Nachtclubs zijn coronaregels zat en openen binnenkort deuren

Veronique Vesters, Time Out (Gemert): ‘Als ik dit had geweten, had ik allang de stekker eruit getrokken’

‘Wij zijn hard geraakt door deze crisis. Ik heb veel personeel moeten ontslaan: eerst waren we met zestig, nu nog met drie. Natuurlijk: dat waren veelal bijbaantjes voor in het weekend, maar toch. Het pensioen in eigen beheer van mijn ouders, de eigenaars, is volledig verdampt. Terwijl ze meer dan genoeg hadden opgebouwd. Als ik aan het begin van de crisis had geweten in wat voor een situatie we nu zitten, had ik allang de stekker eruit getrokken.’

‘Bij ons komt de jongste generatie binnen, jongens en meisjes van 16 jaar. Prachtig, je ziet ze ontwikkelen: in de nacht kun je jezelf zijn, je identiteit ontwikkelen, je eerste zoen beleven. Laatst was ik hier in de grote zaal en zette ik even de lichten en boxen aan. The show must go on, van Queen. Ja, toen heb ik wel even een potje zitten janken.’

‘Het was ons net gelukt om een transitie te maken. Vroeger kwamen er elk weekend, uit alle omwonende dorpen, jongeren in bussen hier naar Gemert om te dansen en bier te drinken. Het concept ‘discotheek’ bleek de afgelopen jaren verouderd, onder meer vanwege festivals. Jongeren willen hun evenementen per keer selecteren, en bedrijven en feestorganisaties zoeken een mooie, grote locatie. In die behoefte kunnen wij voorzien. De agenda van 2020 was bij ons helemaal volgeboekt.’

‘Het kost ons jaren om dat opnieuw op te bouwen. Bedrijfsfeesten worden tweeënhalf jaar van tevoren geboekt. Zo’n planning gaat niet over één nacht ijs. Ik hoop dat de betrokken ministeries daar rekening mee houden. We zullen nog een tijdlang de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nodig hebben. Maar we hebben vooral perspectief nodig. Een moment waarop we, voor eens en voor altijd, opengaan.’