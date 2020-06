Na twee maanden terug in standplaats Nieuwegein: ‘Bep moet al bijna wéér naar de kapper’

Beachvolleyballers oefenen bij Laagravenseplas op de eerste tropische dag van 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl Mark Rutte zijn voorlopig laatste coronapersconferentie afwerkt, proeft het grootste terras van Nederland van de vrijheid die we volgens de minister-president samen bij elkaar hebben verdiend. Bij restaurant Down Under blussen vriendinnen een tropische dag af met een feestelijke cocktail, wakeboarders glijden soepeltjes over de Laagravenseplas in Nieuwegein.

Dat anderhalve meter afstand houden nog wel even de norm blijft, vindt Willem (‘geen achternaam’) uit de omgeving van Hoevelaken geen probleem. ‘Dat zit zo in je systeem ingebakken, je doet vanzelf een stap naar achter als iemand te dichtbij komt.’

Even verderop wachten zijn drie tienerkinderen tot ze het water op mogen om te wakeboarden. Zo zal het gezin de zomer doorbrengen: met uitjes vanuit de eigen voordeur. De vakantie naar Engeland en Schotland is geschrapt, elk risico proberen ze te vermijden.

Waterpret in een plas bij Nieuwegein. De omgang met de coronaregels wordt steeds losser. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En dat terwijl ze zich nog zo hadden voorgenomen om de sabbatical van Willems vrouw – ze zit in de directie van een grote organisatie en wil niet met haar naam in de krant – juist volop tussen de mensenmassa’s te gaan vieren. Op festivals, in musea en de theaterzaal.

Met z’n allen

Als voorzichtigheid het uitgangspunt blijft, heeft de premier aan het gezin een trouwe bondgenoot. Het woord verantwoordelijkheid valt zelfs op het terras. ‘Die heb je naar de zorg, maar ook naar de economie toe’, zegt zij. Willem: ‘Wij bepalen met z’n allen hoe we de komende maanden doorkomen.’

Precies twee maanden geleden peilde de Volkskrant ook al de coronastemming in Nieuwegein, een gemeente die behalve gemiddeld gelegen ook gemiddeld was getroffen door het virus. Lukte het de inwoners zich aan de regels te houden? En waar kwam de anderhalvemeterregel in de knel?

Zo vertelden Bep en Peter Heyman dat ze het uitgespaarde geld van hun zomervakantie in een nieuwe laminaatvloer hadden gestoken. Bep miste de kapper het meest – al voelde het voor haar als een bekentenis om zoiets te delen. En tegen de regels in gingen ze toch met z’n tweeën naar de supermarkt, al hanteerden ze elk een eigen boodschappenlijstje.

Een wakeboarder van Down Under gaat te water bij de Laagravenseplas. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Koffiedrinken op het terras, ook daar snakten de zestigers vurig naar. En wat blijkt: nu de terrassen allang weer open zijn, zijn ze nog niet een keer ergens gaan zitten. Peter: ‘Overal moet je in de rij staan.’ Met het kappersbezoek heeft Bep trouwens niet lang gewacht. ‘Ze moet al bijna weer.’

Weinig veranderd

In het centraal gelegen winkelgebied Cityplaza lijkt weinig veranderd ten opzichte van twee maanden terug. Of het moeten de terrassen zijn die nu een deel van het plein innemen. ‘Maar afstand houden doet nog steeds niet iedereen’, zegt Karin de Haas, eigenaar van Barista Cafe.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kan ze binnenkort voor de derde keer de tafelopstelling in haar koffiezaak veranderen. Van alleen takeaway via maximaal 30 gasten mag ze binnenkort zo’n zeventig mensen binnen ontvangen: meer passen er niet in als gasten de anderhalve meter in acht willen nemen. ‘Die regel had ik er graag af gehad, al wil ik een gegeven paard niet in de bek kijken.’ Van de gemeente mocht ze wel haar terras zeven in plaats van vier meter uitbouwen, dat scheelde.

Dat mensen moeten wachten voordat ze aan tafel mogen, leidt volgens De Haas tot weinig problemen. ‘Je zou kunnen zeggen dat mensen geduldiger zijn geworden door corona. Vroeger gingen ze zitten en waren ze boos dat hun tafel nog niet was schoongemaakt. Nu staan ze netjes in de rij tot hun tafel klaar is.’

Wakeboarders maken plaats voor een nieuwe ploeg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In theater De Kom neemt directeur Ariane Kop woensdagmiddag al een voorschot op de versoepelingen, die traditiegetrouw ruim van tevoren zijn uitgelekt. In de grote zaal passen 650 mensen – zo ver wil het kabinet nog lang niet gaan. ‘Maar we willen hier vooral benadrukken wat er wel kan.’ Dus toen een talkshow laatst voor het eerst weer ouderwets offline kon worden gehouden en Spinvis optrad, raakte ze ontroerd. ‘Je hebt dit gewoon nodig, mensen moeten kunnen samenkomen in het theater.’

Gezelschapsdieren

Bij Paul Verweij van lederwarenzaak Marpa knaagt dat afstand houden ergens inmiddels wel. ‘We zijn toch gezelschapsdieren. Een elleboog of voet aan een vertegenwoordiger uitdelen is toch een beetje gek.’

Zorgelijker dan dat beziet hij de toekomst. ‘Er gaan hier winkels verdwijnen, dat kan niet anders.’ Hijzelf probeert, door nu al 25 procent korting te geven op alle leren tassen, het uit te zingen tot straks de back to school-periode aanbreekt. ‘Ik hoop maar dat de ouders de schooltassen niet allemaal via Bol.com bestellen.’

De gemeente Nieuwegein is tevreden over het gedrag van haar inwoners, laat woordvoerder Coen Helderman weten. ‘We hebben geen gedoe gehad met horeca die voor politieagent moesten spelen bij klanten, onze boa's hebben de afgelopen maanden maar elf boetes uitgedeeld.’

Dat het virus ook in Nieuwegein nog lang niet is verdwenen, bleek afgelopen maandag. Toen overleed een 42-jarige verpleegkundige van het Antonius Ziekenhuis aan de gevolgen van corona. Collega’s reageerden verslagen; zij verloren iemand met wie ze juist maandenlang tegen Covid-19 hadden geknokt.

Glazen bol

Hoe de zomer eruit gaat zien, en of ook de Nieuwegeiner de komende tijd lakser wordt met de regels: wie zal het zeggen. ‘We hebben geen glazen bol op het stadhuis’, zegt Helderman. ‘Je ziet dat mensen het steeds lastiger vinden hun gedrag aan te passen. De kunst is nut en noodzaak van de maatregelen duidelijk te maken, zonder heel erg met het vingertje te hoeven wijzen.’

Alles is nog steeds anders, constateert Len op de steiger voor Down Under, waarvan hij zichzelf straks op z’n wakeboard aan een kabel zal laten voorttrekken. Mensen houden zich volgens hem best goed aan de regels, behalve in de supermarkt. ‘Daar zoeken ze de extremen op. En het personeel heeft vaak totale schijt aan de regels.’

Nadat hij eerst zijn kinderen in bad heeft gestopt (‘Ik ben deze periode niet heel veel thuis, zo druk als het op het werk is’) , heeft bedrijfsleider Paul Gootjes van Down Under het optreden van Rutte kunnen terugkijken. Hij is blij met de ‘positieve veranderingen’, zegt hij. ‘Voor ons betekent de versoepeling dat we meer gasten kunnen ontvangen en dus meer omzet genereren.’

Maar dat mensen nog steeds niet op het terras staand hun drankje mogen drinken, zal nog een kluif worden. ‘Mensen zien iemand zitten die ze kennen en willen dan een praatje maken. Dat mag dus niet. Ik ben wel benieuwd hoe lang men dat gaat volhouden.’