Naar de stembus, van Volendam tot Elst. ‘Je moet je wél laten horen’

CuliCafé De Ontmoeting in Volendam is ingericht als stembureau. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

09.36 | Volendam, vier jaar geleden nog in de ban van FvD

Het stembureau bij CuliCafé De Ontmoeting in Volendam is nog maar net open als meneer en mevrouw De Groot (75 en 73) aan komen lopen, ziet verslaggever Iva Venneman. ‘Wij zijn altijd vroeg, want vroeg in de wei, is vroeg in het vet’, zegt meneer De Groot. Hun stem gaat dit jaar naar een andere partij dan tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen, zegt mevrouw De Groot. ‘De situatie in het land is veranderd hè.’

Vier jaar geleden deed Forum voor Democratie het bijzonder goed in het vissersdorp. Bij acht stembureaus in Volendam haalde de partij de absolute meerderheid. Fred Bakker (50), die buiten voor het stembureau een sigaretje staat te roken, stemt weer op de partij. ‘Want zoals het nu gaat, gaat het niet’, zegt hij. ‘Ik stem daarom tegen het beleid.’ Maar hoe kritisch hij ook is, hij heeft geen seconde getwijfeld of hij vandaag zijn stemrecht moest gebruiken. ‘Als je niet de moeite neemt om te stemmen, mag je daarna ook niks zeggen.’

Ondertussen tillen gemeenteambtenaren Kees Springer (49) en Anna Steur (57) grote dozen stembiljetten naar binnen. Ze zorgen goed voor de stembureauleden vandaag. ‘Rond tien uur brengen we een gevulde koek’, zegt Springer. ‘Bij de lunch krijgen ze een slaatje en een fruithappie.’

In het café, waar de stembureauleden zich hebben opgesteld achter de biljarttafel, wacht mevrouw op meneer Wulterkens (32 en 33). Als hij klaar is, blijkt dat hij niet wist wat hij moest stemmen bij de waterschapsverkiezingen. ‘De partij waar ik op wilde stemmen, deed helemaal niet mee.’

Stemmen voor de Provinciale Staten in Tubbergen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

12.09 | Ongenoegen bepaalt het stemgedrag van inwoners Tubbergen

Provinciale Statenverkiezingen dienen als ventiel voor het ontluchten van allerhande ongenoegen waar provinciebesturen weinig mee van doen hebben. Dat blijkt wel uit de stem van een 52-jarige vrouw in Tubbergen, ziet verslaggever Pieter Hotse Smit. Een lokale kwestie bepaalt haar proteststem, die weer is gericht tegen Den Haag. ‘Ik wil laten zien dat we het hier anders willen’, zegt de vrouw in het gemeentehuis in Tubbergen, de plek waar ze zelf ook werkt. ‘Er wordt niet geluisterd naar de bewoners.’

Dat niet luisteren overkwam de vrouw – die niet met naam in de krant wil – vorig jaar. Toen bleek in de zomer dat in haar woonplaats Albergen opvangorganisatie voor asielzoekers COA het plaatselijke Landhotel ’t Elshuys had opgekocht om vluchtelingen in op te vangen. Ze is een van de 150 inwoners die er in de nabijheid woont, en zat niet te wachten op evenveel vluchtelingen. ‘Ik ben niet tegen asielzoekers, die mensen moeten worden opgevangen’, zegt ze. ‘Ik heb bezwaar tegen hoe dit is opgelegd vanuit Den Haag.’

En dus ging haar stem naar JA21. Was die partij er niet geweest, dan was haar proteststem naar de BoerBurgerBeweging gegaan. Want met het stikstofbeleid overkomt de boeren in haar ogen iets vergelijkbaars: ze krijgen dictaten over zich uitgestort.

Wie de boer in bescherming wil nemen, komt hier in het katholieke Tubbergen niet meer automatisch terecht bij het CDA. Bij de laatste landelijke verkiezing nog wel, want toen zat Pieter Omtzigt, die opgroeide in de omgeving, nog bij die partij. Nergens stemde een groter aandeel van de inwoners toen op hem dan in Twente. Met Tubbergen als koploper.

Op het stembureau in Griendtsveen heeft een kiezer hond Billie meegenomen, een golden doodle. Beeld Lina Selg

13.09 | Pooltje onder stembureauleden in Griendtsveen: hoeveel honden komen er mee?

Rond het middaguur heerst er absolute rust in het gemeenschapshuis De Zaal in het Limburgse Peeldorpje Griendtsveen, ziet verslaggever Peter de Graaf. Het enige stemhokje blijft lange tijd leeg. Maar in een dorp van amper vijfhonderd zielen loopt het nooit echt storm op het stembureau. ‘Vóór 10 uur hadden we meer stemmers dan vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, tot 12 uur weer minder, zegt stembureaulid Erik van Maarschalkerwaard. Vorig jaar was de opkomst met 255 kiezers ruim 59 procent.

Om de tijd te doden, hebben de leden van het stembureau een pooltje gemaakt. Over de opkomst, het aantal blanco stemmen, welke partij de meeste stemmen haalt, hoe laat ze de 100ste kiezer mogen begroeten en last but not least: hoeveel honden er meekomen. ‘De allereerste stemmer had een teckel bij zich’, vertelt Van Maarschalkerwaard, terwijl goldendoodle Billie rondsnuffelt bij het stemhokje. ‘Ik gok op drie honden, mijn vriendin op acht honden – maar die overdrijft.’ Eind van de middag stuurt hij een foto via de app: ‘Hond nr. 4.’

Opeens klinkt er opwinding vanachter de tafel in het stembureau: ‘Een stemmer.’ Het is Theo Nouwen (66), die vooral ook voor het waterschap komt stemmen. Want het voormalige turfstekersdorp heeft volgens hem veel last van een natuurproject Peelvenen, waarbij het waterpeil wordt verhoogd in een poging het hoogveen te herstellen: ‘Dat duurt dan tienduizend jaar, maar wij hebben wel last van natte kelders.’

Stemmen in Loppersum kon in het gemeentehuis van Eemsdelta. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

13.41 | In Loppersum staat een blanco stem voor politieke desillusie

Hijskranen tekenen de skyline van Loppersum, steigers bepalen het straatbeeld, ziet verslaggever Jurre van den Berg. Het zijn uitingen van het belangrijkste verkiezingsthema in het epicentrum van het Groningse aardbevingsgebied. Behalve het stralende weer verklaart politieke onvrede de hoge opkomst op het gemeentehuis, denkt de voorzitter van het stembureau.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werd in dit stembureau de VVD nog de grootste partij. Dat lijkt vandaag ondenkbaar. Zeker na het strenge oordeel van de parlementaire enquêtecommissie over partijleider Mark Rutte. De premier maakte nooit het verschil.

‘Mijn moeder van 85 gaat voor het eerst in haar leven niet stemmen. Zo teleurgesteld is ze in de politiek’, zegt een vrouw. Zelf kiest ze voor een regionale partij. ‘Wij zijn door de landelijke politiek aan de kantlijn gezet. Ik heb niet meer de illusie dat onze stem ertoe doet.’

Haar man twijfelt nog. ‘Maar het zou goed kunnen dat ik blanco stem, uit protest.’ Zelf zitten ze al vanaf 2012 in de aardbevingsellende – nu tijdelijk in een wisselwoning. ‘Loppersum ligt heel ver weg van Den Haag. Niet alleen in kilometers gemeten, maar ook voor ons gevoel.’

Ook in Groningen slaat de BoerBurgerBeweging electoraal munt uit de afkeer van de gevestigde politieke orde. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw), die soms kantoor houdt in het dorp, loopt toevallig langs. Het politiek cynisme is niet nieuw voor hem. ‘We hebben een wereld te winnen. En dat begint met actie. Misschien keert het vertrouwen pas terug als wij de Groningers gaan vertrouwen.’

In Terwolde stemt een moeder samen met haar dochter en twee vriendinnetjes. Het is een stem op de SGP geworden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

15.20 | Stemmen op een partij die de boeren liet stikken, is in Terwolde geen optie

Er klinkt een diepe zucht uit de kleedkamer van de sporthal in het Gelderse Terwolde, hoort verslaggever ­Pieter Hotse Smit. Bimalka Rietman (39) heeft ‘werkelijk geen idee’ wat ze moet stemmen. ‘PVV, VVD: heb ik al eens op gestemd, PvdA: ook een keer’, zegt ze. ‘Heel divers.’

In haar verscheidenheid is Rietman de personificatie van de kiezer in Terwolde, aan de Gelderse kant van de IJssel bij Deventer. Vier jaar geleden weerspiegelde dit stembureau, in de sporthal van de ‘Multifunctionele Accommodatie Terwolde’, het best de landelijke uitslag: 1.) FVD, 2.) VVD, 3.) GroenLinks.

Irene Schoonhoven (47) herkent dat beeld wel vanuit haar kennissenkring in het dorp. Met onder meer ‘veel wappies’ die helemaal niet gaan stemmen, omdat ze menen dat dat ze dan ‘akkoord gaan met een fout systeem’. Dat vindt Schoonhoven niet kunnen. ‘Je moet je wel laten horen, anders mag je ook geen commentaar leveren.’

Samen met haar dochter en twee vriendinnetjes kleuren ze het vakje van haar oud-docent Arco Hak rood. Een stem op de SGP, want de bijbel is ook voor Schoonhoven ‘een leidraad’. ChristenUnie had ook gekund, maar in boerengebied vindt ze niet dat ze op een partij kan stemmen die de boeren in de steek heeft gelaten.

‘Onze Caroline’, zoals ze medeboerengebiedbewoner en BBB-voorvrouw Van der Plas noemt, vindt ze oprecht en goed, maar ze schurkte in haar ogen de laatste tijd wat te veel tegen Rutte aan. Dat hij nog premier is, vindt ze ‘een schande’. En zo had Schoonhoven qua standpunten ook op de FvD kunnen stemmen. ‘Maar voor een christen is het toch lastig om van de SGP af te stappen.’

Na het uitbrengen van je stem in poptempel 013 in ­Tilburg, kon je als een ware ster een 3D-video van jezelf opnemen. Beeld Lina Selg

16.52 | Tilburgse poptempel 013 wil jonge kiezers trekken met popsterren

Voor het derde jaar op rij is poppodium 013 in Tilburg een stembureau tijdens de verkiezingen. Het probeert vooral jonge stemmers te trekken met de slogan ‘Stem als een ster’. De stemhokjes staan next stage, voor het podium in de kleine zaal, ziet verslaggever Peter de Graaf. En na het stemmen volgt ‘een experience’: een route langs foto’s van verschillende popsterren die in 013 ­hebben opgetreden, van Robbie Williams tot Snoop Dogg en van Toto tot Golden Earring. Een soort trip down memory lane langs de sterren die eerder hun stem hebben laten horen in 013.

Aan het eind van de route door het muziekgebouw kan de stemmer nog een foto of videootje van zichzelf laten maken. Want vandaag is de burger die zijn stem laat gelden de ster. ‘Ik kom speciaal voor die beleving hier stemmen’, zegt Melanie van Laerhoven (33), die rondloopt met haar zoontje Dex (7). ‘Dan ziet hij later ook de lol in van het stemmen. Dat is leuker dan alleen maar een hokje in en uit.’ Ze heeft VVD gestemd, ondanks alle kritiek op premier Mark Rutte.

Twee jaar geleden, midden in coronatijd, was het ­helemaal een succes. ‘Een gekkenhuis’, aldus stem­bureaulid Marc Spierings. ‘Het was een uitje. Je mocht niks, je mocht alleen maar gaan stemmen. Er stond een wachtrij buiten van meer dan twee uur.’

Lieve ten Have en Lieveke van Bezouw, allebei 18 jaar, brengen voor het eerst hun stem uit en doen dit eveneens speciaal in 013. ‘Stemmen doet er echt toe’, vindt Lieve. ‘Het heeft invloed op onze toekomst’, aldus ­Lieveke.

Bjorn van Eeuwijk (40) bezoekt regelmatig concerten in 013. Hij heeft er graag een fietstocht vanuit Tilburg-­Noord voor over om er ook te gaan stemmen. ‘Het is echt een hele leuke manier om de jeugd naar het stembureau te trekken’, vindt hij.

Vrijwilliger Lieke Derksen werkt onder begeleiding als stembureaulid in Elst. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

17.56 | In Elst werken mensen met een beperking op het stembureau

Er staat een enorme rij in stembureau 5 in het Gelderse Elst, ziet verslaggever Pieter Hotse Smit. Goed nieuws voor vrijwilliger Lieke Derksen (29), want als ze niets te doen heeft, gaat ze piekeren. Dan twijfelt ze of ze het wel goed doet. ‘Loze tijd is piekertijd.’ Ze overhandigt de volgende kiezer twee stemformulieren. Een voor de waterschappen, een voor de Provinciale Staten. ‘Zo’n piekermoment heb ik hier vandaag nog niet gehad.’

Lieke heeft een licht verstandelijke beperking en autisme. Ze zit aan de tafel in het stemlokaal in het Overbetuwe College. Lieke is betrokken bij Stichting Prokkel. Deze organisatie zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarin ook mensen met een beperking volwaardig meedraaien. Dit doen ze door ze te koppelen aan een buddy die bekend is met de taken op de werkplek. Voor Lieke is dat Wilma van Dinter (63). Zij heeft al ruim vijftien jaar ervaring als stembureauvrijwilliger. In heel Nederland zijn bij deze Provinciale Statenverkiezingen 311 ‘Prokkelduo’s’ actief.

Dat klinkt als veel, maar als geen ander weet Lieke hoe lastig het is om mee te mogen doen. ‘In het algemeen schrikken werkgevers terug als ze van een beperking horen’, zegt ze. ‘Het is altijd een strijd om ergens binnen te komen.’ Twee jaar geleden wilde ze haar negatieve ervaringen ‘omzetten in iets positiefs’. Ze sloot zich aan bij Prokkel, wat staat voor ‘prikkelende ontmoeting’. Lieke: ‘Ik wilde laten zien dat wij er ook bij horen’.

Inmiddels werkt Lieke ook als vrijwilliger op het gemeentehuis van Overbetuwe. Ze beoordeelt of teksten leesbaar zijn voor alle doelgroepen (deze tekst kreeg haar goedkeuring). In haar werk is het voor Lieke belangrijk dat vooraf al haar taken duidelijk zijn. Geen verrassingen. En als iemand bijvoorbeeld boos wordt, dat maatje Wilma er dan is. ‘Ik neem het snel persoonlijk. Wilma zegt dan dat dit niet hoeft.’

Maar ja, waar moet je op stemmen als je streeft naar een inclusieve samenleving? Lieke heeft zich erin verdiept, maar is er nog niet helemaal uit. ‘Het is al half vijf, maar ik heb nog steeds niet gestemd’, zegt ze. Sociale huur en openbaar vervoer zijn belangrijke thema’s voor haar. Maar verder zag ze ‘jammer genoeg’ weinig over inclusiviteit. Eén partij verraste haar ten positieve. De Partij voor de Dieren. ‘Ik dacht dat zij alleen met dieren bezig waren.’