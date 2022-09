Nagellakluchtje? Zo ruikt een cokelab. Op pad met de ‘Ondermijningsbus’

Drugscriminelen zoeken vaak alledaagse schuren of woonhuizen voor drugslaboratoria. Om die ondermijning van de samenleving een halt toe te roepen, rijdt de gemeente Vijfheerenlanden met een ‘Ondermijningsbus’ rond om bewoners te leren hoe je criminele praktijken herkent.

Hoe ruikt een drugslab? Die vraag spreekt tot de verbeelding, blijkt op de markt in het Utrechtse dorp Hagestein, waar bewoners over de gevaren van ‘ondermijnende criminaliteit’ worden voorgelicht. ‘Ik ga even snuiven’, zegt een vrouw van 68 met kort grijs haar. Ze grijnst, ruikt aan een geurstrookje en zegt na even nadenken: ‘Anijs, toch?’

‘Heel goed’, antwoordt buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Ricardo (36), gekleed in een blauw uniform en een geel hesje, die om veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘Een xtc-laboratorium ruikt naar anijs. Overdag zie je er vaak niemand. Pas als bijna iedereen slaapt, duiken er auto’s of scooters op. Dat zijn ook signalen dat er iets niet klopt.’

Het tweede geurmonster uit zijn interactieve ‘Ondermijningsbus’ ruikt naar aceton of nagellakremover. ‘Zo ruikt een cocaïnewasserij’, legt Ricardo uit.

De markt in Hagestein is de eerste stop van een ‘roadshow’ die tot en met zaterdag door de gemeente Vijfheerenlanden toert. Het is woensdag zonnig, de sfeer is gemoedelijk. De ene na de andere buurtbewoner komt een praatje maken bij het witte busje, tussen de kraampjes van de bakker en de groentewinkel, tegenover de stalletjes van de slager en de kaasboer. Ze zijn stuk voor stuk geïnteresseerd in het thema ondermijning: de vermenging tussen de ‘gewone’ wereld en de onderwereld, met name door drugscriminaliteit.

Burgers bij de Ondermijningsbus. Beleidsmedewerker Alice (niet op de foto'): 'We willen mensen bewust maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit, waar ze op kunnen letten en wie je kan bellen als je iets geks ziet.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Kenteken noteren

Het onderwerp ligt gevoelig, blijkt als een buurtbewoonster op leeftijd zich meldt, gekleed in een wit T-shirt en een beige korte broek. ‘Wat heeft dit te betekenen?’, vraagt ze. ‘Wij zijn van de gemeente’, zegt Alice (28), beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid in Vijfheerenlanden. ‘We willen mensen bewust maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit, waar ze op kunnen letten en wie je kan bellen als je iets geks ziet.’

‘Nou, ik let altijd goed op’, antwoordt de vrouw, die Christien heet en 87 is. ‘Als ik vreemde auto’s zie, denk ik soms: zal ik het kenteken noteren? En als er iets gebeurt, bel ik de politie.’

‘Dat is geweldig’, zegt Alice. ‘We hebben zes boa’s, die hard werken, maar de gemeente heeft veel buitengebied en is zo groot (153 vierkante kilometer, red.) dat ze niet alles kunnen zien. We hebben de oren en ogen van onze inwoners hard nodig.’

Strafzaak

In 2018 deed de politie na een tip een inval in een loods in Hagestein, waar cocaïne en heroïne werden bewerkt en verwerkt. Nu is een inwoner van de gemeente de hoofdverdachte in een strafzaak die draait om drugslabs.

‘We merken dat criminelen steeds vaker uitwijken naar onze regio’, zegt burgemeester Sjors Fröhlich telefonisch. ‘In Amsterdam zit de politie er zo bovenop dat sommige drugsproducenten denken: we zoeken een gebied waar we misschien meer onze gang kunnen gaan. Het is aan ons, als gemeente, om duidelijk te maken dat zij hier niet welkom zijn.’

Drugslaboratoria zijn gevaarlijk, benadrukt hij. ‘Eind juli ontplofte een drugsketel in Beesd, vlak bij Vijfheerenlanden. Dat ding is tientallen meters de lucht in gelanceerd, door het dak, en heeft grote schade aangericht. Stel je voor dat zoiets in je schuur gebeurt!’

Steeds vaker, zegt beleidsmedewerker Alice, ‘krijgen bewoners de vraag of ze hun stal, schuur of woning willen verhuren’. Ze kunnen daar veel geld voor krijgen. ‘Soms duizenden euro’s per maand. Contant betaald, vooraf. Zeker als je financiële problemen hebt, is dat verleidelijk. Maar als je er eenmaal aan begint, kun je vaak niet meer stoppen.’

Op de markt laat ze een geplastificeerde kaart zien met signalen die wijzen op een drugslab, zoals ruiten die aan de binnenkant beslagen zijn of een nieuw rolluik op een oude schuur, die ineens wordt omringd door beveiligingscamera’s. ‘Bel ons als u denkt dat iets niet klopt, of geef het door via Meld Misdaad Anoniem.’

Begin juli schrokken bewoners van Hagestein wakker van een knal in Hoef en Haag, een nabijgelegen dorp. Het was al de tweede explosie in een woning. Een derde pand is gesloten door Fröhlich, omdat de politie een link legde met drugscriminaliteit; het onderzoek loopt nog.

‘Ik ben geschrokken van die explosies’, zegt de 68-jarige vrouw uit Hagestein, die niet met haar naam in de krant wil. ‘Je hoort vaker dit soort verhalen, over granaten of liquidaties. Meestal gebeurt dat in grote steden, maar het komt steeds dichterbij.’

In Vianen, ook deel van de gemeente Vijfheerenlanden, is Ridouan T. opgegroeid. ‘Iedereen kent hem, van vroeger', zegt Tjerk Geerling (niet op de foto. 'Zo zie je maar, ook in deze omgeving kunnen heftige dingen gebeuren.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Ridouan T.

Op de markt in Vianen reageren bewoners ’s middags laconieker. ‘Weet je hoe we Hoef en Haag hier noemen?’, zegt Tjerk Geerling (56). ‘Boef en Haag. Omdat er allemaal drugsdealers zitten. Als er een keer iets misgaat, nemen ze wraak. Zo gaat dat.’

Een paar jaar geleden ontstond onrust in Vianen, toen de politie een inval deed bij een zus van Ridouan T., kort na zijn arrestatie in Dubai. ‘Ridouan is in Vianen opgegroeid’, vertelt Geerling over hoofdverdachte van het liquidatieproces Marengo. ‘Iedereen kent hem, van vroeger. Zo zie je maar, ook in deze omgeving kunnen heftige dingen gebeuren.’

Stimuleert de Ondermijningsbus hem om vaker aan de bel te trekken? ‘Nee. Ik heb een paar keer iets gemeld bij de politie, zonder dat er iets mee is gebeurd. Ik zie regelmatig jongens die drugs dealen, langs de grachten. Die spreek ik zelf wel aan, als ze me bijna omver rijden op hun scooter. Maar de politie bellen, omdat bij mij in de buurt twee spiksplinternieuwe Mercedessen staan? Nee. Daar moeten ze zelf maar achterkomen.’