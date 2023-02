Nachttrein Amsterdam-Barcelona stap dichterbij, na steun Europese Commissie

De eerste Europese nachttrein vanaf Amsterdam sinds jaren:, de Nightjet naar Wenen en Innsbruck, mei 2021. Beeld ANP / EPA

Dat maakte de Europese Commissie afgelopen week bekend. Brussel wil dat er binnen Europa veel vaker per trein wordt gereisd, dat is immers 12 keer duurzamer dan het vliegtuig. Vooralsnog komt dat nog niet goed van de grond: Europese vliegreizen blijven populair. Dat heeft te maken met de prijs – vliegen is steevast goedkoper dan de trein – maar het is ook vaak praktischer. Wie per trein naar veel Europese steden reist is lang onderweg en moet geregeld overstappen, áls er uberhaupt een verbinding bestaat.

De Commissie probeert nu toch een impuls te geven aan dat Europese spoornetwerk. Ze steunt veertien plannen om een grensoverschrijdende treinverbinding op te zetten of te intensiveren. Een daarvan is de nachttrein tussen Amsterdam en Barcelona. Het plan komt van European Sleeper, een nieuw Nederlands-Belgisch spoorbedrijf. Het bedrijf laat vanaf mei al een slaaptrein rijden tussen Amsterdam en Berlijn, en daar moet over twee jaar een tweede bestemming bijkomen.

- Beeld -

Vanaf 2025 wil het bedrijf elke dag een nachttrein laten rijden tussen Amsterdam en Barcelona. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: het Europese spoor is in hoge mate gedecentraliseed. Ieder land heeft een eigen spoorbeheerder, regelgeving en toezichthouders. Zo moet een spoorbedrijf bijvoorbeeld in elk land apart capaciteit aanvragen om het spoor te mogen berijden. Oprichter Chris Engelsman van European Sleeper spreekt van een ‘oerwoud aan bureaucratie’.



En juist daar kan Brussel helpen, zegt een woordvoerder van de Commissie. ‘Wij gaan al onze middelen inzetten om obstakels uit de weg te ruimen en deze projecten te laten slagen. We gaan adviseren over regelgeving en meezoeken naar geldschieters en subsidiepotjes. En als er problemen zijn met overheden of spoorbeheerders, gaan wij bemiddelen.’

Dat de Commissie niet zelf met geld over de brug komt, is voor Engelsman geen bezwaar. De financiering voor de treinen ‘ziet er goed uit’. Het ligt ook voor de hand dat er voldoende klanten zijn voor de nachttrein: Barcelona was afgelopen jaar de populairste vliegbestemming vanuit Nederland, er vlogen 1,5 miljoen passagiers op en neer. De goedkoopste kaartjes voor de nachttrein beginnen op zo’n 110 euro. Dat is enkele tientjes duurder dan het goedkoopste vliegticket, een enkeltje Amsterdam-Barcelona kost zo'n 70 à 80 euro.

Naast de nachttrein is er nog een tweede Nederlandse spoorverbinding die op steun uit Brussel kan rekenen. Het gaat om de bestaande Eurostar-lijn tussen Amsterdam en Londen. Er rijden nu dagelijks vier treinen, maar de Nederlandse Spoorwegen (NS) willen een extra trein aan de dienstregeling toevoegen. Ook moet de reistijd met 25 minuten omlaag, naar 3 uur en 45 minuten. Dat is nu nog niet haalbaar, vooral omdat passagiers sinds de Brexit weer een paspoortcontrole ondergaan. De NS hoopt van de Commissie hulp te krijgen bij het digitaliseren van die controles.