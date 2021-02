Na Trump ook schoonzoon Jared Kushner genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

Jared Kushner (midden) en Avi Berkowitz (links) zijn genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede voor hun rol in de bemiddeling rond de ‘Abraham-akkoorden’. Beeld REUTERS

Vorig jaar normaliseerden de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko. Deze landen hebben formeel nooit oorlog met elkaar gevoerd, dus strikt genomen ging het niet om vredesverdragen, maar om het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Dat wilden deze Arabische landen voorheen nooit doen, uit solidariteit met de Palestijnen.

Abraham-akkoorden

Kushner en Berkowitz (de Midden-Oosten gezant van de regering-Trump) zijn nu genomineerd voor hun rol in de onderhandelingen rondom deze ‘Abraham-akkoorden’, zoals ze worden genoemd. Ze werden voorgedragen door de Amerikaanse advocaat Alan Dershowitz, die hiervoor in aanmerking komt als emeritus hoogleraar van de Harvard Universiteit. Dershowitz verdedigde Trump in de Senaat tijdens zijn eerste afzettingsproces.

Duizenden mensen, zoals bijvoorbeeld parlementsleden of voormalige winnaars van de Nobelprijzen, mochten tot zondag mensen voordragen als kandidaat. Andere mensen die dit jaar zijn genomineerd, zijn de Russische oppositieleider Alexei Navalny, de klimaatactivist Greta Thunberg.

Ook oud-president Trump is voorgedragen voor de prijs vanwege zijn ‘cruciale rol’ in het vredesakkoord tussen Israël en de Arabische Emiraten. Hij werd voorgedragen door het Noorse parlementslid Christian Tybring-Gjedde. Deze nomineerde Trump in 2018 ook al; toen vanwege diens inspanningen voor vrede tussen Noord- en Zuid-Korea.