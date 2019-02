Naam Nederlands bedrijf duikt op in corruptiezaak rond olieraffinaderij op Curaçao

Uitzicht op de olieraffinaderij vanaf Fort Nassau op Curaçao. Beeld Daniel Rosenthal

De medewerker stemde daar in eerste instantie mee in, maar de deal ging niet door omdat ze het niet eens werden over het bedrag.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat vorige week via het Antilliaans Dagblad is uitgelekt. De directeur werd in november vorig jaar vanwege de affaire al met ‘verplichte vakantie’ gestuurd. Het onderzoek naar de kwestie is uitgevoerd door het Amsterdamse advocatenkantoor Ivy, in opdracht van de raad van commissarissen van de raffinaderij.

Volgens het rapport was de medewerker van Count in eerste instantie geïnteresseerd in deze manier van zaken doen, maar haakte hij af nadat ze geen overeenstemming over de te betalen bedragen hadden kunnen bereiken. De regering van Curaçao heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, dat de zaak onderzoekt.

Ontkenning

Tegen de onderzoekers van Ivy heeft de directeur van de raffinaderij de poging tot omkoping ontkend. Hij heeft verklaard dat ze Count niet helemaal vertrouwden en de integriteit van het bedrijf wilden onderzoeken. Daarom zouden ze het voorstel voor de betalingen hebben gedaan om te kijken of Count zou happen. Als dat het geval zou zijn, wist hij dat Count niet deugde en kon hij het bedrijf schrappen als mogelijke koper, zo was de uitleg van de directeur.

Count is een bedrijf van de Nederlandse zakenman Peter Goedvolk, met een geschat vermogen van circa 182 miljoen op de rijkenlijst van zakenblad Quote. Het bedrijf, gespecialiseerd in grondstoffenhandel, toonde gezamenlijk met een Amerikaans bedrijf interesse in de Isla-raffinaderij op het Caribische eiland. Daarbij stelden de directeur samen met een paar medewerkers en een consultant voor dat Count 750 duizend dollar zou overmaken naar een nog op te richten vennootschap voor advieskosten. In de toekomst moesten er nog meer betalingen volgen.

Managing director Pieter Janssens van Count laat weten dat het bedrijf ‘zich niet herkent’ in de verhalen over mogelijke corruptie. ‘We hebben het rapport nu opgevraagd bij de raffinaderij en gaan dat bestuderen. Daarna zullen we met een uitgebreide reactie komen.’

Verouderd

De raffinaderij op Curaçao is een zwaar verouderd en vervuilend, maar economisch belangrijk bedrijf midden op het eiland. De raffinaderij wordt gehuurd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA, maar het huurcontract loopt aan het eind van dit jaar af en Curaçao is daarom al tijden op zoek naar een nieuwe exploitant. Dat is niet eenvoudig omdat een nieuwe exploitant de raffinaderij eerst fors moet renoveren, wat rond de 5 miljard dollar gaat kosten.

Het verkoopproces heeft door de kwestie nieuwe vertraging opgeleverd. Dat leidt tot onrust op het Caribische eiland, omdat de raffinaderij direct en indirect aan ongeveer vierduizend mensen werk levert. Door het verkoopproces is er de afgelopen tijd veel discussie over de toekomst van de raffinaderij. Volgens critici is dit het moment om de zwaar verouderde oliefabriek te sluiten. De Isla spuugt jaarlijks meer zwaveldioxide uit dan alle vijf raffinaderijen in Nederland tezamen, en heeft ervoor gezorgd dat Curaçao wereldwijd in de top-3 staat van landen met de hoogste CO2-uitstoot per inwoner.

Chinese partij

Het is niet de eerste keer dat er onregelmatigheden zijn rond de verkoop van de raffinaderij. Eind 2016 lag er een contract met een Chinese partij, maar hun financiële toezeggingen bleken al snel luchtfietserij. Bovendien hing er een geur van omkoping en corruptie rond de gemaakte afspraken, waarna de overheid van Curaçao de voorlopige overeenkomst verscheurde. De directeur van de raffinaderij werd geschorst, later ontslagen en opgevolgd door de directeur die nu op zijn beurt vanwege mogelijke corruptie thuis zit.