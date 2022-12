Na twee jaar vuurwerkverbod zal het aantal vuurwerkslachtoffers naar verwachting weer stijgen

Vuurwerkverkoop net over de Belgische grens. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen met vuurwerkverbod en covidrestricties waren er fors minder vuurwerkslachtoffers dan de jaren ervoor. In de twee coronajaren werden 773 en 383 mensen met letsel behandeld op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp, eerdere jaren ging het om meer dan duizend vuurwerkslachtoffers per jaarwisseling. Dat laten cijfers van VeiligheidNL zien. Meer dan de helft van de vuurwerkslachtoffers was vorig jaar jonger dan 20 jaar, 17 procent was zelfs jonger dan 12.

De afgelopen twee jaar steeg het aantal slachtoffers door F1-vuurwerk (o.a. sterretjes en knalerwten). Dit type vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en valt niet onder het afsteekverbod. In 2019-2020 maakte F1-vuurwerk nog 26 slachtoffers, vorig jaar ging het om 147 mensen met letsel. Het fop- en schertsvuurwerk veroorzaakte 29 procent van de brandwonden en 19 procent van al het vuurwerkletsel bij elkaar. Illegaal vuurwerk veroorzaakte 21 procent van het letsel.

Deze jaarwisseling gelden voor het eerst strengere regels voor vuurwerk. Sinds 2020 is knalvuurwerk, zoals rotjes, romeinse kaarsen en vuurpijlen, verboden. Twaalf Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, Haarlem en Nijmegen, hebben een verbod op al het vuurwerk ingevoerd.

In aanloop naar de jaarwisseling namen opsporingsdiensten een recordhoeveelheid aan illegaal vuurwerk in beslag. Tot en met 25 december onderschepte politie ruim 670 ton vuurwerk, blijkt uit cijfers van het OM. Dat is ruim drie keer zo veel als vorig jaar, toen nam politie 206 ton in beslag. De vuurwerkbranche verwacht dit jaar omzet van 85 miljoen euro, dat zou 10 procent hoger zijn dan in 2019.