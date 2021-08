Naderende orkaan maakt einde aan megaconcert New York om einde lockdown te vieren

Barry Manilow tijdens zijn optreden op het megaconcert 'We Love NYC: The Homecoming Concert' in Central Park in New York. De show van de zanger en het concert werden afgebroken vanwege onweer en bliksem door de orkaan Henri. Beeld EPA

Ongeveer 60.000 mensen waren zaterdag aanwezig bij het concert, getiteld ‘We Love NYC: The Homecoming Concert’. Burgemeester Bill de Blasio kondigde het concert in juni aan als onderdeel van een ‘Homecoming Week’, die de wereld moet laten zien dat de metropool de pandemie achter zich heeft gelaten. Eerder deze week vonden verspreid door de stad al enkele kleinere concerten plaats.

Carlos Santana, Andrea Bocelli, LL Cool J en Earth, Wind and Fire hadden hun optreden al achter de rug, maar Bruce Springsteen, Patti Smith en Elvis Costello moesten nog aantreden toen besloten werd om iedereen naar huis te sturen.

Kort na half acht in de avond (lokale tijd), terwijl Barry Manilow Can't Smile Without You zong, maakten onweer en bliksem een einde aan het conert. ‘Zoek alsjeblieft beschutting voor je eigen veiligheid’, klonk het uit de luidsprekers in Central Park, nadat de muziek was stilgelegd.

De meeste kaartjes voor het concert waren gratis. Alle bezoekers van twaalf jaar en ouder moesten wel een vaccinatiebewijs laten zien. Mondkapjes waren alleen verplicht voor ongevaccineerde kinderen.

Bezoekers verlaten Central Park nadat de show is stilgelegd. Beeld REUTERS

‘The Big Apple’, zoals New York ook wel wordt genoemd, werd begin 2020 zwaar getroffen door de pandemie. Meer dan 33.000 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Ongeveer 68 procent van de volwassen inwoners van New York is inmiddels volledig ingeënt tegen corona. Toch worden op dit moment dagelijks zo’n 1.850 nieuwe besmettingen gemeld in de stad, een toename van 19 procent vergeleken met 14 dagen geleden. Met het concert wil de stad dan ook het belang van vaccinatie nogmaals benadrukken.

Eerder deze week werden al meerdere kleine concerten georganiseerd in de stad, zoals hier in de The Bronx. Beeld REUTERS

Henri

Orkaan Henri wordt zondag verwacht. Ruim 42 miljoen inwoners moeten dan rekening houden met problemen. De autoriteiten waarschuwen dan ook voor levensgevaarlijke stormvloeden en overstromingen. De Blasio heeft alle inwoners van de metropool New York opgeroepen om binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken.

Henri bereikt de kust bij Long Island of daar in de buurt, blijkt uit berekeningen. Dat ligt even ten oosten in de deelstaat New York. Ook dat bestuursgebied heeft de noodtoestand uitgeroepen als voorzorgsmaatregel. Verder is de Nationale Garde gemobiliseerd, zodat reservisten paraat staan om te helpen. De aangrenzende staten Massachusetts en Connecticut deden dat ook.

Aan de oostkust nemen inwoners maatregelen om hun woningen en winkels te beschermen tegen de naderende orkaan. Beeld EPA

Grace

Naast Henri, zorgt nog een andere storm voor problemen in Noord-Amerika: de orkaan Grace heeft in Mexico minstens acht doden geëist. De slachtoffers vielen in de deelstaat Veracruz. Er zouden ook nog drie vermisten zijn. Grace heeft intussen aan kracht verloren en is nu nog een ‘tropische storm’.

Er worden nog windsnelheden van 110 km per uur gemeten. Verwacht wordt dat de storm verder in kracht zal afnemen. Bij de doortocht in de deelstaat Veracruz was Grace nog een orkaan van categorie 3. In deze deelstaat vielen acht doden, onder wie ook kinderen, maakte de lokale gouverneur bekend. Verschillende doden maken deel uit van dezelfde familie. Er is ook heel wat materiële schade, zoals afgerukte daken en omgevallen bomen. Op verschillende plaatsen viel de stroom uit. Bewoners die dichtbij een rivier wonen, worden opgeroepen om waakzaam te blijven voor eventuele overstromingen en modderstromen de volgende uren.

Orkaan Grace sloeg genadeloos toe in de deelstaat Veracruz van Mexico. Beeld AFP

Satellietbeeld. Rechtsboven voor de kust van Florida orkaan Henri. Linksonder boven Mexico orkaan Grace. Beeld AFP