Nabij Bora Bora Beach Bar en Avonturenland ontmoeten Trump en Kim elkaar op het eiland Sentosa

Verwacht geen grandeur op het ­eilandje aan de zuidkant van Singapore waar de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar dinsdag gaan ontmoeten. Op Sentosa, dat van de Singaporese marketingafdeling de bijnaam ‘State of Fun’ (staat van plezier) heeft gekregen, waan je je op één groot ­vakantiepark. Het groene eiland huist een groot pretpark, een ­ waterspeeltuin voor kinderen (‘waar de grond beeft onder blije voeten’) een golfbaan en veel ­resorts, waaronder het Capella-hotel (5 sterren), waar de top gaat plaatsvinden.

Veel toeristen arriveren op het eiland in een felrood of -geel toeristentreintje, dat de bezoekers afzet op het ‘Strandstation’, waar een ijsje 4,50 euro kost. In de buurt zijn er tientallen attracties, zoals Madame Tussauds, een oud schip van de Britse marine en het ‘4D-avonturenland’. Een houten wandelpad leidt langs strandtenten als de Bikini Bar en de Bora Bora Beach Bar; onderweg klinkt overal dezelfde lichte popmuziek uit de luidsprekers.

Twee vrouwen met 'Make America Great Again'-petjes wachten op de aankomst van President Donald Trump (Singapore). Foto ANP

Speciale evenementenzone

Sentosa is vooral uitgekozen omdat het goed te beveiligen is. Doordat het eiland maar één ingang heeft, een brug, kan de politie alle bezoekers screenen. Verwacht wordt dat het gebied vanaf de brug tot het Capella-hotel dinsdag in een vesting verandert. De autoriteiten hebben Sentosa al tot ‘speciale evenementenzone’ gebombardeerd, waardoor grondige veiligheidscontroles kunnen worden ingevoerd en het bezit van onder meer drones, megafoons en graffiti tijdelijk verboden is. Het gebied zal onder meer beveiligd worden door een elite-eenheid van Gurkha’s, geharde Nepalese vechters die normaal gesproken binnen de Singaporese politie antiterrorismeoperaties uitvoeren.

Het is de belangrijkste reden dat Singapore – boven bijvoorbeeld Mongolië – is verkozen voor de ontmoeting. De centraal geleide stadstaat, een van de veiligste landen ter wereld, heeft een geolied veiligheids- en inlichtingenapparaat en kan als het dat nodig acht bijzondere maatregelen treffen. Protesten vinden er nauwelijks plaats. Het heeft met zijn duizenden hotels ook veel ervaringen met het organiseren van politieke toppen, inclusief de beladen ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de toenmalige leider van Taiwan, Ma Ying-jeou, in 2015.

Minstens zo belangrijk is dat de als neutraal beschouwde stadstaat goede banden heeft met zowel de VS als Noord-Korea. Singapore heeft al meer dan veertig jaar diplomatieke betrekkingen met Pyongyang; en tot 2016 gold voor Noord-Koreanen geen visumplicht. Tot vorig jaar bestond er ook een levendige handel tussen de twee staten, maar de moord op Kims halfbroer Kim Jong-nam in buurland Maleisië en zware druk van de VS om Pyongyang te isoleren maakten daar een eind aan. Maandag werd Kim echter weer met open armen ontvangen door de Singaporese autoriteiten. Als welkomstcadeau zal de rijke stadstaat een deel van het verblijf van Kim en zijn entourage betalen.