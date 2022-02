Naast pretparken en cruiseschepen komen er nu hele woonwijken van Disney

Een schets van het ontwerpbureau van Disney. Beeld Disney

De wijk Cotino, in de Californische Coachella-vallei, moet de eerste zogenoemde ‘storyliving by Disney’-wijk worden. Te midden van palmbomen, bergen en woestijnzand verrijzen binnenkort zo’n 1.900 woningen, een promenade, winkels en restaurants, rondom een grote turquoise blauwe oase. Om het idyllische leven compleet te maken, organiseert Disney er speciale evenementen en is er een clubhuis voor leden.

De prijs voor een huis in deze beloofde sprookjessetting is nog niet bekend, maar goedkoop zal een permanent verblijf in de Disneywijk waarschijnlijk niet zijn. Boven op de huizenprijzen betalen inwoners namelijk nog jaarlijks een bijdrage voor het lidmaatschap van het clubhuis. En ook voor de evenementen moet men bijbetalen.

De toekomstige bewoners krijgen voor hun investering wel de mogelijkheid om te wonen op de plek waar Walt Disney zijn ‘inspiratie’ zou hebben opgedaan. De grondlegger van het mediaconcern, bedenker van wereldberoemde tekenfilmfiguren zoals Mickey Mouse, had een huis in het nabijgelegen Palm Springs. Volgens Disney noemde hij het gebied zijn ‘laughing place’.

De wijk is overigens niet helemaal van Disney: een ander bedrijf bouwt en verkoopt de huizen. Wel zouden de bedenkers en ontwerpers, die eerder verantwoordelijk waren voor het ontwerp van de pretparken, meehelpen aan de ontwikkeling van de wijken. Verder is het mediaconcern verantwoordelijk voor de marketing van de woningen. De komende tijd gaat Disney op zoek naar meer locaties in de Verenigde Staten om vergelijkbare ‘experiences’ te verkopen.

Imperium

De Disneywijken zijn een nieuwe uitbreiding van het alsmaar uitdijende imperium van het mediaconglomeraat. Het bedrijf bezit al meerdere grote pretparken, inclusief megaresorts, in vijf verschillende landen en beschikt daarnaast over een vloot van vijf cruiseschepen, waar het er binnenkort nog twee aan wil toevoegen.

Wie zo’n park of schip betreedt, komt midden in de wereld van de tekenfilmfiguren terecht. In de pretparken loopt men rond in het decor van beroemde films als Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Op de cruiseschepen worden bezoekers verwelkomd door Mickey Mouse ‘in hoogst eigen persoon’. Opvarenden kunnen in de theaters Disneymusicals bekijken.

Celebration

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf zich ontpopt tot projectontwikkelaar. In de jaren negentig bouwde Disney in Florida het stadje Celebration, vlak bij de beroemde pretparken in die staat. Het moest de ‘ideale leefomgeving’ worden.

In de beginjaren was het stadje een groot succes. De huizen werden voor recordprijzen verkocht: voor de eerste 474 huizen waren ruim vijfduizend gegadigden. Maar rond 2010 raakte Celebration in verval, onder meer omdat het werd geplaagd door de financiële crisis. In 2016 klaagden bewoners over de slechte bouw van de woningen. Ze hadden last van lekkende daken en schimmel op de muren.

Toch gaat Disney zich nu dus opnieuw met vastgoed bezighouden. Volgens Josh D’Amaro, voorzitter van ‘Disney parks, experiences and products’, is de honger van fans nog niet gestild. ‘Er is een ongelofelijke vraag naar alle dingen van Disney’, zegt hij tegen USA Today. Wijken zoals Cotino moeten aan die vraag voldoen. Daar, zegt D’Amaro, ‘kun je de hele tijd deel uitmaken van Disney’.