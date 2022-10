NAM-directeur: ‘We hebben er een zooi van gemaakt’

Johan Atema, directeur van de NAM, in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld ANP

‘We hebben er een zooi van gemaakt.’ Met die woorden omschreef directeur Johan Atema de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Groningse gasdebacle tijdens zijn verhoor woensdagochtend door de parlementaire enquêtecommissie. ‘Wij hebben een crisis laten ontstaan van enorme omvang en die laten escaleren.’ Daarbij tekende hij aan: ‘Ik ben er bijna door verrast hoe mild men in Groningen is naar de NAM.’

‘Nemen, NAM, genomen’, was in de jaren na de aardbeving bij het dorp Huizinge (2012) de aanklacht in Groningen. Nu zijn de pijlen meer gericht op de overheid en minder op het gasbedrijf. Neem de woorden die de Groningse commissaris van de koning René Paas vorige week koos: ‘De staat der Nederland heeft Groningen mishandeld.’

De NAM maakte eerder excuses voor de schade aan huizen, ontstaan door de aardbevingen die het gevolg waren van de gaswinning. Schoorvoetend, dat wel, toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2015 concludeerde dat veiligheid voor bewoners tot 2013 geen rol van betekenis speelde bij besluiten over de gaswinning in Groningen. ‘We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn’, was een zin die in de jaren daarna uit diverse NAM-monden klonk. Want zeker ook het gasbedrijf had de ondergrondse gevaren een halve eeuw onderschat, net als de maatschappelijke onrust daarna. En op het afhandelen van grote aantallen schadeclaims? NAM was aansprakelijk, maar totaal niet toegerust.

Schadeafhandeling

Atema werd in 2018 directeur van de NAM. De grote besluiten in het gasdossier waren toen al genomen. Het kabinet had net aangekondigd dat de gaskraan versneld zou dichtgaan. En de schadeafhandeling was onder publieke hoede gebracht, ‘op afstand van de NAM’. Na de jaren van minister Kamp (2012-2017) gehamerd te hebben op de aansprakelijkheid van de NAM, nam de overheid zelf het heft in handen.

‘Ik had de hoop dat ik een bijdrage kon leveren aan het brengen van rust’, zei Atema. Veel gaat goed, meende hij. De afbouw van de gaswinning gaat sneller dan verwacht. Al betekent dit niet dat de NAM ophoudt te bestaan, benadrukte Atema. Er zijn nog ruim honderd kleine gasvelden die de NAM exploiteert (al staan die te koop), die door de huidige energiecrisis aan belang hebben gewonnen.

‘Nog steeds komt 30 procent van het gas dat in Nederland gebruikt wordt van ons.’ En het Groningenveld mag dan ‘op de waakvlam’ staan, als de nood aan de man komt kan NAM er tot 20 miljard kuub winnen. ‘Dan staan wij paraat.’ Al moeten er dan tot duizend huizen extra versterkt worden – waar Atema een hard hoofd in heeft. ‘Je hoopt dat die keuze niet gemaakt hoeft te worden. Het beëindigen van de gaswinning is uiteindelijk de enige oplossing.’

Want wat zeker niet goed gaat in de ogen van Atema is de versterkingsoperatie. Het ontbreekt aan prioritering – welke huizen eerst –, de operatie is volgens hem ‘bijna onuitvoerbaar’. De onzekerheid over de versterking is de grootste bron van stress en het gevoel van onveiligheid, meent hij.

Harten van de Groningers

De directeur verhaalde nog eens over de tweehonderd NAM-medewerkers die zelf in Groningen wonen. En dat 80 procent van zijn personeel – inclusief hijzelf – mensen kent die geconfronteerd zijn met aardbevingsproblemen. Toch is het NAM in bijna zestig jaar gaswinning ook in betere tijden nooit gelukt in de harten van de Groningers te komen, zoals dat bijvoorbeeld wel lukte in Schoonebeek, waar de gemeenschap floreerde door de oliewinning. Tekenend of niet: het hoofdkantoor van NAM staat in Assen, Drenthe.

Voor NAM was en is het een spagaat, bekende Atema. ‘Altijd als we betrokken waren, hadden we de schijn tegen. We werden soms tegengehouden door de angst: straks denken mensen dat we aan het omkopen zijn met spiegeltjes en kraaltjes.’

‘Mensen hebben het gevoel dat hen tekort is gedaan. Dat is een overheersend gevoel: wij hebben Nederland zestig jaar geholpen met ons gas, maar daar hebben we zelf niks aan overgehouden.’

Vechtscheiding

NAM (en haar aandeelhouders Shell en ExxonMobil) hielden er zelf wel veel aan over, de Nederlandse overheid nog meer. Maar nu de lucratieve gaswinning ten einde loopt, zijn de partners uit het verstandshuwelijk van weleer verwikkeld in een vechtscheiding. Zo een waarin iedereen het beste voor heeft met de kinderen, maar daar verschillende invulling aan geeft.

De kern van het conflict waarover nu een arbitragezaak loopt, zijn de kosten voor het versterken van huizen. Die wil NAM alleen vergoeden als onveiligheid daar de reden voor is. Ondertussen zijn er ambities voor wijk- en dorpsvernieuwing. ‘Je kunt niet polderen over aansprakelijkheid’, aldus Atema. ‘Waar wij moeite mee hebben, is dat wanneer er ruimhartigheid wordt betracht, de rekening bij ons wordt ingediend, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt.’

Nog steeds willen Shell en Exxon wel tot nieuwe afspraken komen met de overheid. Maar dat gaat moeizaam. ‘De gesprekken zijn gereserveerder, men is beduchter om afspraken te maken. Het bedrijfsleven kan weinig goed doen, lijkt het tegenwoordig.’ De grootste opgave voor de komende jaren, zei Atema, is het opruimen van alle olie- en gaslocaties. ‘De grootste in de geschiedenis.’ Hij ziet er een kans in voor Groningse bedrijven, het woord ‘ereplicht’ viel. ‘Als we straks allemaal weg zijn en niets achterlaten, vind ik dat we Groningen te kort gedaan hebben.’