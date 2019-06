Nachtelijk slachten bij hitte is diervriendelijker, maar waarom gebeurt het niet?

Varkensvlees bij Westfort Vleesproducten in IJsselstein. Beeld Marcel van den Bergh

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht van de vleesverwerkende sector, maar zegt bepaalde controleurs niet te kunnen dwingen ’s nachts te werken. Dat zit zo: de NVWA levert de dierenartsen, maar het keuren van de karkassen bij roodvleesslachthuizen gebeurt door assistenten van Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). ‘Dit is een geprivatiseerd bedrijf met andere arbeidsrechtelijke afspraken dan wij’, zegt een NVWA-woordvoerder. Het is volgens hem niet mogelijk dit werk door een andere organisatie te laten doen.

‘Kinderachtig’, noemt Frans Wouters, voorzitter van de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV), het vingerwijzen van de toezichthouder. ‘De NVWA verzorgt als opdrachtgever de planning van de controles en is dus ook verantwoordelijk voor de bedrijven die ze daarvoor inschakelen.’ KDS was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.

Besproeiing

In 2016 maakte de sector vanwege dierenwelzijn afspraken over veetransporten bij hoge temperaturen. Vanaf 35 graden Celsius worden geen dieren meer vervoerd en vanaf 27 graden worden extra maatregelen getroffen om dieren te koelen. Onder meer door besproeiing, ventilatie en minder dieren per vrachtwagen.

De vier grootste slachterijen zijn op hete dagen – met de duizenden dieren die er dagelijks doorheen gaan – het meest gebaat bij meer flexibiliteit in de nacht. Als zij door te hoge temperaturen langere tijd minder dieren kunnen verwerken of zelfs stilvallen, dan hoopt het aantal varkens zich op in de – eveneens hete – stallen.

Vion, de grootste verwerker van varkensvlees in Nederland, laat weten dinsdag vanaf 13.00 uur te zijn gestopt. ‘Omdat de hitte niet doorzet kunnen wij de achterstand de komende dagen nog wel inhalen’, zegt een woordvoerder. ‘Als het langer aanhoudt komen wij wel in de problemen.’

Van Rooi Meat, de op een na grootste slachter van varkens, waarschuwt nu al dat het ‘met de almaar stijgende temperaturen een keer gaat vastlopen’. De verwerker is de belangrijkste voorvechter van de varkensslacht vanaf middernacht, waarover het bedrijf woensdag in gesprek gaat met de NVWA en KBS – dat vooralsnog niet voor 04.00 uur mensen levert.

Groep van acht

‘We zijn hier al een aantal jaar mee bezig’, zegt een woordvoerder van Van Rooi Meat. Het frustrerende volgens haar, uitgaande van twee assistenten bij de vier grote slachthuizen: ‘Het gaat maar om een groep van acht mensen die niet een paar uur per jaar vanaf middernacht wil werken’.