Nachtclubs weer open? Dan is het einde van de coronacrisis écht in zicht

Bezoekers van club Shelter in Amsterdam tijdens een Fieldlab-evenement eind mei, bedoeld om te onderzoeken hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Beeld ANP

‘Hier wordt de champagne ontkurkt’, zegt Jos Coolen, manager van uitgaanscentrum Time Out in het Brabantse Gemert, dat veel hardstylefeesten organiseert. ‘Eindelijk mogen we weer.’

Dat bezoekers bij de entree een negatieve coronatest moeten tonen, wat volgens critici de spontaniteit van het uitgaan onderuithaalt, werpt volgens hem geen grote drempel op. ‘Ons publiek is dedicated genoeg. Ik verwacht dat het gewoon komt.’

Clubeigenaren zaten vrijdag in spanning over wat het kabinet van plan was met de sluitingstijden. Dat premier Rutte aankondigde dat de clubs zonder beperkingen open kunnen, is ‘goed ontvangen', zegt Eveline Doornhegge van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Het merendeel van de clubs in Amsterdam kiest ervoor om open te gaan. Er zijn wel wat zorgen over of er voldoende sneltesten beschikbaar zullen zijn, aangezien veel festivals ook gelijk van start gaan.’

Bij clubs in de provincies leven er volgens Doornhegge vooral zorgen over of er genoeg locaties in de buurt zijn om een test te laten afnemen.

Zwaar

Nachtclubs en discotheken hebben het gedurende de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Hun sluiting werd op de eerste coronapersconferentie aangekondigd, halverwege maart vorig jaar.

Toen het aantal besmettingen in de daaropvolgende zomer flink afnam, organiseerden sommige clubs zogeheten ‘sit-ins’. Bezoekers konden een tafeltje reserveren, met zicht op een dj. Wie zich naar de bar of het toilet begaf, moest een mondkapje op. Dansen was niet toegestaan.

De teleurstelling onder clubbers en medewerkers in het nachtleven was groot toen Rutte tijdens een persconferentie op 1 september aankondigde dat nachtclubs tot nader order gesloten zouden blijven.

Meer dan plat vermaak

Tijdens een manifestatie op het Amsterdamse Museumplein, enkele dagen na die bewuste persconferentie, schamperden honderden nachtbrakers dat het kabinet het belang van de nachtcultuur onderschatte. De nacht, zo klonk het daar, is zoveel meer dan plat vermaak. Het is voor velen een uitlaatklep, een manier om je identiteit te uiten of te ontwikkelen, het is een ontmoetingsplek en het startpunt voor creatieve processen.

Sprekers op het podium, onder wie clubeigenaren en dj’s, vreesden dat veel clubs de eindstreep niet zouden halen met de beperkte financiële middelen die het kabinet beschikbaar had gesteld. Die vrees lijkt niet te zijn bewaarheid: voor zover bekend hebben de meeste clubs het hoofd boven water kunnen houden.

‘Het zou kunnen dat de klappen nog komen’, zegt Ramon de Lima, voorzitter van de Stichting Nachtburgemeester Amsterdam. ‘Als de steun wegvalt, moeten clubs weer op eigen kracht zien te overleven.’

Toerisme

Het is volgens hem de vraag in hoeverre het nachtleven meteen weer op gang komt. ‘Amsterdamse clubs zijn deels afhankelijk van het toerisme; ook kan ik me voorstellen dat iemand die het tijdens de crisis financieel zwaar heeft gehad, niet elk weekend meer uitgaat.’

Toch is De Lima optimistisch. Niet alleen kijkt iedereen er ‘heel erg naar uit’ weer ongeremd te kunnen dansen, ook biedt de coronacrisis volgens hem een kans het nachtleven opnieuw in te richten. Al voor de crisis klonk onder clubbers de roep om zorg te dragen voor veiliger uitgaansplekken, waar iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

‘Er staat een heel nieuwe generatie klaar. Die heeft maanden kunnen broeden op nieuwe ideeën voor het nachtleven’, zegt De Lima. ‘Het zou mooi zijn als ze de ruimte krijgt om die in de praktijk te brengen.’