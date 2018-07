Nadat hij drie mensen had neergestoken hoopte Malek F. dat de politie hem zou doden

Malek F. hoopte dat de politie hem zou doodschieten toen hij op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag. Dat heeft de 32-jarige Syriër verklaard tegenover de politie, zo werd maandag duidelijk bij een pro-formazitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Volgens het Openbaar Ministerie toonde F. op 5 mei doelbewust aan agenten het mes waarmee hij rond station Holland Spoor zijn drie zwaargewonde slachtoffers had gemaakt. Hij hoopte doodgeschoten te worden en zo te kunnen ontsnappen aan het leven dat hem naar eigen zeggen steeds meer druk en stress bezorgde.

Uit onderzoek van de politie en verklaringen van F. blijkt volgens het OM dat hij zich in de maanden voor 5 mei steeds religieuzer ging gedragen. Hij zwoer alcohol en wiet af, ging vaker bidden en bezocht vaker de moskee. In ggz-instelling Parnassia, waar hij van februari tot april verbleef nadat hij zijn huisraad naar beneden had gegooid, trouwde hij vrij plotseling met een vrouw. ‘Hij werd in zeer korte tijd zeer gelovig, paste zijn uiterlijk en gedrag aan’, aldus het OM.

Duivelaanbidders

Tegelijk namen in zijn hoofd de waanideeën toe, zo zei F.’s advocaat Job Knoester maandag. Zo vreesde F. dat duivelaanbidders hem zouden ontvoeren naar hun kerk, ‘die tegenover het grote witte gebouw’ in Den Haag. Hij doelt daarmee op de Nieuwe Kerk, tegenover het Stadhuis.

Sinds december vorig jaar keerden de duivelaanbidders steeds vaker in zijn gedachten terug. Ze zouden hem dagelijks achtervolgen, bij hem thuis ‘vieze oorstokjes’ hebben achtergelaten en hem en zijn familie met de dood hebben bedreigd. ‘Ze wilden hem overtuigen van hun geloof in satan’, zei F.’s andere advocaat Willem Korteling. In een Facebook-video waarin F. zegt dat ‘ongelovigen moeten lijden’ zou hij niet hebben gedoeld op niet-moslims, maar op de duivelsaanbidders.

Messen

Op 5 mei kocht F. voor ongeveer 30 euro een mes, volgens hem om af te rekenen met de duivelsaanbidders. Een nieuw mes was nodig, omdat de oude niet voldeden. Bij hem thuis trof de politie een reeks messen aan, volgens het OM ‘keurig naast elkaar’ gerangschikt. F. zou zes keer hebben aangeklopt bij de Nieuwe Kerk, maar niemand deed open. ‘Als ik kon, was ik naar binnen gegaan om iemand te doden’, zo zou hij volgens de officieren van justitie bij de politie hebben verklaard.

In plaats daarvan stak hij drie mensen neer, zo werd maandag duidelijk op een pro-formazitting waar veel inhoudelijke informatie werd verstrekt. F. zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gemaakt. Volgens Knoester heeft hij geen afkeer van andere religies of van de Nederlandse samenleving.

Terroristisch oogmerk

Het OM is daar niet van overtuigd en verdenkt hem onder meer van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, mogelijk met een terroristisch oogmerk. Toen de politie hem tijdens een verhoor vroeg of hij een afkeer van de Nederlandse samenleving heeft, antwoordde hij aanvankelijk ‘dat dat zo is geworden’. Later ontkende hij problemen te hebben met Nederland.

Het OM wijst erop dat F. ook op andere punten zijn verklaring wijzigde. Zo beaamde hij bij de politie dat hij een martelaar was geworden als hij op 5 mei was gestorven, ‘omdat ik mensen heb gestoken’. Later corrigeerde hij zich en zei hij te snel te hebben geantwoord.

Telefoon

Nader onderzoek kan meer duidelijkheid geven over het motief van F. Daarvoor vindt het OM het noodzakelijk om zijn telefoon te kunnen uitlezen, zoals gebruikelijk bij zaken met een mogelijk terroristisch oogmerk. F. weigert echter het wachtwoord van zijn telefoon te delen. Volgens zijn advocaten is zijn telefoon ‘zijn huis’ en bevat het allerlei privacygegevens. Ook vertrouwt hij het OM niet.

Het feit dat hij tussen 20 april en 2 mei 520 euro opnam, terwijl hij leeft van een uitkering, vindt het OM ook opvallend. De Financial Intelligence Unit ziet in die geldopnames, gecombineerd met de aanschaf van het mes en zijn eigen verklaring, ‘risico-indicatoren voor terrorismefinanciering’.

Pieter Baan Centrum

F., die als gevolg van politiekogels in een penitentiair ziekenhuis verblijft, ontkent dit ten stelligste en wijst als verklaring op zijn psychische problemen. Een observatie in het Pieter Baan Centrum, zoals het OM voor ogen heeft, wil hij niet. Zijn advocaten dragen eigen deskundigen aan die daartoe volgens hen beter zijn gekwalificeerd. Ook wijzen ze erop dat het proces ernstige vertraging oploopt als observatie bij het PBC moet plaatsvinden – de wachttijd is er minstens 22 weken.

De rechtbank beslist later vandaag over de onderzoekswensen van het OM en de advocaten.