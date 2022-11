Nabestaanden MH17-drama: ‘Het is een boodschap aan Poetin: jouw leugens zijn betekenisloos’

Jon en Meryn O'Brien die hun zoon Jack verloren in het MH17-drama. Zijn laatste mail hebben ze uitgeprint. 'Zo hebben we Jack toch bij ons.' Beeld Jiri Büller

Jon O’Brien heeft het mailtje uitgeprint en zorgvuldig klaargelegd op de eettafel in zijn gehuurde Airbnb-verdieping in Zwanenburg. Dit papiertje zal hij komende dagen constant bij zich dragen, zegt hij, terwijl hij met trillende stem de tekst voorleest. Het is een zakelijke mail, met vooral informatie over landingstijden. ‘Het is het laatste bericht van onze zoon Jack, hij verstuurde het kort voordat hij vlucht MH17 nam.’ De paar zinnen zijn Jon dierbaar. ‘Zo hebben we Jack komende dagen toch bij ons.’

Meer dan vijftig Australische nabestaanden zijn deze week in Nederland om donderdag de uitspraak van het MH17-proces bij te wonen. De strafzaak tegen de vier verdachten begon op 9 maart 2020 - enkele dagen voordat Nederland en andere landen grotendeels op slot gingen vanwege de coronapandemie. Voor sommige Australiërs wordt het de eerste keer dat ze de extra beveiligde rechtbank op Schiphol van binnen zien. Deze nabestaanden hebben het megaproces alleen via een livestream kunnen volgen.

Meryn: ‘Wij waren gelukkig wel in Nederland op de eerste twee dagen van het proces, daarna hebben we de strafzaak vanuit huis gevolgd.’

Jon: ‘Maar niet alles. Vanwege het tijdsverschil begon het bij ons ’s avonds, soms ging het door tot in de nacht.’

Meryn: ‘Die eerste twee dagen waren indrukwekkend. Vooral het moment dat de officier van justitie de aanklacht tegen de vier verdachten voorlas. Ze zei: jullie worden aangeklaagd voor moord. Toen volgden 298 namen.’

Jon: ‘Het was mooi en pijnlijk tegelijk. Het contrast tussen de houding van de Nederlandse aanklagers en die van de Russische Federatie kon niet groter zijn. Met het strafproces hebben de aanklagers de slachtoffers een stem gegeven. Door het uitspreken van alle namen hebben ze laten zien dat elk leven waardevol was. Ik zie het als een tegengif tegen alle brutale leugens die verspreid zijn door de Russische federatie.’

Jon hoorde het nieuws op de radio. ‘Ik riep: dat moet Jacks vliegtuig zijn.’

De dag van de ramp, nu acht jaar en vier maanden geleden, begon als een dag zoals alle andere dagen voor Jon en Meryn uit Sydney. Om kwart voor zeven ging de wekker. ‘Ik stond op om thee te zetten, en zette de radio aan’, zegt Jon. ‘Er is een vliegtuig van Malaysia Airlines neergestort boven Oekraïne’, hoorde ik de nieuwslezer zeggen. ‘Er zijn geen overlevenden.’ Ik riep uit: dat moet Jacks vliegtuig zijn.’

Jack was 25 jaar oud. Die zomer had hij zeven weken door Europa gereisd. Hij stond op het punt om aan een nieuwe levensfase te beginnen, vertellen zijn ouders. Hij had zijn studie afgerond, en na zijn reis zou hij een eigen woning gaan zoeken.

Jon: ‘Ik had vrij genomen om hem van het vliegveld te halen. Jack had voor zijn vertrek nog een tweedehands auto gekocht. Die had ik alvast voor hem gewassen en glimmend gepoetst. Maar toen ik die ochtend de radio aanzette, stortte alles in.’

Meryn: ‘Ik heb daarna heel lang geen radio meer kunnen luisteren. Ik kon me er niet toe zetten.’

Jon: ‘Van het begin herinner ik me vooral de chaos. Er waren zoveel verhalen over de oorzaak van de ramp. Dan was het weer een raket waarmee het vliegtuig neergeschoten was, dan was er weer een verhaal over een vliegtuig vol dode lichamen, dan weer een verhaal dat het eigenlijke doelwit een vliegtuig van Poetin was geweest. In het begin was het vooral verwarrend. Nu weten we dat de Russische federatie consequent leugens verspreidt om verwarring te veroorzaken, om zaadjes van twijfel te zaaien.’

Meryn: ‘Nooit eerder had ik me gerealiseerd dat men zo met de waarheid om kon gaan.’

Jon: ‘Ik heb de Russische ambassadeur in Australië erover geschreven.’

Meryn: ‘Jon heeft zelfs Poetin een brief gestuurd.’

Jon: ‘Poetin antwoordde niet. De Russische ambassadeur wel. Hij herhaalde de Russische retoriek. Het was bevreemdend: hoe kan een ambassadeur zo’n inconsistent verhaal volhouden tegenover een mens wiens zoon uit de lucht is geschoten?’

‘Ik wil Jacks zinloze dood begrijpen.’

In de jaren na de ramp reisden Jon en Meryn meerdere keren naar Nederland. Op een van die trips bezochten ze in 2020 ook het wrak van de MH17 in een loods in Gilze-Rijen. ‘Ik wil precies weten wat er is gebeurd’, zegt Jon. ‘Ik wil Jacks zinloze dood begrijpen.’

Meryn: ‘Na de ramp zijn we ook in Nederland geweest om samen met de Nederlandse liaisonofficieren de beveiligingsbeelden van Schiphol te bekijken. Urenlang hebben we gezocht naar beelden van Jack. Elf fragmenten vonden we, de langste duurt vijftien seconden.

‘We wisten dat Jack de avond ervoor uit was geweest, en dat hij zich moest haasten om het vliegtuig te halen. Op de beveiligingsbeelden zie je hem steeds sneller lopen. In het laatste fragment rent hij door een lege hal. Was hij maar gevallen, dan had hij zijn vlucht gemist, dacht ik toen.’

Jon: ‘Dat was het moment dat Meryn hard begon te huilen. De liaisonofficieren die al die uren naast ons hadden gezeten, slopen stilletjes weg. Heel respectvol.

‘We zijn de Nederlanders zo dankbaar. De politie, de aanklagers en de rechtbank. Iedereen heeft zich ingezet voor een eerlijke rechtsgang. Professioneel, toegewijd en warm.’

Meryn: ‘Het onderzoek is grondig uitgevoerd, en het bewijs tegen de verdachten is overweldigend. Ik wil niet op de uitspraak vooruitlopen, maar áls ze veroordeeld worden, zal Rusland uiteraard herhalen dat het een oneerlijk proces was.’

Jon: ‘Terwijl het tegendeel overduidelijk waar is. Zelfs de advocaten van Poelatov, de man die verdacht wordt van de moord op 298 mensen, hebben alle ruimte gekregen om hem te verdedigen. Dat is toch hét bewijs dat het Nederlandse rechtssysteem onafhankelijk is.’

Meryn: ‘We maken ons geen illusies. Als ze veroordeeld worden, is de kans klein dat ze hun straf zullen uitzitten.’

Jon: ‘De straf kan het verlies niet herstellen.’

Meryn: ‘Waar het om gaat is dat de MH17-ramp is onderzocht, het bewijs is gevonden en zorgvuldig is beoordeeld.’

Jon: ‘Dankzij de strafzaak en het vonnis wordt de échte waarheid duidelijk. Zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.’

Meryn: ‘Ik betwijfel of de Russische leugens en desinformatie hierna zullen verdwijnen.’

Jon: ‘Maar het is wel een boodschap aan Poetin: er is geen bewijs voor jouw leugens, ze zijn betekenisloos.’