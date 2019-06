Nahles treedt af als partij- en fractievoorzitter van Duitse regeringspartij SPD

Nahles (48) heeft het niet laten aankomen op een voorgenomen stemming in de bondsdagfractie, komende dinsdag. Met een summiere persverklaring hield ze zondag de eer aan zichzelf. Nahles schreef dat ze ‘onvoldoende steun’ ziet om verder te gaan. Ze verwees daarbij naar een voor haar pijnlijk verlopen fractievergadering, afgelopen week, en de vele negatieve ‘signalen’ die ze vanuit de partij kreeg.

Duitse media reconstrueerden hoe tijdens de bewuste fractievergadering de ene na de andere spreker haar leiderschap in twijfel trok, en Nahles slechts de steun van een enkeling kreeg. Deelnemers omschreven de sfeer als ‘spookachtig’. Niemand wierp zich op als tegenkandidaat, maar het was duidelijk dat haar vertrek ophanden was.

De partij kampt nu met een leiderschapscrisis, op een zeer slecht moment. In het najaar worden in drie oostelijke deelstaten verkiezingen gehouden, waar zowel de SPD als coalitiepartner CDU van bondskanselier Angela Merkel veel stemmen dreigt te verliezen aan de rechts-populistische partij AfD. In het aan Berlijn grenzende Brandenburg, waar een SPD-minister-president zetelt, werd de AfD bij de Europese verkiezingen al de grootste partij.

De SPD bereikte bij de verkiezingen voor het Europees parlement een dieptepunt met slechts 15,8 procent van de stemmen. Op dezelfde dag werd de SPD voor het eerst in ruim 70 jaar niet meer de grootste partij in de deelstaat Bremen.

Nahles, een alleenstaande moeder, is sinds 30 jaar actief in de Duitse politiek. Ze staat te boek als een machtspoliticus pur sang.