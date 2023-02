Najaarsbooster 2022 voorkwam weinig infecties, coronasterfte in eerste golven hoog

In oktober 2022 werd ook in Eindhoven de najaarsbooster toegediend. De seizoensprik was niet nutteloos, maar bleek weinig uit te halen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

1. De ‘bivalente’ prik haalde weinig uit

Met slaande trom werd hij afgelopen najaar binnengehaald, en 4,2 miljoen Nederlanders hebben hem inmiddels laten zetten: de tweewaardige boostervaccinatie, die bescherming biedt tegen het originele coronavirus én de omikronvariant. Maar volgens nieuwe cijfers die het RIVM online heeft gezet, hebben honderdduizenden mensen waarschijnlijk niets aan de booster gehad. Voor wie al eerder besmet raakte met de omikronvariant zelf, voegde de prik niet of nauwelijks extra bescherming tegen besmetting toe.

Pikant, want de ‘bivalente’ prik moest de najaarsepidemie juist flink dempen. Maar volgens de cijfers, zorgvuldig uitgeplozen door 32,5 duizend Nederlanders maandenlang te volgen, valt dat toch wat tegen. Bij volwassenen van 18 tot 60 jaar verkleinde de booster het risico om corona te krijgen met ongeveer 30 procent, boven op de vaccinbescherming die men al heeft. Ouderen, aan wie de prik sterk werd aangeraden, gaf de najaarsprik slechts 14 procent extra bescherming tegen besmetting. En bij mensen die eerder besmet waren met omikron, was de effectiviteit statistisch niet te onderscheiden van nul.

Dat wil niet zeggen dat de seizoensprik nutteloos was, benadrukt hoofdepidemioloog Susan van den Hof van het RIVM desgevraagd. ‘Een risicoreductie van 30 procent is niet niks. Bovendien vaccineren we tegen ernstige ziekte. En de booster zal wel degelijk kwetsbare mensen uit het ziekenhuis hebben gehouden.’ Uit andere cijfers blijkt immers dat de boosterprik het risico op ziekenhuis- en ic-opname ongeveer halveerde. Dat risico was echter sowieso al beduidend kleiner door de eerdere vaccins en de mildere aard van de omikronvariant.

De tegenvallende resultaten vallen op. ‘De bivalente booster kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan’, beloofde minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) begin september nog aan de Kamer. De ‘dubbelprik’ zou anderhalf keer zo veel antistoffen opwekken als de klassieke booster, stelde fabrikant Moderna. Critici wezen er echter op dat de politiek zich met prikken-op-maat waarvan het effect nog niet eens bekend is wel erg afhankelijk maakte van de farmaceutische industrie.

2. De eerste golven: dodelijker dan gedacht

Toen corona voor het eerst om zich heen greep, deed het virus dat in ons land met een dodelijkheid van 1,2 procent: van elke honderd Nederlanders die besmet raakten, overleden er 1,2. Dat kerngetal van het virus, zijn zogeheten IFR (infection fatality rate), hebben wetenschappers van het RIVM nu eindelijk eens goed berekend, door zorgvuldig aan de hand van een steekproef van enkele duizenden vrijwilligers te schatten hoeveel mensen besmet raakten.

Opvallend, want in kringen van mensen die achteraf het nut van coronamaatregelen in twijfel trekken, beweert men doorgaans dat de IFR veel lager lag. Heus niet meer dan 0,2 procent, zei Kamerlid Wybren van Haga pas nog tijdens een coronadebat. Die fabel kan nu dus bij het grofvuil: omdat Nederland relatief veel ouderen telt, was het virus hier veel dodelijker. Dodelijker zelfs nog dan de ongeveer 1 procent waarvan veel experts tot dusver losjes uitgingen.

De sterfte loopt bijna exponentieel op met de leeftijd. Van de besmette zestigers overleed in de beginfase naar schatting 0,7 procent, van de besmette zeventigers 3,4 procent en van de tachtigers liefst 13 procent, becijfert het RIVM. Onder de 50 lag de sterfte veel lager: 0,013 procent, ofwel een op de tienduizend geïnfecteerden. Niettemin belandde van de veertigers nog altijd haast 1 procent in het ziekenhuis en 0,2 procent op de ic.

Dat zijn de percentages mét maatregelen, reageert gezondheidseconoom Xander Koolman (VU Amsterdam) op de cijfers. Zónder hard ingrijpen was het overlijdenspercentage hoger geweest, omdat kwetsbaren zich niet eindeloos kunnen isoleren, en de zorg de drukte niet meer had aangekund. ‘Wat deze cijfers aangeven, is dat we veel ellende hebben voorkomen’, zegt Koolman. ‘Dat zou uiteindelijk, als we over een aantal jaar terugkijken, wel eens de belangrijkste les kunnen blijken. We hebben het niet slecht gedaan. Af en toe past ons land ook een compliment.’

3. Vaccinatie dempte de sterfte enorm

Een factor of tien lager: dat is op het oog wat het vaccineren (vanaf 2021) met de sterftecijfers heeft gedaan. Toen begin 2021 vanuit Groot-Brittannië de gevaarlijkere alfavariant oprukte, namen het risico op ziekenhuisopname en sterfte bij jongere groepen wat toe, blijkt uit de RIVM-cijfers. Maar bij ouderen namen de risico’s juist enorm af. Die werden inmiddels gevaccineerd. Zo halveerde de sterfte bij zestigers van 1,1 naar 0,6 procent en bij zeventigers van 4 naar 2 procent. Bij besmette tachtigers viel het risico op overlijden zelfs terug van 36 naar 1 procent.

Minder groot was het effect van de eerste vaccinatieronde op de ziekenhuisopnamen, leggen de RIVM-cijfers bloot. Zo was het risico voor zestigers en zeventigers om na een coronabesmetting in het ziekenhuis of op de ic te belanden in de lente van 2021 iets hoger dan tijdens de allereerste ziektegolf. Dat komt door de opkomst van de alfavariant, maar kan ook duiden op een wat soepeler opnamebeleid, denkt men bij het RIVM. Toen de eerste drukte was verdwenen en men wat gewend was aan de nieuwe ziekte, zullen ziekenhuizen wellicht meer coronapatiënten hebben opgenomen.

Uiteindelijk viel de gemiddelde sterfte in de derde corona-opleving, van maart tot en met juni 2021, terug tot 0,19 procent, vooral dankzij de lagere sterfte onder ouderen. Dat is overigens nog steeds tweemaal dodelijker dan de seizoensgriep, volgens de meeste aannames.