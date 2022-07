Nabestaanden Srebrenica: ‘De excuses zijn netjes, al heeft het wel lang geduurd’

De jaarlijkse Srebrenica-herdenking op het Malieveld in Den Haag. Beeld ANP

Alma Mustafic houdt gemengde gevoelens over aan de excuses van minister Kajsa Ollongren van Defensie, vertelt ze maandagmiddag bij de Srebrenica-herdenking op het Malieveld in Den Haag. ‘Ze konden haast niet anders meer, er was grote druk ontstaan.’ Ze doelt op het feit dat premier Mark Rutte een paar weken geleden al excuses aanbood aan de veteranen van Dutchbat. ‘In Bosnië en Herzegovina was daar veel onrust over ontstaan.’

Mustafic, wier vader vermoord werd tijdens de genocide, strijdt al langer voor meer Nederlandse erkenning van het Bosnische leed. ‘We blijven Nederland centraal stellen’, zegt Mustafic, die de hoofdrol speelt in een toneelstuk over Srebrenica. ‘Natuurlijk hebben de Dutchbatters het moeilijk gehad, maar uiteindelijk waren ze niet meer dan toeschouwers bij een genocide. Dit had niet gehoeven, had die excuses op z’n minst tegelijkertijd gedaan.’

Dromen

Midheta Husejnovic was in april 1992 precies 28 dagen oud toen haar moeder met haar de oorlog ontvluchtte, naar Nederland. Haar vader bleef achter in Srebrenica. ‘Vaak heb ik over je gedroomd. Hoe je met een lach aan kwam lopen en ik in jouw armen rende.’ Husejnovic leest bij de herdenking een van de vele brieven voor die de geadresseerde, haar vader, nooit las.

Hij kwam om bij de genocide in 1995. De aanhoudende snik in de stem van Husejnovic vindt weerklank bij de enkele honderden Bosnische Nederlanders en anderen die op het Malieveld de gebeurtenissen van 27 jaar geleden herdenken. Sommigen dragen de Bosnische vlag om hun schouders, anderen de vlag met het wapen van Srebrenica. Een paar mannen hebben het shirt van de nationale voetbalploeg van Bosnië en Herzegovina aan. Haast iedereen draagt de wit-groene bloem van Srebrenica als broche.

‘Het doet pijn dat je nooit op m’n rapportgesprekken was’, zegt Husejnovic in het Bosnisch. ‘Mama kwam altijd alleen.’

Dat minister Ollongren in Potocari, Srebrenica, enkele uren eerder namens het kabinet haar ‘diepste excuses’ heeft aangeboden, is op het Malieveld bijzaak. De meer dan achtduizend vermoorde vaders, grootvaders, echtgenoten en broers staan hier centraal. ‘Eindelijk maakt de staat excuses’, zegt de Bosnisch-Nederlandse presentator Leila Prnjavorac in haar openingswoorden. ‘Dit is onze gemeenschappelijke geschiedenis en nu we samen de verantwoordelijkheid pakken, zal de geschiedenis ook makkelijk te dragen zijn.’

Jonge generatie

Muhammed Kustura (52) bezoekt de bijeenkomst in Den Haag al jaren met zijn dochter. ‘Natuurlijk ben ik blij met de excuses. Het is altijd goed om erkenning te krijgen.’ Kustura is geen directe nabestaande van de genocide, maar komt wel uit de omgeving van Srebrenica en voelt zich verbonden met de slachtoffers. Aan het begin van de oorlog kwam zijn opa om. ‘Ik vind het belangrijk dat zij dat meekrijgt’, zegt hij, wijzend op zijn dochter.

Over de excuses aan de Dutchbatters haalt hij zijn schouders op. ‘Dat waren maar jonge mensen die niet wisten waar ze heen gestuurd werden.’

Alma Mustafic wil vooropgesteld hebben dat de excuses een goede eerste stap kunnen zijn. ‘Maar ik houd m’n hart vast voor vervolg. Er zijn heel veel nabestaanden daar én er wonen 60 duizend Bosniërs hier. Er moet onderzocht worden wat hun behoeftes zijn bij de verwerking, Nederland moet naast hen gaan staan. Alle aandacht gaat nu uit naar Dutchbatters.’ Ze vraagt zich af waarom er bijvoorbeeld geen kenniscentrum is opgericht. ‘De generatie van mijn ouders gaat nu dood, die verhalen zijn nooit voor volgende generaties opgetekend.’

‘De excuses zijn netjes, al heeft het wel lang geduurd’, zegt Alisa Zeher, die met haar 20 jaar die volgende generatie is. De Bosnische Friezin is met vriendin Ajla Krantic (18) speciaal voor de herdenking naar Den Haag gekomen. Hun ouders, gevlucht uit Bosnië en Herzegovina, gaven de verhalen over de genocide van Srebrenica aan de eettafel mee. ‘Dat was bij ons thuis wel belangrijk, ook omdat mijn opa tijdens de oorlog in een concentratiekamp heeft gezeten’, zegt Krantic.

De excuses aan de Dutchbatters vinden ze niet zo’n probleem. ‘Het was hun schuld niet’, zegt Zener. Maar ze had wel meer verwacht dan alleen excuses. ‘Misschien met herstelbetalingen, ik weet het niet’, zegt ze. ‘Maar het is belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat jongeren leren van de fouten uit het verleden en onze generatie deze fouten niet meer maakt.’