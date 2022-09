Naast de schommels staan in Turkse speeltuinen verlaten fitnessapparaten. ‘Wij Turken zijn een beetje lui’

Het tafereel in Elmadagpark in Istanbul is er een dat op veel plaatsen in Turkije kan worden aangetroffen: goedbezochte speeltuinen naast verlaten fitnessapparaten. Beeld Kerem Uzel

Een oase pal in het immer drukke centrum van de grootste stad van Europa. Burcu Boga zit met haar 12-jarige dochter Özge op een kleed in het gras. De zomer laat zich van zijn beste kant zien. Ontspannen maar waakzaam houdt de 35-jarige moeder een oogje in het zeil terwijl zoontje Rüzgar en dochter Kübra verderop aan het schommelen zijn. Özge speelt liever met een bal.

Twee hotels en een paar flats beschermen de speeltuin tegen het stadsrumoer en overdadig zonlicht. Aan de zuidkant leidt een smal wandelviaduct naar het Gezipark en het Taksimplein, de plek waar negen jaar geleden een roemruchte protestbeweging tegen de regering-Erdogan begon. Aan de andere kant is een doorsteek naar het Maçkapark, een veel grotere stadsoase.

Boga woont in de wijk Tophane, een kilometer verderop aan de Bosporus. Ook daar is een speeltuin, maar ‘daar komen zigeuners, daarom gaat niemand erheen’, zegt ze. Hier in Elmadagpark (Appelbergpark) zitten soms verslaafde thinnerdrinkers op een bankje, maar die bezorgen niemand last – alleen zichzelf. Bovendien voelt het vertrouwd hier, de vrouw is in deze buurt opgegroeid.

Naast het terrein met de veelkleurige glijbanen, schommels en wippen staan twaalf andersoortige toestellen, lichtblauw en oranje. Het zijn fitnesstoestellen, bedoeld voor de volwassen gebruiker. Ze zijn van de lichte soort, grote spierbundels of een superconditie hoef je er niet voor te hebben. Bijna iedereen kan ze gebruiken.

Maar dat is nu net het punt: niemand gebruikt ze. Niet alleen nu niet, terwijl we met Burcu Boga zitten te praten, maar ook niet tijdens vele andere bezoeken aan dit parkje, als onderdeel van onze eigen hardlooproute. Het is wat op veel plaatsen in Turkije kan worden aangetroffen: goedbezochte speeltuinen in combinatie met een batterij aan verlaten fitnessapparaten.

Het welzijn van de bevolking

In zekere zin is dat tafereel het product van een goedwillende overheid. De regerende AK-partij wilde de afgelopen twintig jaar laten zien dat ze het beste met de burgers voor heeft. Dat resulteerde in de komst van ziekenhuizen, vliegvelden, snelwegen, universiteiten, nieuwbouwwijken en winkelcentra, maar ook op kleinschaliger niveau werd geïnvesteerd in voorzieningen.

De oppositie laat zich niet onbetuigd. In door haar bestuurde gemeenten doet de centrumlinkse CHP haar best te bewijzen minstens zoveel te doen voor het welzijn van de bevolking en ja, daar hoort bij het voorzien in de behoeften van het spelende kind en de sportende volwassene.

Bij uitstek geldt dat voor de CHP’er die sinds drie jaar burgemeester is van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Zijn onverwachte verkiezingszege was een dreun voor president Erdogan en diens AKP. Imamoglu kwam daardoor zelfs in beeld als mogelijke tegenkandidaat van Erdogan bij de presidentsverkiezingen volgend jaar.

De speeltuin in Elmadagpark in Istanbul. Beeld Kerem Uzel

Vooralsnog doet hij zijn best de stad groener en leefbaarder te maken, zoals hij dat ook met succes deed als burgemeester van de deelgemeente Beylikdüzü. Daartoe heeft hij onder meer een afdeling Spelen en Recreatie in het leven geroepen. Daar is Basak Incekara coördinator van de ‘kindvriendelijke speeltuinen’.

‘Een nieuw concept’, zegt ze. ‘De veiligheidsnormen zijn een probleem. We hebben geen duidelijke regels. Ontwerpers zijn bang om iets te maken dat onveilig zou kunnen zijn. Maar wij willen natuurlijke materialen, in plaats van metaal en plastic.’

Zojuist is voor de speeltuinen van Istanbul een Masterplan opgesteld samen met de Urban95 Academy, een initiatief van de Nederlandse Bernard van Leer Foundation om steden kindvriendelijker te maken. Veertig steden wereldwijd doen eraan mee. Het getal ‘95’ staat voor de gemiddelde lengte van een kind in centimeters.

Te veel op de krent zitten

Intussen hangen de fitnesstoestellen er in het Masterplan een beetje bij. Incekara weet ook niet zo goed wat de gemeente ermee aan moet. ‘Ik heb geen idee hoeveel ze worden gebruikt. Maar ze zijn onderdeel van onze planning. Burgers vragen erom. Als we ze schrappen, zullen mensen boos worden.’

De vraag is waarom die burgers het dan laten afweten als het daadwerkelijk op bewegen aankomt. Het botte antwoord is: omdat Turken niet van bewegen houden. Turken fietsen niet. Turken doen niet aan hardlopen. Turken zwemmen niet. Turken houden wel van voetbal, maar vooral als dat gebeurt door 22 mannen in een stadion.

Uiteraard doen we met bovenstaande veel Turken tekort. Aan de kust duikt menigeen in zee, in het weekend trekken groepjes liefhebbers eropuit op hun toerfietsen, er wordt heus wel aan sport gedaan in clubverband. Volleybal bijvoorbeeld is zeer populair onder vrouwen. In de steden bestaat een groeiend cohort van jonge voortrekkers die het mondiaal idee van de gezonde levensstijl hebben omarmd, met pilates en al.

Maar het algemene beeld is er toch een van een bevolking die te veel op de krent blijft zitten. Obesitas is een groeiend probleem, ook onder de jeugd. Het Actieplan ter Voorkoming van Kinderobesitas 2019-2023 zal volgend jaar door de regering ongetwijfeld worden verlengd.

‘Wij Turken zijn een beetje lui, sporten is niet voor ons’, zegt moeder Boga in de speeltuin. Als betrekkelijk vrij opgevoed kind deed ze aan taekwondo, maar daaraan kwam een eind toen ze op haar 15de zwanger raakte en trouwde. ‘Na mijn huwelijk ben ik overal mee gestopt.’ Ook met school, stelt ze spijtig vast.

‘Er is te weinig gym’

Haar kinderen zullen verder leren, dat is zeker. Dochter Özge wil officier van justitie worden. En sport? ‘Toevallig bracht mijn man het gisteren ter sprake. Hij vroeg wat de kinderen willen. Mijn zoontje wil boksen, mijn jongste dochter wil hardlopen.’

Dat is dan een broodnodige aanvulling op wat ze op school aan beweging krijgen, want dat houdt niet over. ‘Er is te weinig gym’, zegt gymleraar en sportschoolhouder Necdet Kalyoncu (42). ‘Pas op het lyceum krijgen de kinderen een of twee uur les per week. Maar als er examens zijn worden gym, muziek en kunst als eerste geschrapt. Of wij moeten invallen voor de klas bij gebrek aan docenten. Een leerling kan zijn school afmaken zonder ooit gym te hebben gehad.’

Jawel, zegt Kalyoncu, het besef van het belang van lichaamsbeweging neemt toe. Dat merkt hij ook in zijn sportschool CS in het centrum van Istanbul. ‘Maar fitness wordt vaak alleen gedaan om het uiterlijk, of om kilo’s kwijt te raken. Ook belangrijk, maar op een goede lichaamshouding wordt minder gelet.’

En de fitnesstoestellen in de open lucht, zoals in Elmadagpark? ‘Belachelijk’, zegt de gymleraar. ‘Niemand doet het. En begeleiding ontbreekt. Mensen zonder kennis van zaken moeten met apparaten werken die nergens op slaan. Als je ze verkeerd gebruikt, kan het zelfs schadelijk zijn.’