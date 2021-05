Naar het buitenland voor je plezier mag weer, maar wie wil Nederlandse vakantieganger hebben?

In België zijn de eerste stappen naar het heropenen van de samenleving al gezet Beeld ANP

Het nieuwe systeem werkt met kleurcodes, kondigde minister De Jonge aan op de persconferentie dinsdagavond. Groen is veilig. Staat een land op geel, dan kun je ook op vakantie, maar er zijn wel risico’s. Reizigers zullen zich aan de plaatselijke regels moeten houden. Het kan zijn dat je een negatieve test moet laten zien of in quarantaine moet. Dat is namelijk aan die landen zelf.

Staat een land op oranje, dan kun je alleen voor noodzakelijke reizen daarnaartoe. Om vervolgens Nederland weer in te kunnen reizen, heb je een negatieve coronatest nodig en geldt vanaf begin juni een quarantaineplicht. Boeken blijft op eigen risico, aldus De Jonge. Als een land tijdens de reis van geel op oranje springt, zijn de gevolgen voor de vakantievierder.

Naar verwachting zullen vooral Europese landen geel kleuren op de kaart, die vanaf zaterdag te raadplegen is op de website wijsopreis.nl (nu verwijst de site door naar de algemene reisinformatie van de Rijksoverheid). Maar zijn we daar wel welkom? Nederland blijft nu eenmaal een land met een relatief hoog besmettingscijfer, zoals De Jonge tijdens de persconferentie zei.

In Zuid-Europa wordt in elk geval reikhalzend uitgekeken naar toeristen. Dat is wederzijds: kort na de persconferentie zagen veel reisbureaus de bezoekersaantallen en boekingen op hun site toenemen. Vooral Griekse eilanden en de Spaanse Balearen zijn in trek. Lees hier wat de inreisregels en (aankomende) versoepelingen in Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje inhouden. Hieronder de situatie in onze directe buurlanden.

België

Nederlanders die minder dan 48 uur in België blijven, hoeven geen negatieve PCR-test te laten zien. Ook hoeven ze niet in quarantaine. Voor wie langer blijft, gelden strengere regels. Reizigers moeten dan een formulier invullen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of iemand een hoogrisicogeval is en in quarantaine moet.

In België zijn de eerste stappen naar het heropenen van de samenleving al gezet. Vanaf 9 juni hoopt het land verdere versoepelingen door te voeren. Horecabedrijven mogen dan ook de binnenruimtes openen (nu zijn dat alleen de terrassen). Bioscopen en theaters kunnen dan ook weer open. In augustus verwacht de Belgische regering zelfs grote evenementen toe te kunnen staan, zoals de festivals Pukkelpop en Tomorrowland.

Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel en gezondheidsminister Jens Spahn waren afgelopen zaterdag nog positief over de vooruitzichten voor de zomer. Ook ongevaccineerden kunnen binnen Europa reizen, verwachten ze. Daar is wel een negatief testbewijs voor nodig. Voor het Robert Kochinstituut, het Duitse RIVM dat reisadviezen uitgeeft, geldt Nederland vooralsnog als hoogrisicogebied. Dit betekent dat er strenge reisbeperkingen gelden.

Reizigers moeten zich verplicht registreren, een negatieve coronatest laten zien en bij aankomst in quarantaine. Andere coronaregels en versoepelingen kunnen verschillen per deelstaat. Zo wil Berlijn de terrassen binnenkort openen. De meeste vrijheid hebben gevaccineerden en mensen die van corona zijn genezen. Onlangs stemde de Bondsdag in met meer vrijheden voor deze groepen. Zij hoeven zich niet meer aan de avondklok te houden, die op veel plaatsen nog geldt. Maar voor iedereen geldt een mondkapjesplicht.