Na tien jaar komt er een einde aan de jubelton: ‘Symbool voor alles wat misging op de woningmarkt’

Een aankoopmakelaar bekijkt samen met een cliënt een huis. In 2021 kreeg 20 procent van de starters op de woningmarkt een schenking. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Laatste rondje jubelton schenken?’ De oproep op de website van notariskantoor Hermans & Schuttevaer bleek afgelopen maand niet aan dovemansoren gericht. ‘De afgelopen jaren kregen we een paar keer per maand een vraag over de jubelton, nu kregen we meerdere belletjes en mailtjes per dag’, zegt kandidaat-notaris Carianne Tazelaar.

Ze komen van mensen die op de valreep, vlak voordat de regeling op 1 januari stopt, nog gebruik willen maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Met die regeling, beter bekend als ‘de jubelton’, kan iedereen eenmalig tot 106.671 euro belastingvrij aan jonge huizenkopers schenken. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, en het bedrag gebruiken voor het kopen, verbouwen of afbetalen van een huis.

Onrechtvaardig

Een mooie regeling vond de een, onrechtvaardig vond de ander. Want de jubelton zou ongelijkheid op de woningmarkt aanwakkeren. En dat gevoel klopte, bleek vorig jaar uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Het kabinet-Rutte IV schaft de regeling af. Nederland neemt, precies tien jaar na invoering, afscheid van de jubelton.

Een van de laatste gelukkige ontvangers van die jubelton is een 29-jarige Utrechtenaar die anoniem wil blijven. Samen met zijn vriendin kocht hij deze maand een huis met een schenking van honderdduizend euro uit een erfenis in de familie. ‘Onze koopplannen waren er al eerder, maar we hebben meer haast gemaakt omdat deze regeling stopte’, zegt hij.

Dankzij de schenking kon hij een huis kopen dat hij zich anders niet had kunnen veroorloven. ‘Niet op deze plek in ieder geval’, zegt hij. Het stel hoefde vanwege de schenking ook geen maximale hypotheek af te sluiten. ‘We houden nu in de toekomst meer geld over om leuke dingen te blijven doen. Dus in die zin hebben we een dubbel privilege.’

Woningcrisis

Vanaf 2010 was het al mogelijk om vijftigduizend euro belastingvrij te schenken als je kind een huis kocht, maar in 2013 en 2014 werd het bedrag tijdelijk opgehoogd naar een ton. Iedereen kon die schenking doen, dus niet alleen ouders. Dat werd in die jaren ruim 150 duizend keer gedaan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoeveel huizenkopers in totaal een schenking kregen dankzij deze regeling is onbekend.

‘In 2013 zaten we midden in de woningcrisis’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft. ‘De jubelton werd ingevoerd om de vraag te stimuleren. Niet om starters te ondersteunen, zij hadden al een redelijk goede positie op de woningmarkt vanwege de historisch lage huizenprijzen.’

In 2017 kwam de jubelton terug, dit keer om de hypotheekschuld te verlagen. Er stonden nog steeds mensen ‘onder water’ met hun hypotheek – de hypotheekschuld was hoger dan de waarde van hun huis. Boelhouwer: ‘Het idee was dat mensen dankzij de jubelton een lagere hypotheek zouden afsluiten, omdat ze al meer hadden afgelost.’ De gemiddelde schenking bedroeg dat jaar 63 duizend euro.

Nadelig bijeffect

In de praktijk had de regeling een ander effect. ‘Het blijkt dat ontvangers van een schenking een duurdere woning kopen en eenvoudiger kunnen overbieden’, concludeerde SEO Economisch Onderzoek in 2021 in een onderzoek in opdracht van Financiën. Kortom, de hypotheekschuld werd voor starters nauwelijks lager en de jubelton maakte het nog lastiger voor starters die er geen kregen om op de inmiddels oververhitte huizenmarkt een huis te kopen.

Ondanks dat nadelige bijeffect werd de regeling steeds populairder, zagen de medewerkers van notariskantoor Hermans & Schuttevaer. Dat blijkt ook uit de cijfers van het Woononderzoek 2021. In 2021 kreeg 20 procent van de starters op de woningmarkt een schenking van zijn of haar (schoon)ouders. In 2018 was dat nog 15 procent.

De populariteit van de regeling wijt hoogleraar Boelhouwer mede aan de pijlsnel gestegen prijzen op de woningmarkt. ‘Het is voor veel mensen een interessante manier om hun kinderen te helpen.’ Dat veel kinderen hulp kunnen gebruiken, bleek vorige week nog uit cijfers van het CBS. Het aantal jongeren dat wel wil verhuizen, maar geen woning kan vinden, steeg tussen tussen 2015 en 2021 van 5 naar 11 procent.

Belastingdienst

Toch is de jubelton niet de oorzaak van de problemen op de woningmarkt, benadrukt Boelhouwer. ‘Het is vooral symbool voor alles wat misging’, zegt hij. ‘Maar vermogende ouders laten zich niet door belasting weerhouden van het doen van een schenking.’ Na 1 januari betaalt een ouder ruim 7 duizend euro belasting als hij of zij een kind een ton schenkt.

Een vrouw van 63, die ook anoniem wil blijven, wil haar twee kinderen (van 34 en 36) volgend jaar een bedrag schenken en maakt daarom nu alvast ‘een symbolische euro’ over (zie inzet). ‘Wij hebben niet nu al twee ton op de plank liggen’, vertelt ze. ‘Maar ik heb van mijn ouders een stukje grond geërfd waar we volgend jaar huizen op willen laten bouwen.’ Als dat lukt, want dat is nog onzeker, is de opbrengst voor haar kinderen. Waarom? ‘Ik heb op mijn leeftijd niets meer aan dat geld. Ons huis is al afbetaald. Op deze manier pakt de belastingdienst het niet af.’