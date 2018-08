Na twee jaar erkent Zaanstad dat ‘onaangenaam klinkende’ Hobo-straat niet aangepast had moeten worden

Het heeft twee jaar geduurd, maar Zaanstad vindt nu zelf ook dat de gemeente de straatnaam ‘Hobo’ niet had moeten veranderen in ‘Piccolo’ vanwege bezwaren van enkele toekomstige bewoners. Zij vonden ‘hobo’ te veel lijken op ‘homo’ – en dat zou ‘onaangenaam in de oren’ klinken.

Dat het college van burgemeester en wethouders destijds inbond en het ene blaasinstrument inruilde voor het andere, had niet gemoeten. In maart van dit jaar hernam de gemeente zich, bij monde van de gemeentesecretaris. ‘Wanneer aspirant-kopers aangeven een kavel niet te willen kopen vanwege een associatie die zij zelf maken (zijnde: ‘het woord hobo lijkt op het woord homo’), moeten wij niet zomaar tegemoetkomen aan deze wens.’

Een en ander werd deze week gerapporteerd door het lokale Zaanse nieuwsorgaan De Orkaan uit het jaarverslag van het Bureau Discriminatiezaken van de regio Zaanstreek-Waterkant.

De kwestie speelde op in 2016, toen de nieuwbouwhuizen in De Zaanse Eilanden werden opgeleverd. Enkele andere bewoners meenden dat de gemeente met de naamswijziging toegaf aan homofobie. Het geraadpleegde Bureau Discriminatiezaken uitte haar onvrede over de gang van zaken. ‘Er vonden tal van gesprekken en briefwisselingen plaats, waarbij de verantwoordelijke ambtenaren helaas steevast duikgedrag vertoonden.’

Opportunisme en onjuiste procedures

Pas na twee jaar erkende de gemeentesecretaris ‘dat er verkeerde argumenten, opportunisme en onjuiste procedures waren gehanteerd’, aldus het jaarverslag van Bureau Discriminatiezaken. Vastgesteld werd dat de gemeente in het vervolg anders diende te handelen – een conclusie waar alle betrokkenen zich in konden vinden.

Zaanstad is een Regenboogstad. Dat betekent dat de gemeente ‘streeft naar een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij/zij is’. In 2016 is een regenboogzebrapad op de Westzijde geopend ter ere van Coming Out Dag. ‘De regenboog symboliseert dat Zaanstad staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele minderheden’, aldus de gemeente op haar website.

Het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander heeft overigens ook een Hobostraat, blijkt uit uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor zover bekend is daar sinds de naamgeving in 1984 nooit bezwaar tegen gemaakt door bewoners. Hobolanen, -straten, -dreven en -pleinen vindt men in onder meer Leiderdorp, Oldenzaal, Helmond en Etten-Leur.