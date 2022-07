Na twee keer een tweede plaats wint Michael Matthews de 14de etappe in de Tour

Michael Matthews komt als eerste over de finish. Beeld AFP

Matthews (31) was eerder deze Tour al tweemaal tweede. Hij pakte zijn vierde ritzege in de Tour, maar de laatste dateerde alweer van 2017. De Italiaan Alberto Bettiol werd tweede. De Fransman Thibaut Pinot finishte als derde. Bauke Mollema, die net Matthews, Bettiol en Pinot deel uitmaakte van een vroeg weggereden kopgroep, finishte als negentiende.

De gele leiderstrui bleef in handen van Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma behield zijn voorsprong van 2.22 op Tadej Pogacar, hoewel de Sloveen op de slotklim nog verwoede pogingen deed zijn rivaal op enige afstand te rijden. Het tweetal nam wel weer meer afstand van de andere klassementsrenners in de top-10. Zondag volgt een rit van Rodez naar Carcassonne, die de sprinters wellicht nog een kans biedt. Maandag is er een rustdag alvorens het peloton de Pyreneeën intrekt.

Strijd met de Jumbo’s

Na een onrustige openingsfase ontstond een kopgroep van 23 renners. Dat gebeurde nadat Pogacar een uur lang strijd had geleverd met de Jumbo’s. Toen de rust was teruggekeerd, kreeg de kopgroep de kans weg te lopen naar een voorsprong van op een bepaald moment meer dan 14 minuten. De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes dreigde zelfs virtueel in het geel te komen, maar daarna zette de Belg Wout van Aert zich namens Vingegaard op kop van de achtervolgende groep.

Mollema had met de Amerikaan Quinn Simmons een ploeggenoot mee, die op ruim 50 kilometer voor de streep een eerste aanval deed. Matthews was de volgende. Hij kreeg gezelschap van de Oostenrijker Felix Grossschartner, de Spanjaard Luis León Sánchez en de Deen Andreas Kron. Mollema had moeite aan te klampen bij een uitdunnende eerste groep achtervolgers. Kron raakte door een lekke band zijn plek in de kopgroep kwijt.

Achter de drie ontstond een groep van negen waaruit Bettiol op de slotklim naar Matthews toe reed. Die had zijn medevluchters achtergelaten, maar pareerde de aanval van de Italiaan om zijn triomftocht op de landingsbaan van het vliegveld van Mende af te ronden met ritwinst.

Sprinter met inhoud

Matthews geldt vooral als een sprinter met inhoud, voor wie met name in iets lastigere ritten kansen liggen. Met die capaciteiten won de Australiër in 2017 twee ritten in de Tour en ook de groene trui. Zaterdag toonde hij echter onvermoede kwaliteiten. Op een lastige klim richting het vliegveld van Mende, de Côte de la Croix Neuve, werd hij als eenzame leider gepasseerd door de Italiaan Alberto Bettiol, maar vond hij ook zijn tweede adem. ‘Ik heb laten zien dat ik meer ben dan een sprinter’, sprak hij tevreden. Matthews kwam zelfs nog solo als eerste aan op de landingsbaan.

Matthews (31) leek eraan voor de moeite toen Bettiol, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019, hem 3 kilometer voor de finish passeerde. ‘Maar ik geef nooit op, dat is het verhaal van mijn loopbaan’, vertelde de renner van BikeExchange-Jayco, eerder deze Tour twee keer balend als tweede. De zege droeg hij op aan zijn vrouw en 4-jarige dochter. ‘Zij zijn altijd in me blijven geloven. Ik heb veel aan ze gedacht - wat ze allemaal opofferen voor mij. Vandaag heb ik laten zien waarvoor ze dat doen.’

Een dag eerder had hij nog gebaald. De rit naar Saint-Étienne leek op zijn lijf geschreven, terwijl de ploeg ook nog Dylan Groenewegen achter de hand had. Maar BikeExchange slaagde er niet in het gat met de kopgroep te dichten. Matthews: ‘Frustrerend, net als die twee eerdere tweede plaatsen van mij. Maar we wisten ook dat er vandaag en morgen nog kansen kwamen, wellicht de laatste in deze Tour voor mij.’ Op voor hem minder vertrouwd terrein - de slotklim leek net te zwaar - werd Matthews vanuit de wagen gesouffleerd door ploegleider Mathew Hayman. ‘De ‘coolste’ ploegleider van allemaal’ zei Matthews. ‘Hij liet me wachten en zei precies wanneer ik moest aanvallen.’

Zo koel was Hayman niet geweest in de slotfase, toen hij Bettiol de kop over zag nemen. ‘Ik dacht dat het afgelopen was voor ons’, vertelde de ploegleider, een oud-renner van Rabobank. Groenewegen, winnaar van de derde etappe, deelde in de teamvreugde. ‘Onze Tour was al redelijk geslaagd, maar nu helemaal.’

