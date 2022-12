Naar de ‘moeder van de Tweebosbuurt’ werd tot bij de VN geluisterd, maar Vestia en de gemeente Rotterdam hielden zich doof

Grarda Pelger. Beeld Menno Janssen

‘Het is toch bezopen dat ze gaan slopen.’ Kernachtiger kon mevrouw Pelger het niet zeggen als er weer iemand van de media kwam vragen wat zij ervan vond dat haar Tweebosbuurt van de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Vestia tegen de vlakte moest. Het zou een achterstandswijk zijn, een zwakke buurt, maar sterker en strijdbaarder dan mevrouw Pelger en haar buurtgenoten vind je ze niet.

Dat ondervonden ook de bestuurders. Want al dreven ze hun plannen door en is de Tweebosbuurt grotendeels afgebroken, de Raad van State keurde begin november het bestemmingsplan af in een procedure die door de bewoners was aangespannen. Mevrouw Pelger maakte dat niet meer mee. Ze overleed op 28 oktober in een flat op 200 meter van de straat waar ze geboren was en waarvan ze altijd had gezegd dat ze er alleen ‘tussen zes plankies’ zou vertrekken.

Gebroken

‘Mevrouw Pelger is gewoon gebroken. Ze was 83; zo iemand sterft als je haar uit haar huis haalt’, zegt Menno Janssen, een van de leiders van het verzet tegen de Rotterdamse sloopwoede. Hij noemt haar ‘een prachtig mens, een zuivere ziel’.

Ze was ‘voor velen de moeder van de Tweebosbuurt’, schrijft buurtgenoot Mustapha Eaisaouiyen op het platform Vers Beton. Hij memoreert dat ‘haar stem tot aan de Verenigde Naties toe gehoord werd’ – VN-rapporteurs constateerden dat door het wegjagen van huurders mogelijk mensenrechten zijn geschonden – en hij besluit: ‘Wij houden van u, mevrouw Pelger.’

De Volkskrant profileert regelmatig onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Grarda Pelger, alom eerbiedig mevrouw genoemd, werd in 1939 geboren aan de Hilledijk, als jongste van zes kinderen in een rood nest. Haar vader was kraanmachinist, haar moeder huisvrouw. Het was geen makkelijke tijd, zegt haar zoon Joop Zinsmeister, ook niet toen de oorlog voorbij was. ‘De school liet haar aanvankelijk niet toe, omdat ze geen schoenen had en haar klompen waren geconfisqueerd.’ Pas toen er geld was voor schoeisel kon ze gaan leren, al kwam ze nooit verder dan twee jaar huishoudschool.

Onmaatschappelijkheidsbestrijding

In 1958 trouwde Grarda, maar het huwelijk was van korte duur, en ze bleef met Joop bij haar ouders inwonen. Als vrouw uit een arbeidersmilieu en alleenstaande moeder kwam ze in het vizier van de onmaatschappelijkheidsbestrijding, vertelt Zinsmeister. ‘Ze mocht niet werken, omdat ze thuis moest zijn voor mij. Anders kreeg ze het stempel asociaal en kon ik uit huis worden geplaatst. Maar werken moest ze natuurlijk toch, want er was nog geen bijstand. Als er controle kwam, moest ik zeggen dat mijn moeder heel goed voor mij zorgde. Daar was trouwens geen woord aan gelogen.’

De solidariteit was groot in de volksbuurt, zegt Zinsmeister. ‘Iedereen zorgde dat er niemand buiten de boot viel.’ En dat bleef zo: later leerde zijn moeder Marokkaanse en Turkse nieuwkomers Nederlands en hielp ze de buurkinderen met hun huiswerk. ‘Die meiden zijn nu tussen de 20 en 25, en ze doen allemaal hbo en universiteit.’

De rouwauto met mevrouw Pelger voor het huis waar ze bijna haar hele leven heeft gewoond. Beeld Joop Zinsmeister

In 2018 begonnen de procedures over de sloop. In januari 2021 kreeg mevrouw Pelger een advocatenbrief waarin stond dat ze een woonaanbod had geweigerd. ‘Een valse beschuldiging, want er was mij geen vervangende woning aangeboden’, vertelde ze aan de Rotterdamse website Recht op de stad. ‘Ik was zo nijdig dat ik er duizelig van werd en achterover op de vloer klapte.’

Die val brak haar wervel, en haar wil. Na haar verhuizing ging haar gezondheid steeds verder achteruit, al hield ze haar gevoel voor humor. Zinsmeister: ‘Twee dagen voor haar dood zei ze nog: als er een hemel is, kom ik daar die gasten van Vestia niet tegen.’

Vestia is binnenkort eveneens ter ziele. De corporatie wordt gesplitst en gaat onder drie nieuwe namen verder. Mevrouw Pelger krijgt in de herbouwde Tweebosbuurt een naar haar vernoemde straat.