Naderende Amerikaanse verkiezingen ondermijnen het draagvlak voor de onvoorwaardelijke steun van Biden aan Oekraïne

Amerikaanse soldaten op de March Air Reserve Base, een militaire luchtmachtbasis in Californië, laden een houwitser geschut in een transportvliegtuig met bestemming Oekraïne. Beeld Reuters

In een brief aan president Joe Biden drong een groep linkse Democratische Congresleden maandag aan op een ‘diplomatiek initiatief’ om een einde te maken aan de oorlog. De dertig Democraten, onder wie Alexandria Ocasio-Cortez, waarschuwden voor het gevaar van een ‘catastrofale escalatie’ van de oorlog. Daarmee verwezen zij vermoedelijk naar de Russische dreigementen om nucleaire wapens in te zetten.

De Democraten voelen ook de druk van hun achterban die te lijden heeft onder de toenemende inflatie als gevolg van de onrust die de Oekraïne-oorlog veroorzaakt. Na kritiek van partijgenoten zwakten de linkse Democraten hun oproep iets af. Ze verzekerden dat ze nog steeds achter de militaire steun voor Oekraïne staan.

Toch was het een eerste teken dat Biden niet meer helemaal zeker kan zijn van de onverdeelde steun van zijn eigen partij voor zijn aanpak. Uitgangspunt van zijn Oekraïnebeleid is dat van onderhandelingen met Rusland geen sprake kan zijn zonder dat de Oekraïense regering daarom vraagt. ‘Geen afspraken over Oekraïne zonder Oekraïne’ is het motto waar het Witte Huis aan vasthoudt.

Republikeinen willen af van ‘blanco cheque’ voor Oekraïne

Het grootste gevaar voor de diplomatieke steun en de grootscheepse wapenleveranties van de VS aan Oekraïne komt van de Republikeinen, die bij de Congresverkiezingen op 8 november grote kans maken in ieder geval de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over te nemen.

Kevin McCarthy, die bij een overwinning van de Republikeinen vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zal worden, liet vorige week weten dat het Huis onder zijn leiding geen ‘blanco cheque’ meer zal afgeven voor Oekraïne. ‘De mensen komen in een recessie te zitten en dan gaan ze dat niet doen’, zei hij.

Die uitspraak kwam hem op felle kritiek te staan van het Republikeinse Congreslid Liz Cheney, die al overhoop ligt met de partij wegens haar campagne tegen ex-president Donald Trump. Zij noemde McCarthy de ‘leider van de pro-Poetin vleugel’ van de Republikeinse partij.

Ook Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, liet merken dat hij het niet eens is met de nieuwe koers van McCarthy. Hij drong er bij het Witte Huis op aan juist meer vaart te zetten achter de wapenleveranties aan Oekraïne.

Veel Republikeinen steunen Trump die oproept tot onderhandelingen

De Republikeinse partij is van meet af aan verdeeld geweest over de steun van de VS aan Oekraïne. In mei stemde ruim een kwart van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden tegen het gigantische hulppakket ter waarde van 40 miljard dollar van de regering-Biden voor Oekraïne. Maar het aantal Republikeinen dat zich keert tegen de royale steun aan Oekraïne neemt snel toe.

Veel Republikeinse Congreskandidaten zijn het eens met Trump die al geruime tijd op onderhandelingen aandringt. ‘De VS moeten NU een diplomatiek akkoord voor elkaar krijgen. Beide partijen hebben dat nodig en willen dat’, zei hij eind september op zijn eigen Truth Social-netwerk.

Sommige Trump-gezinde kandidaten maken er geen geheim van dat zij vinden dat de VS Oekraïne onder druk moeten zetten eventueel stukken land af te staan in ruil voor een vredesakkoord met Rusland. Zij vinden dat de VS in vergelijking met de Europese Navo-partners onevenredig veel bijdragen aan de militaire steun voor Oekraïne.

Uit vrees dat het nieuwe Congres, dat in januari aantreedt, de geldkraan voor Oekraïne dichtdraait wil een groep Democraten én Republikeinen nu snel een nieuw hulppakket ter waarde van nog eens 50 miljard dollar voor Oekraïne door het Congres jagen. Daarmee zou Kyiv een jaar vooruit kunnen.