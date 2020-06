Naar het zuiden nu de grenzen open zijn: ‘Volgens de eigenaresse zijn we de enige gasten’

Iris van den Akker, Zülküf Genç en Ela. Beeld Marcel van den Bergh

Iris van den Akker, Zülküf Genç en Ela uit Duivendrecht; bestemming: ‘een dorpje bij Bourges’

‘Eigenlijk zouden we deze zomer naar de Middellandse Zee vliegen, waarschijnlijk naar Turkije’, vertelt Iris van den Akker. Dochter Ela (1) kruipt ondeugend over de picknicktafel van parkeerplaats Hazeldonk, een vertrouwde laatste stop in Nederland voor veel vakantiegangers richting het zuiden. In plaats daarvan rijdt ze maandagmorgen met haar partner Zülküf Genç naar een gehucht nabij het Franse Bourges, waar ze een deel van een boerderij hebben gehuurd.

Veel van hun vrienden gaan deze zomer in Nederland op vakantie, al durfde een van Van den Akkers vriendinnen het al aan om naar Noord-Italië te reizen. ‘Volgens mij gaat het wel goed daar.’

Bang om corona op te lopen in Frankrijk zijn ze niet. Vliegen vinden ze nog te riskant, daarom gaan ze met de auto. ‘De eigenaresse heeft ons verteld dat we de enige gasten zijn’, vertelt Genç (‘Zach’ volgens zijn koffiebeker van de Starbucks). ‘En we gaan toch niet naar grote steden toe. Thuis was hetzelfde als kantoor de afgelopen maanden. We hebben nu vooral behoefte aan relaxen.’

Elias en Virginia Nascimento. Beeld Marcel van den Bergh

Elias en Virginia Nascimento uit Alkmaar; bestemming: Bretagne

Eind februari verlieten ze met hun camper hun woonplaats in de Franse Alpen, om familie in Nederland te bezoeken. ‘We zouden twee weken blijven’, zegt Elias Nascimento voor de deur van zijn caravan. Twee weken werden, vanwege corona, drie maanden. In Alkmaar, waar hun tweede huis staat.

‘Voor onze twee zoons en kleinkinderen was het geweldig dat we er zo lang waren’, vertelt zijn eveneens Braziliaanse vrouw Virginia. Toch konden ze niet wachten om weer terug te keren naar Frankrijk – voor ze naar huis gaan, willen ze eerst kamperen in Bretagne.

‘Frankrijk heeft een heel strenge lockdown gehad. Ik vind het apart dat nu ineens alles weer tegelijk opengaat’, zegt Elias, die tot zijn pensioen als piloot vloog voor onder meer Transavia en Corendon. Al zullen ze waarschijnlijk weinig met coronamaatregelen te maken krijgen. ‘De supermarkt is het enige waar we in Frankrijk naartoe gaan. Uit eten? We kunnen elektrisch en op gas koken, in de caravan hebben we alles wat we nodig hebben. We blijven lekker in onze bubbel.’

Mitchell en Nikki Andriese en dochter Senna. Beeld Marcel van den Bergh

Mitchell en Nikki Andriese en dochter Senna uit Amersfoort; bestemming: Knokke

Geen zonvakantie in Thailand, maar twee dagen naar Knokke. ‘En dan regent het ook nog aan de Belgische kust’, zegt Mitchell Andriese lachend op de parkeerplaats. ‘Telt dit eigenlijk wel als vakantie?’, vraagt partner Nikki zich hardop af, terwijl dochter Senna een druif eet.

In augustus willen ze ook nog een paar weken naar Zeeland. Maar toen ze hoorden dat maandag de grens met België weer openging, stapten ze meteen de auto in. In Knokke hebben ze een Airbnb gehuurd. Wel zo veilig, vindt Mitchell, chef-kok in een hotel. ‘Vliegen vind ik op de een of andere manier niet gepast. Overal moet je afstand houden, maar in een vliegtuig zit je met z’n allen dicht op elkaar.’

De afgelopen maanden werkte Nikki thuis voor een bedrijf dat het ziekteverzuim bij banken en verzekeraars probeert tegen te gaan. Ze zijn ‘best wel’ aan vakantie toe, zeggen ze voordat ze lachend poseren voor de fotograaf. Nikki is dertien weken zwanger van de tweede, maar nog niet de hele familie weet het. Mitchell: ‘Nou, dan lezen ze het wel in de krant.’

Klaas Jan en Catharina (‘doe maar geen achternaam, anders wordt er straks bij ons ingebroken’). Beeld Marcel van den Bergh

Klaas Jan en Catharina (‘doe maar geen achternaam, anders wordt er straks bij ons ingebroken’) uit Bergen; bestemming: Midden-Frankrijk

In hun Fiat Ducato-buscamper smeren Klaas Jan en Catharine een broodje kaas. Ze zitten er ontspannen bij. Ze zijn met pensioen, ze hebben de tijd. ‘We gaan altijd buiten de schoolvakanties om’, zegt Catharina. Ze doen aan vakantiespreiding, zoals het kabinet van alle Nederlanders vraagt.

Veertien uur, met stops, hebben ze ervoor uit getrokken om in het midden van Frankrijk uit te komen. ‘We zien wel waar we gaan staan. We weten ook niet wat er open is en wat niet.’

Toen de eerste coronamaatregelen in Nederland werden afgekondigd en het dodental elke dag opliep, hadden ze vakantie eigenlijk al uit hun hoofd gezet. ‘Ik vond het ook echt spannend hoe corona zich zou ontwikkelen’, zegt Catharina. ‘Ik was net met pensioen, ik heb voor de grap weleens gezegd: straks ga ik nog hemelen met Hemelvaart.’

Nu durven ze toch weg. Voor de zekerheid hebben ze mondkapjes mee. ‘Thuisblijven is net zo verantwoord – of net zo spannend’, zegt Klaas Jan. ‘En met een camper zijn we zelfvoorzienend.’

Jan-Louis en Joke Kuiper. Beeld Marcel van den Bergh

Jan-Louis en Joke Kuiper uit Leersum; bestemming: Tienen (België) en Pirmasens (Duitsland)

Op tafel ligt een Frans stokbrood, maar naar hun favoriete vakantieland gaan ze nog even niet. Het Belgische Tienen is hun bestemming: onderdelen ophalen voor een oude 2CV Babette die Jan-Louis Kuiper aan het opknappen is. ‘Een bestel-Eend’, typeert hij zijn aanwinst. ‘En dat is ook precies wat je je erbij moet voorstellen.’

Vorig jaar nog zakten ze via Luxemburg, Frankrijk en Spanje de Portugese kust af. Dat zit er dit jaar niet in. Ook door hun voorjaarsreis naar Monaco, waar ze hun 40-jarige huwelijk zouden vieren, ging een streep. De laatste keer dat ze hun camper gebruikten, was eind maart. Toen bleef er, bij wijze van logeerkamer, familie in slapen.

Een weekje gaan ze nu op pad, ze eindigen bij Jokes broer in het Duitse Pirmasens. ‘Alles is anders door corona’, zegt Jan-Louis. ‘Maar we mogen niet klagen, we zijn er niemand door verloren.’ En waar je ook je camper neerzet, de bijkomende vrijheid ervaar je overal. ‘Als je een wijntje wil drinken, drink je een wijntje. En wil je naar bed, dan stap je de camper in.’