Na Utrecht sluit ook Amsterdam politiebureaus eerder door tekort aan agenten

Activisten van Extinction Rebellion worden aangehouden door de politie in Amsterdam. Beeld ANP

De politie kampt al langer met grote tekorten, onder meer omdat veel agenten met pensioen gaan en er te weinig nieuwe agenten worden opgeleid. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen maakte dinsdag bekend dat er minder agenten worden ingezet bij voetbalwedstrijden en dat twee van de drie politiebureaus vaker dichtgaan. Twee weken eerder kondigde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan dat er onder meer 20 procent minder politie wordt ingezet bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen.

Woensdag was de beurt aan de Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie, politie). De krapte in de hoofdstad is zo groot, dat ‘ingrijpende’ en ‘pijnlijke’ maatregelen noodzakelijk zijn, schreef burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Behalve het beperken van de openingstijden van een groot deel van de politiebureaus, worden gespecialiseerde teams in de stad opgeheven. Het gaat onder meer om een politieteam dat de georganiseerde misdaad in de haven en de taxiwereld bestrijdt en om vier teams die zich bezighouden met veelvoorkomende criminaliteit. Dat zal er naar schatting toe leiden dat 15 procent minder zaken in behandeling wordt genomen, schrijft Halsema. Ook worden de extra agenten die in de binnenstad werden ingezet om overlast terug te dringen, verplaatst naar andere delen van de stad.

Tijdelijk

De maatregelen zijn tijdelijk: ze gelden in eerste instantie voor zes maanden en moeten op de korte termijn 15 duizend extra diensten opleveren voor de basisteams. De doelen, schrijft Halsema, zijn zorgen dat de politie voldoende zichtbaar blijft op straat en in de wijken en voorkomen dat ‘kwetsbare jongeren afglijden in drugsgerelateerde (zware) criminaliteit’.

Politieonderzoek bij een woning aan de Herculesstraat in Amsterdam. Beeld Sem van der Wal

Justitieminister Ferd Grapperhaus laat weten dat het ‘nu eenmaal’ tijd kost om nieuwe agenten te vinden en op te leiden. Hij wijst er ook op dat het kabinet geld op tafel heeft gelegd om tijdelijke krachten van buiten in te zetten. Grapperhaus beklemtoont dat ‘we in Amsterdam en elders in het land onverminderd doorgaan met de strijd tegen de zware ondermijnende criminaliteit’.

Halsema schrijft in haar brief dat ‘een groot aantal’ onderzoeken naar zware misdaad in Amsterdam stilligt vanwege het capaciteitsgebrek van de politie. Het is volgens de burgemeester een ‘constante worsteling’ om de minimale bezetting te handhaven die noodzakelijk is voor ‘basispolitiezorg’ zoals noodhulp, het begeleiden van demonstraties en ‘ogen en oren’ in de wijk.

Behalve de vergrijzing heeft de politie in Amsterdam het ook drukker gekregen met het toegenomen aantal demonstraties en het groeiende toerisme. Ook de drugscriminaliteit vergt meer inzet. Het tekort aan agenten in Amsterdam is verder opgelopen na de moord op advocaat Derk Wiersum in september. Sindsdien worden zo’n 45 agenten ingezet voor het bewaken van ‘panden en personen’. Zij zijn niet meer beschikbaar voor andere diensten.