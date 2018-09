Nabil B. dreigt te stoppen als kroongetuige als OM haar verantwoordelijkheid niet neemt

Nabil B. overweegt nog altijd om te stoppen als kroongetuige. De beveiliging van zijn familie is niet op orde, ondanks zijn noodkreet eerder in juni. Dat zei advocaat Bart Stapert vrijdag tijdens een tussentijdse zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol.

Volgens kroongetuige B. neemt de Staat zijn verantwoordelijkheid niet, terwijl B. dat wel heeft gedaan door in liquidatiezaken te getuigen tegen criminele kopstukken uit de zogenoemde Mocro War. ‘Mijn cliënt is zijn broer al kwijt. Hij wil niet nog meer leden van zijn hele familie verliezen. We hoopten en hadden verwachten dat die oproep in juni zou helpen. Maar zijn familieleden lopen nog dagelijks gevaar’, aldus Stapert.

Kroongetuige Nabil B. (31) staat samen met Mohammed R. (37) terecht wegens zijn organiserende rol bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi (31) in Utrecht vorig jaar, en wegens zijn betrokkenheid bij de poging om twee dagen later alsnog het eigenlijke doelwit Hhalid H. te laten liquideren.

B. was vrijdag niet fysiek aanwezig in de rechtszaal. Hij kon de zitting via een videoverbinding volgen. De kroongetuige had echter wel graag willen komen. Het OM stond dat echter niet toe. In verband met zijn veiligheid vond justitie het onverantwoord om hem naar de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol te brengen.

Doorbraak

Eind maart werd bekend dat Nabil B. zich uit wroeging als kroongetuige had gemeld bij het Openbaar Ministerie. Zijn verklaringen worden door de aanklagers gezien als een ‘doorbraak’ voor het onderzoek naar een reeks ‘meedogenloze’ liquidaties. B. verklaarde niet alleen belastend over zichzelf, maar ook over voortvluchtige criminele kopstukken als Ridouan T. en Saïd R.

Daags nadat bekend was geworden dat kroongetuige B. belastende verklaringen had afgelegd, werd diens broer Reduan doodgeschoten. Op klaarlichte dag op zijn werk. Het is voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige werd vermoord. Reduan had – net als de rest van B.’s familie – geen enkele link met de criminele wereld van zijn broer. Reduan was vader van twee kinderen, fervent amateurvoetballer en directeur-eigenaar van een beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord.

Op de vlucht

De moord op Reduan wordt gezien als wraak en waarschuwing aan anderen om te zwijgen. Nabil B. vreest dat het niet bij deze moord blijft. Zijn familie is sinds de moord op Reduan op de vlucht, aldus Stapert. ‘Nabil B. wil alleen nog door als kroongetuige als het OM haar verantwoordelijkheid ten volle neemt. Sinds de vorige zitting merkt de familie zelfs dat de houding van de Staat afstandelijker is geworden, minder begripvol. Het is ambtelijk, het proces verloopt stroperig.’

Uit B.’s verklaringen blijkt dat betrokkenen ‘wreed’ opereren: wie niet zwijgt, wordt ‘direct uit de weg geruimd’ – ook als die uit het eigen kamp komt. Motief voor het zwijgen en de wreedheid binnen deze groep criminelen zijn de grote opbrengsten van drugshandel.

Onmogelijk

Nabil B. staat volgens zijn advocaat voor een onmogelijke keuze. ‘Als hij zou doorgaan in de huidige veiligheidssituatie, riskeert hij nog meer pijn voor zijn naasten. Dit wil hij niet op zijn geweten hebben. Trekt hij zich terug, dan riskeert hij wellicht dat de opdrachtgever van de moord op zijn broer niet of onvolledig gestraft wordt’, aldus advocaat Bart Stapert tijdens een eerdere zitting.

Tijdens de zitting in juni riep Stapert de minister van Veiligheid en Justitie op om doortastender op te treden, zodat Nabil B. zich niet hoeft terug te trekken. Want het is nog maar de ‘vraag of de overheid wel in staat is om de risico's van deze zaak voldoende af te dekken en de beveiliging afdoende te waarborgen’, stelde de advocaat toen.

Uit een onderschept beveiligd bericht van januari 2017 bleek welke risico’s B. en zijn familie lopen als hij gaat verklaren. ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt’, aldus de letterlijke tekst uit het versleutelde bericht. Stapert: ‘De dreiging was dus onweerlegbaar, expliciet uitgesproken en aangekondigd.’