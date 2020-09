Naaktfoto’s en seksfilmpjes van bekende Vlamingen gaan online rond, maar wie heeft ze verspreid – en waarom?

Sean Dhondt op een promotiefoto van zijn eerste single, die eerder dit jaar uitkwam: 'Snoop'. Beeld YouTube

Het was in elk geval geen gewaagde voorlichtingscampagne, zoals sommigen opperden. Alles wijst erop dat de zanger Stan Van Samang (41), muzikant Sean Dhondt (36) en presentator Peter Van de Veire (48) zich in de val hebben laten lokken. Maar door wie? En waarom?

Naar deze antwoorden wordt ondertussen gezocht door een Brusselse onderzoeksrechter, maar Vlaamse media meldden al wel dat de drie BV’ers (Bekende Vlamingen) op Instagram zijn benaderd door een jonge vrouw met de naam Eveline, die een aantal aangename foto’s van zichzelf op haar profiel had staan. Er werd wat virtueel geflirt, en op een gegeven moment stelde Eveline voor om naar een ander platform over te stappen ‘waar we iets meer privé kunnen zijn’. Daar werden uiteindelijk de beelden uitgewisseld die half Vlaanderen heeft gezien.

De zanger Stan Van Samang bij de Belgische Music Industrie Awards. Beeld BELGA

Of er achter dit account daadwerkelijk een jonge vrouw schuilt die Eveline heet, is onduidelijk. Het kan net zo goed een man zijn, of zelfs een groep mensen. Volgens de krant De Morgen zijn de foto’s van de Italiaanse pornoactrice Eveline Dellai al met die van het Vlaamse account vergeleken. Het bleken verschillende vrouwen te zijn, en de Italiaanse spreekt bovendien geen Nederlands.

Daarnaast is het een raadsel waarom ‘Eveline’ de foto’s en filmpjes via kanalen als WhatsApp en TikTok is gaan verspreiden. Was het haar te doen om reputatieschade, of probeerde zij de mannen af te persen? Geen van de betrokken BV’ers wil nog op de zaak ingaan, en ook hun advocaten en managers houden de kaken stijf op elkaar.

Stan Van Samang is wel naar de rechter gestapt om een verbod te vragen voor de verspreiding en bewaring van de beelden. Dat kreeg hij: wie de plaatjes of filmpjes nu nog doorstuurt, riskeert een dwangsom van 10.000 euro. De Vlaamse mediaminister Benjamin Dalle greep de zaak aan om Belgen te waarschuwen. Natuurlijk moeten gebruikers voorzichtig omgaan met naaktfoto’s, zei hij bij de VRT, maar anderen mogen dergelijke afbeeldingen niet verlekkerd onder elkaar verspreiden.

Peter Van de Veire presenteerde dit jaar het spelprogramma Het Rad. Beeld SBS

De zaak leidt in Vlaanderen tot een stevig debat over sexting, en de dramatische gevolgen voor degenen van wie naaktfoto’s op straat terecht komen. Daaraan leveren de drie slachtoffers van ‘Eveline’ ook hun bijdrage. ‘Jij vindt me een viezerik?’, zei presentator Peter Van de Veire live in zijn ochtendprogramma op de muziekzender MNM. ‘Een pervert? Ga vandaag eens voor de spiegel staan. En kijk. Lang. Want jij wou toch die beelden zien? Dat is ook een beetje pervers.’