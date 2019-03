Na Trump-gezant nu ook Venezolaanse politicus Guaidó beetgenomen met Russisch neptelefoontje

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó zou zijn beetgenomen door twee Russen. Beeld Reuters

Het is de tweede keer in een week dat de Russen, die naar verluidt banden hebben met de Russische inlichtingendiensten, zich laten gelden in de Venezolaanse crisis. Vorige week brachten ze een telefoongesprek naar buiten met Elliott Abrams, Trumps Venezuela-gezant, die erkende dat de Amerikaanse militaire dreigementen tegen Maduro helemaal niet serieus moesten worden genomen.

Vladimir Kuznetsov en Alexei Stoliarov, die vorig jaar ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson achttien minuten lang beetnamen, deden donderdag op de Russische nieuwssite Sputnik hun verhaal. Hun telefoongesprek met Guaidó verklaart eindelijk waarom de oppositieleider in februari plotseling meldde dat hij met de Zwitserse president had gesproken.

Guaidó meldde toen dat Maduro-aanhangers over Zwitserse bankrekeningen beschikten. Met president Ueli Maurer zou hij hebben gesproken over het bevriezen van de tegoeden. Maar tot verbazing van Guaidó, ontkende de Zwitserse regering het telefoongesprek. ‘Er was geen contact tussen de heer Guaidó en president Maurer’, aldus een woordvoerder. Lang bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was, tot de ‘prank’ donderdag naar buiten kwam.

One of the most hilarious, and poignant, pranks in recent memory following the failed coup in #Venezuela. The Russian pranksters even coaxed the target, Elliott Abrams, into sending a bunch of documents. Full recording is a must listen @SputnikInt #Maduro https://t.co/eNz3CXykDH pic.twitter.com/0sUZ3xyNGO Monthly Review

Geld overmaken

De Russen zeggen nu met de oppositieleider in contact te zijn gekomen via Abrams. Deze dacht vorige maand ook dat hij met Maurer sprak. ‘Uitstekend’, zou Guaidó hebben gezegd toen ‘Maurer’ hem verzekerde dat hij als Zwitserse president de Maduro-miljoenen kon laten bevriezen.

Als Guaidó vervolgens te horen krijgt dat het geld kan worden overgemaakt naar een rekening op zijn naam of van de oppositie, zegt hij volgens de Russen: ‘Ja, natuurlijk, ik begrijp het.’ Na het gesprek maakt Guaidó vervolgens wereldkundig dat hij met de Zwitserse president had gesproken.

De Russen hebben de Guaidó-opname nog niet naar buiten gebracht. Maar Abrams ontkende vorige week niet dat hij te horen is op het bandje dat de Russen publiceerden. Pikant is dat ‘Vovan’ en ‘Lexus’, zoals ze zich noemen, zeggen dat ze na het gesprek met Guaidó weer contact opnamen met Abrams om te klagen dat de oppositieleider naar de pers was gestapt met informatie die vertrouwelijk moest blijven.

Pranksters REVEAL details of phone call with Venezuela's self-proclaimed leader https://t.co/Q7gMA0oLaq pic.twitter.com/ajwIOm6Wo2 Sputnik

Banden met het Kremlin

Opnieuw doen ze zich voor als de Zwitserse president. ‘Wij zeiden dat Guaidó een fout had gemaakt door alles bekend te maken tegen de media’, aldus de twee tegen Sputnik. Abrams antwoordt vervolgens in een e-mail dat hij Guaidó zou melden ‘dat dit een fout was die hij niet moest herhalen’.

Opvallend is dat het tweetal steeds in actie komt als dit het Kremlin goed uitkomt. Moskou steunt Maduro in diens machtsstrijd met Guaidó. Vorig jaar wisten ze, midden in de crisis rond de aanval met het gifgas novitsjok in Salisbury, minister Johnson beet te nemen. Ze deden zich toen voor als de premier van Armenië.

Johnson haalde in het gesprek uit naar het Kremlin. ‘Wij zullen doorgaan met het verder onder druk zetten van de oligarchen die Poetin omringen’, aldus Johnson. ‘Dit had nooit mogen gebeuren’, aldus een woordvoerder van premier May over het gesprek. De Russen, die ook zanger Elton John voor de gek hielden door zich voor te doen als Poetin, hebben altijd ontkend dat zij banden hebben met het Kremlin en de Russische inlichtingendiensten. Maar de vraag blijft hoe ze er steeds weer in slagen om in contact te komen met hoge politici.