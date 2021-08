Nageeye blijft hitte de baas en grijpt zilver in olympische marathon

Abdi Nageeye na afloop van de marathon. Beeld EPA

De Keniaanse wereldrecordhouder was overtuigend de beste in en rond Sapporo. Hij legde de klassieke 42,195 kilometer af in 2 uur 8 minuten en 37 seconden. Nageeye won de sprint om het zilver voor de Belg Bashir Abdi.

Voor de 32-jarige Nageeye is het de beste uitslag op de marathon in zijn carrière. Hij eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, toen hij het Nederlands record verbeterde naar 2.06.17. Nageeye werd in de olympische marathon van Rio de Janeiro elfde en verbeterde die prestatie in Tokio ruim.

Heel even dacht Nageeye zelfs aan goud. Hij wilde mee met Eliud Kipchoge toen de Keniaan na ruim 30 kilometer versnelde en de kopgroep verliet.

‘Ik twijfelde wel degelijk, maar op dat moment had ik het net een beetje moeilijk en wachtte af of anderen het gaatje zouden dichtlopen. Toen dat niet gebeurde wist ik dat ik moest focussen op zilver of brons’, vertelde de 32-jarige atleet na afloop. ‘Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.’

Kipchoge liet de andere koplopers op ruim 30 kilometer achter en bewees met een lange solo dat hij ook in de uitputtende omstandigheden van Sapporo nog altijd de beste marathonloper van het moment is. De 36-jarige Keniaanse wereldrecordhouder met 2.01.39 en tevens de enige atleet die in een speciale marathon onder de 2 uur wist te lopen, is na de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de derde atleet die het marathongoud twee keer weet te winnen.

Sapporo in plaats van Tokio

Voor de olympische marathon was al in 2019 was besloten om die vanwege de hitte te verplaatsen van Tokio naar het ruim 1000 kilometer noordelijker gelegen Sapporo. Daar was het echter in het slotweekend van de Olympische Spelen echter vrijwel net zo warm als in Tokio. In temperaturen van bijna 30 graden en met een hoge luchtvochtigheid werd het al snel een afvalrace.

Een eerste versnelling van wereldrecordhouder Kipchoge dunde de kopgroep uit. Europees kampioen Koen Naert uit België moest er op 28 kilometer vanaf. Toen hadden twee Ethiopische marathonlopers en de Oegandees Stephen Kiprotich, de winnaar van de olympische marathon van Londen 2012, al lang opgegeven. In het hoge tempo van Kipchoge moest ook de laatste Ethiopiër, regerend wereldkampioen Lelisa Desisa, de kopgroep laten gaan. Nageeye bleef echter goed voorin.

In de achtervolging op de weggelopen Kipchoge na 30 kilometer moest Nageeye even een gaatje laten naar een drietal met Abdi, de Keniaan Lawrence Cherono en de Spanjaard Ajad Lamdassem, maar hij knokte zich knap terug. Nageeye maande in de eindsprint naar de finish zijn Belgische trainingsmaat om met hem mee te sprinten, waarop de twee de Keniaan Cherono nog passeerden voor de medailles.

De andere twee Nederlandse deelnemers, Khalid Choukoud en Bart van Nunen, liepen de marathon niet uit.