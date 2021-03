Na vier jaar Trump zoeken China en de VS elkaar weer op: een weg naar een verzoening?

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi is een van de hoofdrolspelers op de Alaska-top. Beeld Kevin Frayer / Getty

Donderdag kijken Chinese en Amerikaanse diplomatieke zwaargewichten elkaar voor het eerst in lange tijd in de ogen. Buitenlandminister Anthony Blinken ontvangt in Alaska de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en Yang Jiechi, die het buitenlandbeleid namens de Chinese Communistische Partij vormgeeft. Namens de Verenigde Staten schuift nationale veiligheidschef Jake Sullivan aan.

Voor deze ‘top zonder verwachtingen’ is geen officiële agenda. Washington en Beijing willen slechts aftasten of er een gemeenschappelijke basis te vinden is om uit de malaise van de afgelopen vier jaar te komen. Onder Donald Trump zijn de Chinees-Amerikaanse verhoudingen verziekt op alle terreinen, of het nu om de bilaterale handel gaat of samenwerking bij veiligheids- en klimaatvraagstukken. Via officiële kanalen werd er nauwelijks meer gepraat: Beijing en Washington scholden elkaar uit op Twitter.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is gastheer in Alaska. Beeld Kim Kyung-Hoon / Reuters

Wat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden precies van plan is als het gaat om Beijing, blijft onduidelijk. Biden heeft geen haast: hij probeert zijn bondgenoten te overtuigen dat de VS terug zijn als wereldleider. Voor Beijing voorspelt de recente Azië-tournee van Blinken niet veel goeds, want daar zijn de VS internationale allianties aan het smeden voor een gezamenlijke reactie op China's snel toenemende macht.

Daarom wil China snel een nieuwe start met Biden. Beijing is gebaat bij rust en terugkeer naar de oude gang van zaken. Dat geeft tijd om China uit te rusten voor bredere geopolitieke ambities, namelijk een wereldorde die niet draait om Washington.

Slechts één ding hebben de regeringen gemeen. Ze komen allebei naar de besprekingen met een verlanglijstje van zaken, die de andere partij moet verbeteren voordat er verder kan worden gepraat. Voorkomen dat deze Alaska-top vastloopt in een litanie van klachten over en weer vergt dus al het nodige diplomatiek kunst- en vliegwerk. De verwachtingen zijn zo pessimistisch dat een beleefd gesprek al als winst wordt beschouwd.