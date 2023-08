NAM: gesloten Groningse gaslocaties in geval van nood snel opstarten is illusie

De boorlocatie van de NAM aan de Oudeweg in Siddeburen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het kabinet wil vanwege de aardbevingen per 1 oktober stoppen met gaswinning in Groningen, maar wil de productie in geval van nood wel op korte termijn kunnen hervatten. Volgens de NAM probeert staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zo te combineren wat niet te combineren valt: duidelijkheid voor de Groningers, maar hun gasveld als noodoptie houden voor als een gascrisis dreigt.

‘Voor ons zijn twee scenario’s werkbaar’, zegt Martijn Kleverlaan, als directielid bij de NAM verantwoordelijk voor gaswinning in Noord-Nederland. ‘Of productielocaties worden gesloten, of ze blijven op de waakvlam. Maar niet iets daartussenin.’

Volgens het kabinet kan komend jaar ‘snel gereageerd’ worden door een gaswinlocatie weer op de waakvlam te zetten als een gastekort dreigt. Kleverlaan noemt dat ‘geen juiste voorstelling van zaken’.

Na het vernietigende rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen is het kabinet er veel aan gelegen de gaswinning naar nul te brengen. ‘Er komt (over een aantal jaren) alleen een einde aan de bevingen als de winning stopt’, verantwoordde staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) de keuze in juni aan de Tweede Kamer.

Kabinet wil ook van waakvlam af

Maar in geval van nood moet de productie uit elf locaties weer hervat kunnen worden, bijvoorbeeld als er op een koude winterdag problemen zijn met de gasopslag bij Norg. Vorig jaar werd nog gesteld dat de gaswinning daarvoor ‘op de waakvlam’ (met een minimaal productieniveau) moest blijven. Van die waakvlam (die 2,8 miljard kuub gas opleverde) wil het kabinet nu ook af.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM opgedragen de nieuwe werkwijze (gesloten locaties terug op de waakvlam zetten) te testen. Daarmee begint NAM dinsdag bij Siddeburen, op een in april stilgelegde locatie. Maar dit gebeurt onder protest, zegt Kleverlaan, ‘We doen dit omdat het moet, niet omdat we denken dat het relevante informatie oplevert.’

Het ministerie beroept zich op een advies van Gasunie Transport Services, dat adviseert over leveringszekerheid. Maar in het betreffende advies schrijft GTS juist dat de putten ‘een langere opstarttijd hebben’.

NAM-directielid Kleverlaan verwijst naar de proeflocatie bij Siddeburen. ‘Die was nog niet fysiek afgesloten met een plug, er stond nog druk op, het is zomer - en nog kost het ons twee weken voorbereidingstijd.’ Het opstarten van andere locaties is volgens hem nog bewerkerlijker, zeker in de winter.

Risico voor de leveringszekerheid

De NAM heeft de kritiek ‘meerdere keren’ kenbaar gemaakt aan ministerie en nu formeel verwoord in een zienswijze. Er moet geen verkapte poging achter worden gezocht om de gaskraan langer op te houden, benadrukt directielid Kleverlaan. ‘Wij hebben er geen geheim van gemaakt dat we het Groningenveld zo snel mogelijk willen sluiten. In onze ogen kan dat ook. Maar leveringszekerheid is een afweging voor de staatssecretaris.’

Volgens de meest recente informatie ligt de vulgraad van de Nederlandse gasopslagen momenteel ruim voor op schema. De kans op acute gastekorten is klein, voorziet GTS, maar is niet uit te sluiten.

Een woordvoerder van staatssecretaris Vijlbrief gaat niet inhoudelijk in op de stelling van NAM dat het technisch niet mogelijk is gasproductielocaties snel te heropenen. Wel meldt hij: ‘Het stoppen van de Groningse gaswinning leidt tot een hoger risico voor de leveringszekerheid. Dit acht het kabinet aanvaardbaar. Dat zijn we aan Groningers verschuldigd.’