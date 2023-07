Na weken van traag verloop van offensief claimt Oekraïne nu ‘bijzonder vruchtbare dagen’

Oekraïense soldaten aan het front tijdens een korte rustpauze. Beeld AP

De Oekraïense claim over lichte vooruitgang aan het front, komt na weken van berichten over hoe moeizaam het offensief verloopt. Volgens Oleksii Danilov, hoofd van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, slaagt het leger erin om nu zoveel mogelijk van het Russisch materieel, benzinedepots, luchtverdediging, hoofdkwartieren en soldaten uit te schakelen. ‘De laatste paar dagen waren in het bijzonder vruchtbaar’, aldus Danilov.

Ook president Volodymyr Zelensky, die de afgelopen weken erkende dat het offensief langzaam en moeizaam verliep, was maandag positief gestemd. ‘De afgelopen week was moeilijk aan het front’, twitterde de president. ‘Maar wij boeken nu vooruitgang. Wij gaan vooruit, stap voor stap.’ Zelensky plaatste bij zijn tweet beelden van Russische tanks die op mijnen reden en eenheden die werden aangevallen met artillerie en drones.

Het Amerikaanse Institute for the Study of War, dat de strijd dagelijks in kaart brengt, bevestigde zondag dat het Oekraïense leger in sommige van de zes gebieden waar het in de aanval ging vooruitgang had geboekt. Dit werd ook bevestigd door Russische militaire bloggers en geverifieerde beelden van de strijd. Onder andere in het gebied ten zuidwesten van Bachmoet rukten Oekraïense eenheden op.

Meer naar het zuiden, ook in de regio Donetsk, wisten de Oekraïners nabij Voehledar lichte terreinwinst te boeken. Ten westen, in de regio Zaporizja, erkende een hoge bestuursfunctionaris dat het Oekraïense leger oprukte richting Russische loopgraven bij Robotyne. De Oekraïners proberen hier al sinds het begin van het offensief naar het zuiden door te stoten, maar ook hier stuiten ze op mijnenvelden en fel verzet.

Bevoorrading afsnijden

Als een grote zuidelijke aanval lukt, kunnen ze proberen de bevoorrading af te snijden van het Russische invasieleger vanuit de Krim. De plaatsvervangend leider van het bezettingsbestuur van Zaporizja, Vladimir Rogov, zei dat er hevig werd gevochten in en rond de loopgraven.

Dat de Oekraïners mondjesmaat terrein veroveren, blijkt ook uit cijfers van het ministerie van Defensie. Volgens staatssecretaris van Defensie Hanna Maljar zou het leger vorige week in de regio Donetsk zo’n negen vierkante kilometer bezet gebied hebben heroverd. In het zuiden zou het gaan om meer dan 28 vierkante kilometer. In totaal zou het Oekraïense leger sinds het tegenoffensief begon, bij de zuidelijke aanvallen zo’n 160 vierkante kilometer hebben heroverd.

Dat is niet de hoeveelheid waarop werd gehoopt toen het langverwachte offensief een maand geleden begon. Kyiv wijst er echter op dat het overgrote deel van de twaalf brigades die zijn opgeleid voor het offensief nog niet is ingezet. Zelensky zei vorige maand, na de stroom van berichten over het moeizame verloop van de strijd, dat het Oekraïense leger niet gehaast te werk zal gaan en zelf het tempo zal bepalen van de aanvallen.

Militair plan Kyiv

Het verloop van het offensief kwam onlangs ook ter sprake tijdens een geheim bezoek van directeur William Burns van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA aan Kyiv. Burns kreeg toen te horen, zo meldt de Washington Post, dat het Oekraïense leger tegen de herfst een groot gebied op de Russen wil hebben veroverd.

Daarna zou het militaire plan zijn om artillerie-en raketsystemen, zoals het Amerikaanse Himars-systeem, zo dicht mogelijk bij de Krim te plaatsen. De Russische Zwarte Zeevloot en de vele militaire bases op de Krim komen dan binnen het bereik van de Oekraïners.

Ook moet nog dieper tot de Donbas worden doorgedrongen. Daarna zou Kyiv bereid zijn tot onderhandelingen, hoewel Zelensky deze week in een interview met CNN nog zei dat de oorlog niet voorbij is zolang Oekraïne de Krim niet heeft terugveroverd. ‘Rusland zal alleen onderhandelen als het zich bedreigd voelt’, zei een Oekraïense functionaris tegen Burns.