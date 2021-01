Naderende avondklok: veel vraag naar leenhonden om uit te laten en jassen van maaltijdbezorgers

De een verzet netjes zijn tennisles. De ander zoekt naar een jas van een bezorgdienst om er toch nog op uit te mogen ’s avonds. Terwijl Den Haag nog moet besluiten over een avondklok, zijn Nederlanders al druk in de weer met voorbereidingen.

Bezorgersjas kopen

Opvallend zijn de Marktplaatsadvertenties waarin mensen jassen en tassen van maaltijdbezorgers aanbieden. ‘Ik zag er een handel in’, zegt Marktplaatsverkoper Emms. ‘Straks met de avondklok mogen bezorgers wel gewoon buiten zijn. Ik krijg heel veel reacties op mijn jas.’ Ook Madou heeft veel reacties gekregen op zijn advertentie. ‘Ik werk voor Deliveroo en heb een jas thuisliggen die ik niet draag. Als grap en uit nieuwsgierigheid plaatste ik de jas op social media. Mijn vrienden spoorden me aan om de jas op Marktplaats te zetten. Uiteindelijk heb ik de jas voor 60 euro kunnen verkopen, terwijl ik hem gewoon gratis gekregen heb.’

De koper van de jas van Madou vindt een avondklok onredelijk. Hij wil anoniem blijven. ‘Ik wil in de avond gewoon een stukje kunnen fietsen. Dan moet dat maar met een jas van een bezorger. Ik heb wel dertig setjes ingekocht en verkoop ze gewoon door. De prijzen stijgen, dus de jassen zijn nu goud waard. Als die avondklok er niet komt, gooi ik ze gewoon weg.’

Een andere verkoper, die ook niet met haar naam in de krant wil, schrikt van alle reacties op haar advertentie. ‘Ik had mijn jas al een paar weken geleden op Marktplaats gezet met het idee dat een andere Deliveroo-bezorger misschien wel een extra jas kon gebruiken. Nu zien mensen de jas als een ticket om naar buiten te kunnen. Dat vind ik niet kunnen. Ik ga mijn advertentie verwijderen en Deliveroo tippen, want misschien bestellen andere bezorgers nu wel extra jassen.’

Jassen van Thuisbezorgd.nl en Deliveroo worden verkocht op internet aan mensen die de avondklok willen omzeilen door zich voor te doen als maaltijdbezorger. Beeld BSR Agency

Sportlessen verzetten

Ook tennisverenigingen maken hun borst nat voor een avondklok, blijkt uit een korte telefonische rondgang. Het is een van de weinige sporten in clubverband die sinds de tweede lockdown nog door volwassenen beoefend mogen worden. ‘We zullen alle tijd zo effectief mogelijk moeten benutten’, zegt Silvester Jorna, tennisleraar en oprichter van TennisMeppel. ‘Mocht er een avondklok komen dan vervroegen we de lessen gewoon. Misschien dat we de handen ineen kunnen slaan met andere clubs om het maximale aantal banen te bezetten.’

Zorgen over zijn inkomen heeft hij nog niet, want lesgeven na 20.00 uur deed Jorna sowieso al weinig. Bovendien geeft hij sinds de coronacrisis meer les dan daarvoor. ‘Mensen hebben behoefte aan beweging na zo’n lange dag achter de laptop. Hopelijk zijn werkgevers coulant genoeg om tennissers ook overdag een uurtje vrij te geven om een balletje te slaan.’

Een van de weinige sporten in clubverband die nog door volwassenen beoefend mogen worden is tennis, vaak gespeeld in de avonduren. Beeld ANP

Hondje lenen

Doordat de avondklok niet geldt voor baasjes die hun hond uitlaten, is ook de vraag naar ‘leenhonden’ flink toegenomen. ‘In de coronacrisis zagen we sowieso een enorme toename in het aantal vrijwilligers om honden uit te laten’, vertelt Lars Berends van hondjeuitlaten.nl, een platform waarop hondeneigenaren in contact kunnen komen met liefhebbers die het leuk vinden om af en toe een hond uit te laten. ‘De afgelopen week is het aantal vrijwilligers weer flink gegroeid.’ Nederland telt ruim 1,5 miljoen honden. Vooral in de grotere steden is er veel vraag én aanbod van vrijwilligers.

Of de groei aan vrijwilligers te wijten is aan de avondklok die woensdag misschien wordt afgekondigd, durft Berends niet te zeggen. ‘Ik kan me wel goed voorstellen dat mensen op zoek zijn naar manieren om buiten een frisse neus te kunnen blijven halen.’ Lachend: ‘Wellicht dat ze over een paar weken zelfs geld willen bijleggen om een hond uit te mogen laten.’