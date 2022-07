Na zware reis door Canada sluit paus Franciscus aftreden niet meer uit

Paus Franciscus tijdens zijn vlucht terug naar Rome. Beeld ANP / EPA

De paus sprak op de terugvlucht van Canada naar Rome, zittend in een rolstoel in het pauselijk vliegtuig, 45 minuten met de pers. De rolstoel was nodig omdat de banden van de rechterknie van de paus zijn verrekt en lopen voor hem steeds moeilijker wordt. Dit was de eerste reis waarop hij beurtelings een rolstoel, een rollator of een stok moest gebruiken, en desondanks zijn gezicht af en toe van pijn vertrok.

In verband met zijn gezondheidsproblemen moest het Canadese programma drastisch worden aangepast. De paus had vooral moeite zich onder de mensen te begeven, iets waar hij altijd veel belang aan hechtte. Begin juli had hij vanwege de situatie met tegenzin een reis naar Afrika moeten afzeggen.

Ondanks zijn broze gezondheid ontkende paus Franciscus voorheen altijd met klem dat hij dacht aan aftreden. Na zijn lange, uitputtende reis liet hij de mogelijkheid zaterdag echter nadrukkelijk open: ‘De deur is open’, zei hij. ‘Het is niet raar, het is geen catastrofe, een paus kan vervangen worden.’

Door zijn leeftijd en gezondheid moet hij het in ieder geval kalmer aan doen. ‘En anders (moet gaan) denken over de mogelijkheid plaats te maken.’ In 2013 schokte Franciscus’ voorganger paus Benedictus XVI de wereld door als eerste moderne paus terug te treden in plaats van in functie te sterven: de laatste paus die dat deed, was Gregorius XII – maar dat was in 1415. Benedictus werd in 2005 paus en op het moment van zijn aftreden was hij 85, net zo oud als Franciscus nu.

Het pauselijk bezoek aan Canada stond helemaal in het teken van excuses voor wat de katholieke kerk de inheemse bevolking heeft aangedaan. Van 1890 tot 1969 werden inheemse kinderen onder dwang bij hun families weggehaald en op internaten geplaatst, waar ze hun eigen cultuur moesten vergeten, en zich moesten aanpassen aan de christelijke cultuur. Een Canadese onderzoekscommissie noemt dit ‘culturele genocide’.

De paus sprak zes dagen lang met vertegenwoordigers van de inheemse bevolkingsgroepen. Als laatste bezocht hij de Inuit van Nunavut, aan de rand van het arctische gebied.