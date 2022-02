Na weer een lange dag vol politiek drama zijn vier belangrijke stafleden weg uit Downing Street

Boris Johnson met linksachter hem zijn privésecretaris Martin Reynolds. Reynolds nam donderdagavond afstand van de Britse premier. Beeld AFP

Na een gesprek met Johnson besloten stafchef Dan Rosenfeld en privésecretaris Martin Reynolds hun biezen te pakken. Laatstgenoemde was bekend geworden als de man die tijdens de lockdown een uitnodiging aan honderd Downing Street-medewerkers had gestuurd voor een voorjaarsborrel, met het advies eigen drank mee te nemen. Rosenfeld werd medeverantwoordelijk gehouden voor de borrelcultuur op Downing Street, die heeft geleid tot Partygate. Volgens Johnsons loyalisten maakt dit deel uit van een geplande reorganisatie in het hart van de macht.

Enkele uren eerder waren perschef Jack Doyle en de beleidschef Munira Mirza opgestapt. Vooral het vertrek van die laatste is opzienbarend. Zij is een van de trouwste medewerkers van Johnson. Deze partijideoloog werkte al voor hem tijdens zijn dagen als burgemeester van Londen. Sterker: Johnson noemde Mirza één de vijf vrouwen die zijn leven hebben bepaald. Ze was niet te spreken over een aanval die Johnson eerder deze week had geopend op Keir Starmer. Tijdens het Partygate-debat had de premier de Labour-leider toegebeten dat hij de serieverkrachter en televisiepersoonlijkheid Jimmy Savile nooit had vervolgd in zijn tijd als openbaar aanklager.

Dominic Cummings

Ook Sunak bleek daar niet van gediend te zijn. Dat had hij kort voor Mirza’s vertrek laten weten tijdens een persconferentie. Het verwijt van Johnson was vals, maar het duurde drie dagen tot hij hem zou intrekken. De kritiek van Sunak is belangrijk omdat hij wordt gezien als de voornaamste kandidaat om Johnson op te volgen. Mirza maakte haar ontslag openbaar via James Forsyth, de chef-politiek van The Spectator en echtgenoot van Allegra Stratton, de Downing Street-persvoorlichter die in december al had moeten aftreden wegens haar rol in Partygate. Sunak was getuige van Forsyth op diens huwelijk met Stratton.

Het politieke drama komt aan het einde van weer een lange dag voor Johnson. Deze begon met de mededeling van voormalig Brexit-minister David Davis dat hij een brief naar het fractiebestuur heeft geschreven met de mededeling geen vertrouwen meer te hebben in Johnson. Er liggen nu zeventien brieven met de oproep om een leiderschapsverkiezing, bij lange na niet de 54 die nodig zijn. Johnson heeft geen enkele intentie om te vertrekken, maar zijn gezworen vijand Dominic Cummings zal niet rusten voordat 10 Downing Street een nieuwe bewoner heeft. Van deze oud-stafchef is bekend dat hij zowel Sunak als Mirza bewondert.