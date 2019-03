Na tien stressvolle jaren krijgt het gezin Al Neema de verlossende boodschap: ze mogen in Nederland blijven

De familie Al Neema uit Irak, thuis in Utrecht. Maryam maakt haar huiswerk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant.

De verwachting was al dat de toekomst voor 90 procent van deze kinderen en hun families alsnog in Nederland zou liggen. Na deze groep is het gedaan met het kinderpardon, dat mede vanwege de zaak rond de Armeense kinderen Lili en Howick leidde tot felle kritiek op het kabinetsbeleid.

‘Ik kan het eigenlijk niet geloven’, zegt oudste dochter Maryam (18). Ze werd woensdag op haar stageplek bij een tandtechnisch laboratorium gebeld door haar moeder en kwam meteen naar huis. Ook haar 12-jarige zusje Maysam is thuis. Haar broer Omar (16) kreeg het goede nieuws op school te horen, maar hij kon niet weg vanwege een belangrijke toets.

‘Ik weet niet wat we nu gaan doen’, zegt Maryam. ‘We hebben tien jaar constante stress gevoeld, steeds gedacht: wat wordt de volgende stap? Nu is er even niets meer, tot we het IND-pasje binnen hebben.’ Lachend: ‘Dan durf ik het pas écht te geloven.’ De familie woonde onder meer in Musselkanaal, Delfzijl en Katwijk, vaak op één kamer, en sinds maart vorig jaar in Utrecht.

Zenuwachtig

‘Dit gaat niet meer fout’, verzekert jurist Mariët Baaij die de familie Al Neema bijstaat. ‘Ze voldoen aan alle voorwaarden, ze moeten alleen nog erkennen dat ze afstand doen van alle lopende asielprocedures.’ Baaij zegt dit voor de deur van een gezinslocatie in Katwijk, waar ze woensdag een andere Iraakse familie hetzelfde heuglijke nieuws mag brengen.

Sinds vorige week druppelen berichten naar buiten over gezinnen die na jarenlang wachten alsnog te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven. Dit geldt sinds dinsdag bijvoorbeeld voor de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie. Zij zaten maandenlang in kerkasiel in een buurthuis in Den Haag. Door de kerkdienst voort te blijven zetten, werd uitzetting van de familie voorkomen.

‘Het leek lang te duren, om ons heen hadden andere families al te horen gekregen dat ze mochten blijven. We waren daarom best zenuwachtig’, zegt Maryam Al Neema. Baaij: ‘Iedereen wil het nieuws natuurlijk als eerste te horen krijgen. Er wordt hard gewerkt bij de IND, maar ze zijn niet met veel mensen.’ De IND denkt voor het eind van dit jaar iedereen duidelijkheid te kunnen geven. Defence for Children zegt nog geen afwijzingen te hebben gehoord.

Kinderpardon

Al eerder hadden Maryam en haar familie hun hoop gevestigd op het kinderpardon, bedoeld voor asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Voor het pardon van 2013 kwamen ze een paar maanden tekort, voor het definitieve pardon kwamen ze niet in aanmerking omdat vader Adel onvoldoende aan de uitzetting zou hebben meegewerkt. ‘Mijn antwoord is dat het te onveilig is in Bagdad’, zei Adel in september tegen deze krant. In de Iraakse hoofdstad was hij tandarts, zijn vrouw Aliya studeerde biologie.

De familie Al Neema. Zoon Omar ontbreekt op de foto. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant.

Volgens Baaij was het uiteindelijk een uitgemaakte zaak dat de familie Al Neema in Nederland zou mogen blijven. ‘Ik heb daar nooit over ingezeten. Hun identiteit en nationaliteit stonden al vast, ze hebben nooit ergens over gelogen. Al blijft het spannend welk konijn uit de hoge hoed de IND nu weer tevoorschijn tovert.’

Het gezin deed jaren geleden al eens een aanvraag voor het toenmalige kinderpardon, maar werd net als bijna alle andere aanvragers afgewezen op grond van het meewerkcriterium. Aanvragers moesten paradoxaal genoeg aangeven mee te willen werken aan hun uitzetting, om in aanmerking te komen voor de regeling.