Nadat protesten zijn geluwd, ziet Peruaanse president af van vervroegde verkiezingen

Het is een hard gelag voor miljoenen Peruanen die president Boluarte als verrader zien van de in december afgezette linkse president Pedro Castillo. Donderdag kwam Boluarte terug op haar eigen belofte om in het voorjaar van 2024 nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Die komen er niet. ‘Het thema is gesloten’, stelde ze. Ze blijft aan tot juli 2026.

In decennia was de woede op het Peruaanse platteland niet zo groot. Op 7 december werd ‘hun’ president Pedro Boluarte, een linkse vakbondsman en schoolmeester uit de Andes, in de boeien geslagen en afgevoerd nadat hij had aangekondigd het parlement te ontbinden. Hij zit sindsdien in de gevangenis en wordt verdacht van een poging tot staatsgreep. Volgens zijn aanhangers, veelal inheemse boeren uit het Andesgebergte, was het juist de aloude rechtse elite die een coup pleegde tegen Castillo.

Op de dag dat Castillo werd gearresteerd, trad zijn vicepresident Dina Boluarte aan als interim-president. En onmiddellijk barstten felle protesten los, eerst op het platteland, hoog in de Andes in regio’s als Cusco, Puno, Andahuaylas en Ayacucho. Later reisden bussen vol boze Andesbewoners naar hoofdstad Lima om ook daar te marcheren tegen ‘verrader’ Dina Boluarte. De eerste vrouwelijke president van Peru reageerde met harde hand. Leger en politie botsten met betogers, in meerdere plattelandssteden werden tientallen betogers dodelijk geraakt door politiekogels.

Eis nummer één van de demonstranten: president Boluarte moest onmiddellijk vertrekken. Maar Boluarte bleef stoïcijns vasthouden aan de macht die haar zomaar in de schoot was geworpen. Het was niet haar onwil, beweerde ze, het verdeelde parlement werd het maar niet eens over een datum voor vervroegde verkiezingen. Toch beloofde ze dat Peru in het voorjaar van 2024 een nieuwe president zou kiezen en zij dus niet de rest van Castillo’s termijn zou uitzitten tot aan 2026.

Na maanden van demonstraties en regionale stakingen, doofden de protesten in het voorjaar langzaam uit. Het Peruaanse (inheemse) platteland, dat van oudsher economisch ver achterblijft bij de welvarender hoofdstad Lima aan de kust, ging morrend over tot de orde van de dag. Boluarte bleek, vooralsnog, een langere adem te hebben. Rapporten van mensenrechtenorganisaties die hard oordeelden over het politiegeweld, gleden tot nog toe van haar af.

Donderdag gaf ze alsnog uitsluiting over de vurig gewenste vervroegde verkiezingen. ‘We werken door tot juli 2026’, stelde ze tijdens een persconferentie. Een dag eerder had ze zich al denigrerend uitgelaten over demonstranten die een nieuwe mars naar Lima aankondigen. ‘Van december tot februari hebben we als een brandweer bijna vijfhonderd gewelddadige manifestaties gedoofd. Nu kondigen deze mensen een derde beleg van Lima aan. Hoeveel doden willen ze dat er nog vallen?’