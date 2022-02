‘Nachtegaal van Bollywood’ kwam nauwelijks zelf in beeld, maar gaf vele actrices een zangstem

Fans strooien bloemblaadjes bij een foto van de geliefde zangeres Lata Mangeshkar, die zondag op 92-jarige leeftijd is overleden. Beeld EPA

Premier Narendra Modi zei op Twitter dat hij geen woorden kent om zijn pijn te beschrijven, en het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat de zangeres een staatsbegrafenis zal krijgen. ‘De dag dat de muziek stierf’, kopte de krant The Hindustan Times.

Mangeshkar, die in 1929 werd geboren in de stad Indore, kreeg als klein meisje al zangles van haar vader, de eigenaar van een theater en zelf een befaamde klassieke zanger. In de jaren veertig, toen zij een tiener was, speelde Mangeshkar een paar kleine rolletjes in films. ‘Maar ik vond het niets’, vertelde ze in een interview voor een boek dat in 2009 werd gepubliceerd. ‘De make-up, de lichten. Mensen die je commandeerden: speel deze dialoog, en nu deze. Ik voelde me erg ongemakkelijk.’

‘Nooit meer acteren’

De dag dat Mangeshkar voor het eerst aan de slag ging als zangeres die liedjes inzong voor anderen, bad zij tot God dat ze nooit meer hoefde te acteren. ‘Hij heeft naar mij geluisterd’, vertelde ze, ‘en mij een redelijke positie gegeven.’

Dat is zeer bescheiden, want al werkte Mangeshkar achter de schermen, ze was decennialang de zangstem van grote Bollywood-iconen en het grote publiek omarmde haar liefdevol. Ze trad ook op, in haar eentje, of samen met haar zus Asha Bhosle, die ook playbackzangeres was. Toen Mangeshkar een eerbetoon zong aan de soldaten die waren omgekomen tijdens de oorlog met China in 1962, sprongen bij premier Jawaharlal Nehru de tranen in de ogen.

In totaal nam Mangeshkar ongeveer 40 duizend nummers op, en Kajol, een van de succesvolste actrices van India, schreef zondag op Twitter dat ‘als we al haar liedjes één voor één zouden afspelen, konden we een maand naar haar luisteren en geen enkele keer hetzelfde nummer horen.’

If we play her songs one by one, we could hear her for a month and never hear the same song again. Prolific and profound. I mourn with the rest of the country for our nightingale...



My deepest condolences to the family.#LataMangeshkar pic.twitter.com/Dy01l6mbjI — Kajol (@itsKajolD) 6 februari 2022

Daarnaast was Mangeshkar een groot liefhebber van de sport cricket, hield zij van auto’s, van James Bond, en van de boeken over Sherlock Holmes. Volgens de BBC had zij daarnaast een zwak voor de gokautomaten van Las Vegas, waar Mangeshkar, als ze in deze stad op bezoek was, de hele nacht aan zat te spelen. Mangeshkar is nooit getrouwd, en zij leefde samen met haar negen honden, en haar grote liefde: de muziek.