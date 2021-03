Na voetbal en cabaret nu ook een experiment in de horeca: vijf cafés in Utrecht ontvangen weer gasten

Volle terrassen vorig jaar juni op De Neude in Utrecht. Beeld ANP

Nog onlangs besloot het kabinet de opening van de terrassen uit te stellen omdat het aantal besmettingen te hoog is. De horeca is vanwege de pandemie al sinds oktober gesloten. Voor wie reikhalzend uitkijkt naar een biertje aan de toog, is er binnenkort verlossing in Utrecht. In de binnenstad zijn vijf cafés uitverkoren voor de test: Hofman, De Beurs, Ubica, wijnbar VinVin en ’t Oude Pierement.

De gemeente heeft volgens een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma bewust gekozen voor een combinatie van drie grotere zaken en twee kleinere, met een gevarieerd publiek en op loopafstand van elkaar. Zo kunnen de onderzoekers van TNO en FieldLab zich eenvoudiger tussen de locaties verplaatsen.

Evenals bij eerdere experimenten van FieldLab, met onder meer een optreden van cabaretier Guido Weijers, een dance-event in Biddinghuizen en drie voetbalwedstrijden, moeten bezoekers zich van tevoren registreren. Ze kunnen een tijdslot van 1,5 uur of 3 uur aanvragen. Wie wordt toegelaten, moet zich bij een teststraat van de GGD op de Jaarbeurs in Utrecht laten testen.

Romantiek

De test mag niet meer dan 48 uur oud zijn wanneer een van de vijf horecazaken in Utrecht wordt bezocht. ‘Vervolgens moet de eigenaar de gebruikelijke gezondheidscheck doen, zoals die ook vorige zomer werd gehanteerd’, aldus Pieter Honing, voorzitter regio Utrecht van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en woordvoerder van de vijf cafés.

De romantiek van het cafébezoek keert niet meteen terug, want de verplichte anderhalve meter afstand geldt ook tijdens deze test. Afhankelijk van de grootte van het café mogen per tijdslot maximaal 30 tot 50 gasten naar binnen. Bezoekers krijgen een ‘tag’ die hun bewegingen registreert. Wie zich door het café beweegt of het toilet bezoekt, moet bovendien een mondkapje dragen.

‘Helaas mogen we nog niet met zijn allen aan de tap staan, het wordt vooral een zittend evenement’, zegt Honing. ‘Maar de sluiting van de horeca duurt al veel te lang. We zijn allang blij dat mensen weer naar de kroeg kunnen, zij het stapje voor stapje.’

Bij voetbalwedstrijden en andere testen waren ook vakken vrijgemaakt waar mensen naast elkaar konden staan. De woordvoerder van de Utrechtse burgemeester Dijksma: ‘Dit is vooral een test op het gedrag van cafébezoekers, met die inzichten kan de horecasector bepalen hoe zaken weer verantwoord kunnen worden geopend.’

In de nacht

In samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Utrecht heeft KHN besloten niet bij elk café een eigen ‘bubbel’ te hanteren. Honing: ‘We hadden graag ook een kroeg tot diep in de nacht open willen hebben. Maar ook vanwege de huidige avondklok was dat niet mogelijk.’

Een punt van kritiek bij eerdere eerdere experimenten van Fieldlab was dat niet elke bezoeker zich ook na afloop liet testen. Een misverstand, aldus de woordvoerder van burgemeester Dijksma. ‘Die test achteraf is niet verplicht.

‘De Fieldlabs belichten niet de epidemiologische kant, de inzet is niet of grotere groepen bij elkaar tot meer besmettingen leiden. De GGD analyseert dat al in zijn bron- en contactonderzoek. Bij deze test wordt bestudeerd hoe mensen zich gedragen in een café.’

Toch roept regiovoorzitter Honing namens KHN de bezoekers van de cafés op ‘hun burgerplicht doen’ en zich ook na afloop te laten testen. ‘Zo laten we Nederland zien dat een cafe een veilige omgeving is. Daarvan is ook de GGD overtuigd.’

Reisbewegingen

Om het aantal reisbewegingen te beperken, mogen alleen inwoners uit de regio Utrecht zich aanmelden voor het cafébezoek. De vijf horecazaken krijgen tijdens de test vrijstelling van het huidige verbod op de verkoop van alcohol na acht uur ‘s avonds. Vanwege de nog geldende avondklok moeten de kroegen van 14 tot en met 17 april tussen 12 uur en 21.45 geopend zijn.

KHN-regiovoorzitter Honing verwacht dat woensdag 7 april evenals bij eerdere Fieldlabevenementen een digitale stormloop plaatsvindt. ‘Iedereen heeft maanden binnen moeten zitten, nu kun je eindelijk naar de kroeg om een borrel te drinken. We schatten in dat de website binnen vijf minuten overbelast is, per dag kunnen ongeveer 250 mensen zich inschrijven. Ondanks die beperkingen hopen we in Utrecht de rode loper uit te rollen voor de gehele horeca.’

Dat valt nog te bezien, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. Het landelijk bestuur vreest ‘een goednieuwsshow’ van de betrokken ministeries, terwijl testen in oktober nog werden weggewuifd.

Beljaarts: ‘We hebben een dubbel gevoel bij dit experiment. De horecasector liet met diverse protocollen vorige zomer al zien hoe we veilig open kunnen. De overheid laat zich bij de ‘natte horeca’ leiden door koudwatervrees. En waarom nu nog deze test? Het voelt voor de horeca als too little too late.’