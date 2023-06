Na zijn dood oordelen Italianen opvallend mild over Silvio Berlusconi: ‘Veel mannen willen zijn zoals hij’

Een man hult zich in de partijvlag van Forza Italia, de politieke partij van voormalig premier Silvio Berlusconi. Berlusconi-fans verzamelen zich voor de villa waar zijn lichaam ligt opgebaard. Beeld ANP / AFP

Dag Rosa, waar ben je nu?

‘Ik sta bij de prachtige, okergele megavilla van Silvio Berlusconi in Arcore, een kleine plaats op 20 kilometer van Milaan. Hier ligt hij opgebaard. Het wemelt hier van de journalisten, politieagenten en Berlusconi-fans. Er liggen spandoeken, vlaggen van zijn politieke partij Forza Italia en sjaaltjes van AC Milan, de voetbalclub die hij ruim dertig jaar onder zijn leiding had.

Hoe zal Silvio Berlusconi in Italië worden herinnerd?

‘In Nederland kennen we hem vooral als premier, maar Italianen zien hem ook als succesvol ondernemer: als vastgoedbaas, eigenaar van AC Milan en als mediamagnaat.

‘Zijn fans wijzen vooral op zijn persoonlijkheid. Veel Italiaanse mannen willen zijn zoals Berlusconi, de verwezenlijking van de Italiaanse droom. Berlusconi was rijk, machtig en macho. Hij kon ook heel innemend zijn – al kan je dat ook populistisch noemen.

‘Hij was natuurlijk communicatief ook slim. Zelden noemde hij de namen van zijn politieke tegenstanders of vijanden. Er bestaat niet zoiets als slechte publiciteit, wist hij als geen ander.’

Wat zien ze als zijn politieke prestaties?

‘Als je daarnaar vraagt, krijg je geen antwoorden met veel substantie, eerlijk gezegd. Zijn fans wijzen vooral op zijn karakter en prestaties als ondernemer. Maar veel Italianen beseffen dat Berlusconi de reputatie van Italië in het buitenland geen goed heeft gedaan. In 2011, tijdens zijn laatste periode als premier, ging het economisch slecht met het land en was hij verwikkeld in allerlei schandalen. Toen is hij, mede door druk van Merkel op Europees niveau, gewipt.

‘Daarna is hij qua populariteit simpelweg ingehaald door de nieuwe sterren op rechts. Eerst door Matteo Salvini van Lega, daarna door de huidige premier Giorgia Meloni. Toch wist hij zich na de laatste verkiezingen in 2022 weer in de positie van kingmaker te manoeuvreren. Zijn partij was nodig om de rechtse regering van Meloni aan een meerderheid te helpen. Zo telde hij toch altijd weer mee.’

Wat schrijven de Italiaanse kranten vandaag?

‘Zelfs de progressieve kranten oordelen mild. Dat heeft me niet verbaasd. Over de doden niets dan goeds – die regel telt overal, maar in Italië al helemaal.’

De krant Il Fatto Quotidiano gaf het in memoriam van Berlusconi de kop ‘La Repubblica del Banana’, de bananenrepubliek. Het is de krant van Marco Travaglio, de onderzoeksjournalist die Berlusconi’s banden met de maffia uiteenzette. Hoe schadelijk is zijn invloed geweest op Italië?

‘Ik begrijp Travaglio. Kijk, het is niet zo dat de Italiaanse politiek vóór Berlusconi goed functioneerde, het was toen al een enorme bende. Maar Berlusconi heeft de cultuur van corruptie en het najagen van het eigenbelang voortgezet.

‘Hij heeft zijn eigen rechtsgang beïnvloed door de strakke verjaringstermijnen verder in te korten. Hij is ook niet goed geweest voor de persvrijheid. En op het gebied van de belastingmoraal was hij ook al geen lichtend voorbeeld.

‘Hij heeft Italianen doen afkeren van de politiek. Dus ja, ik snap wel waar Travaglio op doelt. Toch zijn de problemen die Italië heeft niet alleen aan Berlusconi toe te schrijven.’

Welke invloed heeft hij gehad op de huidige premier van Italië, Giorgia Meloni?

‘Zij is politiek door hem gevormd. Ze was jong, 31 jaar, toen ze als Minister voor Jeugd deelnam aan zijn laatste kabinet. In Meloni’s huidige regering zitten ook een aantal bewindslieden die deelnamen aan die regering. Meloni weet net als Berlusconi hoe ze de beeldvorming kan beïnvloeden.’

Wordt er op een dag als vandaag ook nog gesproken over zijn bunga-bunga-avonturen?

‘Nee, dat is sowieso in het buitenland groter geworden dan in Italië. Critici vinden dat hij wel ergere dingen heeft gedaan dan de vieze oom uithangen. Hij heeft 35 processen en legio onderzoeken tegen zich gehad. Hij is veroordeeld voor belastingfraude en vermoedelijk met de maffia in zee gegaan. Dat gedoe met de minderjarige Ruby is gênant en fout, maar er is wel meer, is de teneur.’

Wat verwacht je van zijn begrafenis?

‘De uitvaart is morgen in de kathedraal van Milaan. Daar zijn Meloni en president Sergio Mattarella uiteraard aanwezig. Het is een staatsbegrafenis en een dag van nationale rouw, maar op die beide beslissingen klinkt nu ook al her en der kritiek. Ook na zijn dood weet Berlusconi het land nog te verdelen.’

Je voorganger, oud Italië-correspondent Jarl van der Ploeg twitterde: ‘Over sommige doden mag je niets dan goeds zeggen, over anderen juist alleen maar slechte zaken, en dat is allemaal prima en begrijpelijk, maar toch ga ik deze man missen.’ Voor journalisten was het – ondanks zijn morele gebreken – natuurlijk een fascinerende figuur die altijd inspiratie gaf om over te schrijven. Ga jij hem ook missen?

‘Nee, dat kan ik niet zeggen. Het is het einde van een tijdperk – en dat is goed. Italië is veel meer dan Berlusconi. En er zijn genoeg andere problemen en fascinerende Italianen om over te schrijven.’