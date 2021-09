nieuws

Na vier jaar Trump willen de Democraten de macht van de president beperken

De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben dinsdag een wetsvoorstel gepresenteerd om de macht van het Witte Huis aan banden te leggen. Het wetsvoorstel is een reactie op hun ervaringen met president Donald Trump, die het Congres regelmatig probeerde te omzeilen. Maar het is de vraag of voldoende Republikeinen de voorstellen zullen steunen.