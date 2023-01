Na twee rustige jaarwisselingen was het weer druk in het Oogziekenhuis. ‘Elk spikkeltje buskruit moet eruit’

Specialist Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam toont de gevolgen van vuurwerkschade aan het oog. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het nieuwe jaar was nog jong toen een ambulance de patiënt met ernstig oogletsel naar het Oogziekenhuis Rotterdam bracht. Een doos siervuurwerk was vlak bij het gezicht ontploft. Oogarts Tjeerd de Faber (67) besloot meteen te opereren. ‘Eén oog heeft hij zeker verloren, we gaan alles op alles zetten om het andere oog te redden.’

De patiënt, van wie De Faber het geslacht en de leeftijd niet vrijgeeft om privacyredenen, was het ernstigste geval dat deze jaarwisseling naar het Oogziekenhuis kwam. Ook zeven andere patiënten moesten meteen onder het mes, onder volledige narcose.

Terug bij af

En daarmee zijn we terug bij af, vertelt De Faber rond een uur of twee ’s middags in zijn werkkamer, nadat hij op zijn knalrode Crocs eindelijk de operatiezaal heeft kunnen verlaten. In de coronajaren, toen er een landelijk vuurwerkverbod gold, was het ongekend rustig geweest. De oogartsen hoefden niet te opereren. Maar op de eerste dag van het nieuwe jaar kwamen in totaal 24 patiënten uit de regio Rotterdam naar het Oogziekenhuis, fors meer dan het gemiddelde van 18 per jaarwisseling van de jaren voor corona. De jongste patiënt was 7 jaar oud. Er meldden zich ook enkele gewonde tieners.

Als De Faber zijn verhaal doet in zijn met kindertekeningen behangen werkkamer, heeft hij er daarom al vele uren opereren op zitten. Ook daarna gaat het team van vier oogartsen door.

Eigenlijk is De Faber begin vorig jaar met pensioen gegaan. Toch bracht hij de jaarwisseling voor de vijfentwintigste keer door in het Oogziekenhuis. Honderden patiënten met vuurwerkletsel heeft hij in die jaren behandeld en vele ogen heeft hij blind zien worden. Door die ervaring ontpopte de oogarts zich tot een belangrijke pleitbezorger voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Horrornacht

Toen hij zaterdag iets voor middernacht in het ziekenhuis arriveerde, had hij al zo’n voorgevoel dat hij daar meer dan nodig zou zijn. Hij had al vernomen dat Nederlanders dit jaar tientallen miljoenen euro’s meer hadden uitgegeven aan vuurwerk dan in 2019. En inderdaad, al snel na middernacht kwam die eerste patiënt het Oogziekenhuis binnen.

‘Ik dacht al snel: dit wordt weer zo’n horrornacht.’ De Faber leeft dan op adrenaline. Moe wordt hij pas als hij later op Nieuwjaarsdag naar huis gaat, zegt hij.

Buskruit in het oog, dat is het meest voorkomende letsel dat De Faber behandelt tijdens de jaarwisselingen. Op een foto van een getroffen oog wijst hij aan hoe dat eruitziet. Het oogwit is knalrood en daarin zijn kleine, donkere spikkeltjes te zien. ‘Die stukjes buskruit moeten we er allemaal uitschrapen’, zegt De Faber. ‘Het buskruit werkt als een gootsteenontstopper chemisch in op het oog. Hoe langer het er zit, hoe meer schade het toebrengt, met uiteindelijk blindheid tot gevolg.’

Omslagpunt

2002 was voor De Faber een omslagpunt. Toen zag hij een kind van 3 jaar oud dat een vuurpijl in zijn oog had gekregen. ‘Ik hoorde weer berichten dat het een rustige jaarwisseling was geweest. Ik dacht: dat klopt niet.’

Daarom besloot hij met het Oogziekenhuis jaarlijks de letselcijfers naar buiten te brengen. Andere oogartsen sloten zich daarbij aan, waardoor het landelijke aantal vuurwerkslachtoffers jaarlijks bekend werd. ‘Wij schrokken zo van de aantallen dat we naar de politiek zijn gegaan met de oproep: laten we stoppen met consumentenvuurwerk.’

Die oproep heeft steeds meer bijval gekregen. Sinds 2014 is er een zogeheten Vuurwerkmanifest, dat ruim 700 duizend keer is ondertekend. Sommig vuurwerk, zoals vuurpijlen, kaarsen en veel soorten knalvuurwerk, zijn inmiddels verboden.

Wat nog wel mag: de populaire siervuurwerkpot. ‘Dat zijn eigenlijk 24 vuurpijlen in een doosje’, zegt De Faber. ‘Als zo’n doos ontploft, ontstaat er een regen van buskruit. Die kleine deeltjes kunnen ook in het oog terechtkomen. Ook bij omstanders, die ongeveer de helft van de vuurwerkslachtoffers zijn.’

De meeste slachtoffers die hij ziet zijn gewond geraakt door legaal in Nederland gekocht vuurwerk zoals de siervuurwerkpot, beklemtoont de oogarts. ‘Vannacht zeiden maar twee patiënten tegen mij dat zij vuurwerk afstaken dat niet in Nederland was gekocht.’

Wind maakt veel slachtoffers

Dat er dit jaar zo veel slachtoffers zijn, komt door de wind, denkt De Faber. ‘Hoe kan het dat professionals zeggen: het is onder deze omstandigheden niet veilig om vuurwerk af te steken, en dat gewone Nederlanders dat dan wel doen?’

Hij herhaalt hij zijn pleidooi: laat vuurwerk afsteken over aan professionals. ‘De combinatie van adrenaline, buskruit, testosteron en alcohol tijdens de jaarwisseling is geen gelukkige. Laten we alsjeblieft niet blijven doorpolderen.’

‘Bedenk dat de patiënten die we deze zondag behandelen het komende jaar nog tientallen keren moeten langskomen voor behandeling, willen zij iets van hun zicht behouden. En hoeveel pijn zij ondertussen lijden.’

Dan gaat de telefoon: een volgende operatie wacht. Of hij er volgend jaar weer aan het werk is? ‘Ik ga pas rustig met pensioen als het consumentenvuurwerk verboden is.’