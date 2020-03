Naar de kapper in tijden van corona: ‘Ik moest van m’n moeder’

Nadine de Zeeuw neemt een klant onder handen in Kinki Kapper. Beeld Irene de Zwaan

Wie voor een knipbeurt bij de Amsterdamse kapper Basic&Extreme aanklopt, stuit op een mededeling op de deur. ‘Vanwege het coronavirus laten wij een beperkt aantal klanten tegelijk in onze salon’, staat geschreven op een A4’tje. ‘Zit de deur op slot, dan zijn er op dat moment het maximaal aantal klanten binnen.’

Dinsdagmiddag is de deur gewoon open: binnen zit één klant, een man die onder handen wordt genomen door een van de twee kappers die aan het werk zijn − op eigen initiatief, het bedrijf verplicht niets meer. Nummer drie staat met haar jas aan in de deuropening van het kantoortje, dat aan de salon grenst. ‘Ik moet naar huis, want ik ben verkouden’, zegt ze. ‘Door hooikoorts’, voegt ze er haastig aan toe.

Dat de kapsalon dinsdag geopend is, komt voor de werknemers als een verrassing. Maandag leek het er nog op dat alle salons voorlopig hun deuren zouden sluiten: iets waar de brancheorganisatie voor kappers, Anko, zelf op aandrong. Voor kappers is het immers onmogelijk om de nodige afstand te bewaren: haren knippen op anderhalve meter afstand is lastig.

Maar een dag later is het advies bijgesteld: de overheid vindt dat een knipbeurt gewoon moet kunnen, dus kapsalons kunnen voorlopig open blijven. Mits ze alle veiligheidsregels in acht nemen. Dit leidt tot praktijken die de logica voorbij schieten. Terwijl kappers hun werk doen, worden klanten geacht op minstens anderhalve meter van elkaar plaats te nemen in de stoel.

Voor een kapsalon als Basic&Extreme betekent deze maatregel een flinke inperking van hun klantenbestand. De kapsalon knipt zonder afspraak, waardoor de wachtruimte doorgaans bomvol zit. Dat kan nu niet meer. Maandag ging de deur al even op slot, omdat het maximumaantal klanten binnen zat.

Minder klanten betekent minder inkomsten. Ja, natuurlijk maakt ze zich daar zorgen over, zegt eigenaresse Diana Steenbeek aan de telefoon. Ze is dinsdag niet op de zaak. ‘Ik lig er wakker van. Ik ben 24 uur per dag bezig met het welzijn van ons personeel en van onze klanten.’

Door strikte hygiënemaatregelen in acht te nemen, hoopt ze haar zaak − ‘waar veertien gezinnen van moeten leven’ − zo lang mogelijk draaiende te houden. De onduidelijke berichtgeving hierover voedt de onzekerheid. ‘Ik ben al bezig met het aanvragen voor arbeidstijdverkorting voor mijn meiden, die in loondienst zijn, voor als we zo alsnog moeten sluiten.’

Helemaal vol

Een paar straten verderop, bij de Kinki Kapper, is het met een handvol klanten iets drukker. ‘Voor vanmiddag zitten we zelfs helemaal vol’, zegt leidinggevende Nadine de Zeeuw (paars haar, roze lippen), terwijl ze de haren van een klant schikt. ‘We hadden gisteren een vergadering met andere vestigingen van Kinki Kapper en in goed overleg besloten om open te blijven. We verwachten van klanten dat ze alleen hier komen als ze fit zijn, zij kunnen hetzelfde van ons verwachten.’

Een kapper met oranje haar, op de achtergrond: ‘We zijn hier al achter elkaar ziek geweest, met dezelfde griepachtige verschijnselen. Dus waarschijnlijk zijn we allemaal al immuun.’

Dat de kapperszaak nog zo goed draait, valt wel te verklaren, zegt De Zeeuw. ‘Mensen die nu niet kunnen werken, hebben opeens tijd om naar de kapper te gaan.’ De paar afmeldingen die de salon kreeg van klanten die geen risico willen lopen, zijn opgevuld door nieuwe klanten.

Voorzichtig

De klant in de stoel bij Kinki Kapper vreesde maandag even dat zijn afspraak niet door zou gaan. Maar afzeggen? Nee, daaraan heeft hij niet gedacht. Die haren moeten er gewoon af, ook ten tijde van corona. ‘Verder ben ik juist erg voorzichtig’, benadrukt hij. ‘Ik werk thuis en mijd sociale contacten.’ Hij kijkt over zijn schouder naar de kapper. ‘Jij bent de eerste die binnen een bereik van anderhalve meter komt.’

Bij Basic&Extreme wandelt intussen een jongen binnen met een weelderige bos krullen en een beugel. Hij kan meteen worden geholpen. Terwijl de kapper zijn haren wast, haalt hij zijn schouders op bij de vraag of het wel verstandig is om momenteel naar de kapper te gaan. ‘Ik moest van m’n moeder.’

