, de waterinjectie zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de regio waar het ook uit de grond komt.’

Het opslaan van het afvalwater in de ondergrond is omstreden. Er wordt gevreesd voor bodemverstoring en -verontreiniging, en er treden regelmatig lekkages op in de transportleiding. De Tweede Kamer riep de NAM eind vorig jaar op te stoppen met het injecteren in lege Twentse gasvelden. Sinds december ligt de injectie (en daardoor ook de olieproductie in Schoonebeek) stil vanwege overschrijding van de grenswaarde van de chemische stof tolueen in het afvalwater.

In 2011 werd in Schoonebeek begonnen met oliewinning door stoom in de bodem te injecteren. Het afvalwater moest via buizen naar Twente getransporteerd, omdat opslag in Drenthe volgens de NAM destijds geen optie was.

Hoewel de opslag in Twente altijd met vergunningen is gebeurd, ziet de NAM volgens een verklaring de afgelopen jaren het draagvlak voor deze activiteit in de regio Twente sterk afnemen. Over opslag van het afvalwater in Drenthe wil het bedrijf eerst het gesprek aangaan met provinciale en gemeentelijke bestuurders.

‘Voldongen feit’

Dat gebeurde nog niet. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (energie) is ‘overvallen’ door het voornemen van NAM. ‘Het was ons bekend dat als de opslag in Twente vol zou raken, er gekeken zou worden naar velden in Drenthe. Maar wat mij tot dinsdagmiddag niet bekend was, is dat de NAM al eerder wil stoppen met injecteren in Twente en nu al naar Drenthe wil uitwijken.’

Woensdag maakte de NAM daarvoor excuses aan Stelpstra. ‘Ik heb mijn ongenoegen geuit omdat we voor een voldongen feit gesteld worden. Voor Drenthe is het geen uitgemaakte zaak dat het afvalwater in onze provincie kan worden opgeslagen.’

Schoonebeek, waar de olie in 1943 werd gevonden, heeft historisch gezien een goede band met de NAM. De oliewinning ter plaatse leverde zeker vroeger veel werkgelegenheid op en, anders dan de gaswinning in Groningen, weinig problemen. Maar dat de NAM nu lusten en lasten geografisch dichter bij elkaar wil laten neerdalen, noemt provinciebestuurder Stelpstra een gelegenheidsargument. ‘De oliewinning in Schoonebeek heeft heel Nederland voorspoed gebracht.’

De NAM heeft altijd veel betekend voor het dorp, erkent Henk Vredeveld van Dorpsbelangen Schoonebeek. ‘Maar werkgelegenheid is geen vrijbrief om de omgeving te vergiftigen’, zegt hij. ‘Daar gaan wij niet mee akkoord.’ Dat men in Schoonebeek nooit bezwaar maakte tegen de waterinjecties in Twente, als gevolg van de olieproductie in hun dorp, vindt hij niet zo gek. ‘Dat is niet onze taak.’

Mogelijke locaties

De NAM zegt drie Drentse locaties op het oog te hebben: lege gasvelden in Dalen en Oosterhesselen (beide gemeente Coevorden) en een bij Schoonebeek zelf (gemeente Emmen). Volgens gedeputeerde Stelpstra zijn de procedures voor de eerste twee locaties al gestaakt, waardoor alleen Schoonebeek zelf overblijft.

Behalve ondergrondse opslag is ook gedeeltelijke zuivering van het productiewater een optie. In het verleden bleek uit onderzoek dat dit zoveel energie kost dat het milieutechnisch niet verantwoord is. ‘Maar inmiddels is de techniek voortgeschreden’, aldus Stelpstra. Over de vraag of Drenthe de oliewinning in Schoonebeek nog wenselijk vindt, houdt hij zich op de vlakte. ‘Het levert werk op, ook hoogwaardig. Maar oliewinning zal stoppen. Ook in Drenthe willen we af van fossiel.’