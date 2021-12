Najaarsgolf spoelt door heel Europa, daling coronacijfers in Nederland verloopt langzaam

Vaccinatie in maart in een kerk, een tijdelijke priklocatie in Zweden. Beeld Reuters

Ook in Scandinavië en rond de Middellandse Zee komt de najaarsgolf aan

Geen enkel Europees land lijkt te ontkomen aan de huidige najaarsgolf. Scandinavische en mediterrane landen waren lange tijd gevrijwaard, maar ook hier is het coronavirus nu bezig aan een significante opmars.

De snelheid loopt wel sterk uiteen. Denemarken, Noorwegen en Frankrijk meldden afgelopen week rond de 30 procent meer besmettingen en in elk van deze landen testen nu meer dan 500 op de 100 duizend inwoners positief. In Zweden, Italië, Spanje en Portugal verloopt de toename geleidelijker.

Van vrijdag tot en met donderdag werden in Europa 2,6 miljoen positieve tests gemeld. Dat is bijna tweederde van de 4,3 miljoen meldingen wereldwijd, maar wel iets minder dan vorige week. Door nieuwe maatregelen zijn er ook landen waar het besmettingsaantal daalt. Zo namen de Oostenrijkse besmettingscijfers af met 46 procent, in de laatste week van de algehele lockdown.

In bijna alle EU-lidstaten is inmiddels de omikronvariant aangetroffen. Alleen Hongarije, Litouwen, Polen, Slovenië en Slowakije hebben nog geen geval gemeld.

Minder opnamen en besmettingen in Nederland, maar daling verloopt langzaam

Twee weken na het afkondigen van de avondlockdown bewegen de Nederlandse coronacijfers de goede kant op, maar in traag tempo. Het aantal ziekenhuisopnamen is afgelopen week met 10 procent gedaald, naar 314 per dag. Op de ic werden dagelijks 47 patiënten opgenomen, de week ervoor 40.

Deze krimp in de toestroom leidt nog niet tot een terugloop in de ziekenhuisbezetting. Vrijdag lagen er 2.783 coronapatiënten in het ziekenhuis. Vooral op de ic lijkt de piek nog niet bereikt. Op Nederlandse afdelingen lagen 635 coronapatiënten, op Duitse nog eens 20.

Het besmettingsniveau blijft hoog. Het RIVM meldt nu zo’n 20 duizend besmettingen per dag, 7 procent minder dan een week geleden.