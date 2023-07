Na Turkse woede haalt Zweden zich nu die van Israël op de hals door verbranding van Tora toe te staan

De verbranding is een reactie op het feit dat er vorige maand in Stockholm een koran verbrand werd bij een moskee. Israël had met die actie niets te maken; de koran werd verbrand door een christelijke immigrant uit Irak. Beeld ANP / EPA

De actie staat voor zaterdag gepland. Die dag betekent nog wat extra zout in de wonde: zaterdag is de heilige rustdag binnen het jodendom. Volgens de man die de verbranding uit wil voeren is het een reactie op het feit dat er vorige maand in Stockholm een koran verbrand werd bij een moskee. Israël had met die actie niets te maken; de koran werd verbrand door een christelijke immigrant uit Irak.

Zweden worstelt met de verbranding van heilige religieuze geschriften. In januari verbrandde een extreem-rechtse activist al een koran bij de ambassade van Turkije, dat op dat moment in onmin leefde met Zweden over toetreding tot de Navo. Turkije schortte na die koranverbranding de gesprekken op over Zweeds Navo-lidmaatschap.

Daarna stak de politie met een beroep op veiligheidsrisico’s een stokje voor verdere acties, maar een Zweedse rechter floot de politie terug omwille van de vrijheid van meningsuiting. In juni kon een Iraakse immigrant daarom een koran verbranden bij een moskee. Turkije reageerde opnieuw verbolgen, net als andere delen van de islamitische wereld. In Irak werd de Zweedse ambassade bestormd.

De Zweedse regering is een tegenstander van de koranverbrandingen, net als van voorgenomen Tora-verbranding: ‘Het verbranden van de koran, of elke andere heilige tekst, is beledigend en respectloos en een duidelijke provocatie. Het uiten van racisme, xenofobie en aanverwante intolerantie hebben geen plaats in Zweden of Europa.’ Toch zegt de regering niet in te kunnen grijpen vanwege het ‘grondwettelijk beschermde recht op de vrijheid van vergadering, meningsuiting en demonstratie.’

‘Pure haat’

Joodse organisaties en Israël hebben daar weinig begrip voor. De koepelorganisatie van de Joodse gemeenschap in Zweden benadrukt dat de Tora ‘onze heiligste schat met ethische en morele codes is, die de wereld waarin we leven heeft veranderd’. Extra pijnlijk is dat er in de geschiedenis regelmatig joodse geschriften zijn verbrand bij pogroms of bij andere vormen van jodenvervolging, aldus de koepel.

De Israëlische president Isaac Herzog noemt de verbranding een actie van ‘pure haat’. Hij zegt in een verklaring: ‘Als president van Israël veroordeelde ik de verbranding van de koran, die heilig is voor moslims over de hele wereld. Nu breekt mijn hart dat de joodse bijbel, het eeuwige boek van het Joodse volk hetzelfde lot wacht.’ Premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij het incident ‘zeer hoog opneemt’. Of er consequenties zijn voor de relatie tussen Zweden en Israël is nog onduidelijk.

Perkamenten rol

Wat de man zaterdag precies wil verbranden, is onduidelijk. De Tora bestaat in de vorm van zware handgeschreven rollen van perkament, die tienduizenden euro’s kosten en niet zomaar te verkrijgen zijn. De rollen worden tijdens diensten in synagoges gebruikt. Er bestaan ook Tora’s in boekvorm, die voor overig gebruik bedoeld zijn.

Binnen het jodendom is het verboden de naam van god uit te wissen. Ook met oude boeken of Torarollen wordt daarom uiterst voorzichtig omgesprongen. Geschriften met de naam van god die niet meer gebruikt worden, mogen niet worden weggegooid of verbrand, maar moeten uiteindelijk worden begraven.